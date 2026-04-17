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Presidente de la Conmebol se refirió a la modernización del estadio Metropolitano de Barranquilla: “Devolver al fútbol lo que es del fútbol”

El presidente Alejandro Domínguez reveló nuevas imágenes de cómo va la ampliación de tribunas en el escenario, de cara a la final de la Copa Sudamericana

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Estadio Metropolitano de Barranquilla
Las obras en el estadio Metropolitano de Barranquilla se enfocan en ampliar las tribunas para acercarse al campo de juego - crédito Captura de video @agdws/X

A toda marcha avanza la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla, uno de los escenarios más importantes del fútbol colombiano y, desde noviembre de 2026, en el continente porque acogerá por primera vez la final única de la Copa Sudamericana en este año.

La Conmebol se mostró contenta por los trabajos en el escenario deportivo, que marchan a contrarreloj para entregar el estadio, a más tardar, en octubre, pues se necesita un mes para preparar todo para el compromiso que coronará al campeón del certamen en 2026.

Las obras en el Metropolitano iniciaron el 18 de enero de 2024 y contemplan ampliación de graderías, mejoras estructurales y renovación de instalaciones internas. Las intervenciones buscan entregar un estadio listo y acondicionado para el partido decisivo del torneo el 21 de noviembre de 2026, con una capacidad reforzada y nuevas comodidades para el público asistente.

La Conmebol está contenta con Barranquilla

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, resaltó el progreso de la remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, que se prepara para recibir la final de la Copa Sudamericana 2026. El recinto amplía su aforo de 46.000 a 60.000 espectadores y será modernizado para cumplir con los estándares internacionales.

“¡El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez se renueva! Avanzan las obras de remodelación en Barranquilla para la Final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. ¡Seguimos trabajando en la mejora de más de 100 estadios de Sudamérica para devolver al fútbol lo que es del fútbol!“, escribió el timonel en su cuenta de X.

Conmebol
El presidente de la Conmebo, Alejandro Domínguez, dio el visto bueno a los avances en el estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito @agdws/X

Una delegación técnica de la Conmebol se encuentra en Barranquilla para supervisar el desarrollo y la calidad de la remodelación, detalló El Heraldo. Los ingenieros de la Confederación siguen el avance de las cimentaciones y la instalación de nuevas tribunas en los sectores occidental y oriental.

En este proceso están acompañados por Daniel Trujillo, secretario de Recreación y Deportes de Barranquilla, y profesionales del Distrito. Paralelamente, ya se trabaja en la implementación de un moderno sistema de drenaje, pensado para garantizar las mejores condiciones del terreno de juego.

Estadio Metropolitano de Barranquilla
El estadio Metropolitano pasará a 60.000 espectadores, gracias a que se reconstruirá la tribuna del primer piso en todos los sectores y removerá la pista atlética - crédito @AlejandroChar/X

La obra abarca también el embellecimiento y la modernización de las áreas internas del estadio. Se prevé que todos los trabajos concluyan hacia octubre de 2026, un mes antes de la final, lo que permitirá realizar verificaciones y pruebas previas exigidas por la organización.

Premios en Copa Sudamericana

Mientras avanza la adecuación del escenario, los clubes colombianos continúan su camino en la presente edición del torneo continental. Millonarios y América de Cali obtuvieron recientemente triunfos en la fase de grupos ante Boston River y Alianza Atlético Sullana, respectivamente, y recibieron un premio de 125.000 dólares cada uno de parte de la Conmebol por ganar en esa instancia, llamado “mérito deportivo”.

Los clubes participantes aseguran entre 650.000 y 675.000 dólares por disputar esta instancia del certamen, lo que constituye una importante inyección económica para las instituciones. Estos recursos, sumados a los beneficios de contar con instalaciones modernas, refuerzan la relevancia de ajustar los estadios del país a los parámetros internacionales.

Millonarios y América de Cali en la Copa Sudamericana
Millonarios y América lograron sus primeras victorias en la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC / América de Cali

El objetivo de los rojos y azules es llegar a la final en el estadio Metropolitano, no solo porque serían locales en territorio colombiano, sino porque sería importante para la Liga BetPlay volver a tener un cuadro cafetero en la definición de un título de la Conmebol, pues el último fue Junior en la Copa Sudamericana 2018, perdiendo ante Athletico Paranaense.

La transformación que vive el escenario deportivo refleja el esfuerzo sostenido por renovar la infraestructura del fútbol en Sudamérica, pues la selección Colombia quiere seguir en la ciudad para las eliminatorias, además de cientos de posibilidades de compromisos y conciertos.

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