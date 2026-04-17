Colombia

Descargar el RUT sin contraseña será más fácil en 2026: conozca las opciones disponibles

Las nuevas herramientas virtuales permiten a empleados, independientes, empresas y entidades sin ánimo de lucro obtener el requisito fiscal sin barreras, fortaleciendo el control y la eficiencia en los procesos ante la administración tributaria

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- crédito Johan Largo/Infobae
La Dian permite descargar el RUT sin contraseña desde 2026, agilizando el acceso para contribuyentes y reduciendo las barreras digitales - crédito Johan Largo/Infobae

El Registro único Tributario (RUT) es un documento indispensable para cualquier persona o entidad que tenga obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias en Colombia. Administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), este registro centraliza la información fiscal de los contribuyentes y les asigna un Número de Identificación Tributaria (NIT), esencial para la realización de trámites tanto con la administración pública como con terceros.

En 2026, la Dian fortaleció sus canales digitales para facilitar el acceso al RUT y simplificar los procesos para los ciudadanos. Una de las mejoras más notables es la posibilidad de descargar el RUT sin necesidad de contraseña, eliminando barreras comunes como el olvido de credenciales y permitiendo un acceso más ágil y seguro.

¿Quiénes deben tener el RUT y para qué sirve?

El RUT es obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas que, por disposición legal o decisión de la Dian, deban cumplir con responsabilidades fiscales en el país. Esto incluye empleados, independientes, pensionados, comerciantes, empresas, entidades sin ánimo de lucro y cualquier ciudadano que realice actividades gravadas o de control fiscal.

No hay un tiempo específico en el que tenga que actualizar su RUT - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
El RUT es indispensable para la expedición de facturas, apertura de cuentas bancarias empresariales y la contratación con entidades públicas colombianas - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El RUT identifica y clasifica a los contribuyentes, facilita el control de las obligaciones fiscales y permite la comunicación eficiente entre la Dian y la ciudadanía. Además, es requisito para la expedición de facturas, apertura de cuentas bancarias empresariales, contratación con entidades públicas y realización de trámites mercantiles, entre otros.

Cómo descargar el RUT sin contraseña en 2026

Desde 2023, la Dian implementó un mecanismo digital que permite a los contribuyentes descargar la copia de su RUT sin necesidad de contraseña ni usuario, siempre que tengan acceso al correo electrónico registrado en el sistema. El proceso es sencillo y está disponible para todos los inscritos en el registro.Pasos para solicitar o descargar el RUT sin contraseña:

  1. Acceder a la plataforma de ayuda ciudadana de la Dian: visite el portal oficial www.dian.gov.co y busque la sección “Trámites y Servicios” o ingrese directamente al enlace habilitado para el trámite.
  2. Seleccionar ‘Solicitar copia del RUT’: haga clic en la opción correspondiente para solicitar la copia del documento.
  3. Ingresar los datos personales: digite el número de cédula o documento de identidad y verifique la autenticidad del usuario marcando la casilla “No soy un robot”.
  4. Generar la solicitud: pulse el botón “Generar”. El sistema enviará automáticamente una copia digital del RUT al correo electrónico registrado, desde donde podrá descargar, guardar e imprimir el documento.
  5. La Dian dispuso el acceso en línea en: www.dian.gov.co/tramitesservicios/Paginas/RUT-sin-correo-electronico, donde también podrá seguir el proceso con su número de documento.
- crédito Johan Largo/Infobae
Mantener el RUT actualizado es clave para evitar inconvenientes en trámites tributarios y garantizar una comunicación efectiva con la Dian - crédito Johan Largo/Infobae

¿Qué hacer si no tiene acceso al correo registrado o no recuerda la contraseña?

Para quienes no recuerden el correo electrónico registrado en el sistema o no tengan su RUT actualizado, la Dian ofrece alternativas:

  • Recuperación de contraseña:

Desde el portal de la Dian, seleccione el tipo de documento, ingrese el número e inicie el proceso de ‘Recuperar Contraseña’. El sistema enviará un enlace al correo registrado para restablecer la clave.

  • Agendamiento de cita:

Si no puede acceder a su correo o requiere asistencia, puede agendar una cita virtual o presencial a través de https://agendamientodigiturno.dian.gov.co . El trámite puede realizarse desde cualquier ciudad del país y permite recibir apoyo directo de un funcionario de la Dian.

Beneficios y usos del RUT

El RUT es mucho más que un requisito legal:

  • Facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales y permite gestionar trámites ante la Dian de manera eficiente.
  • Sirve como identificación fiscal oficial para la expedición de facturas, apertura de cuentas empresariales, importaciones, exportaciones y contratos con entidades públicas.
  • Simplifica trámites y reduce costos administrativos para empresas y personas naturales.
  • Permite el acceso a los servicios en línea de la Dian y mantiene a los contribuyentes informados sobre el vencimiento de obligaciones y actualizaciones normativas.

La medida de suspensión del RUT impide a los afectados realizar diversas actividades tributarias - crédito Dian
El RUT facilita el control fiscal, la lucha contra la evasión y el fortalecimiento del sistema tributario colombiano - crédito Dian

Además, el RUT permite a la Dian ejercer un control más eficiente sobre el recaudo tributario y la lucha contra la evasión fiscal, contribuyendo al fortalecimiento del sistema fiscal colombiano.

Recomendaciones finales

Mantener el RUT actualizado es responsabilidad del contribuyente. Ante cualquier cambio en las actividades económicas, dirección, datos de contacto o situación fiscal, es necesario actualizar la información en la Dian. La plataforma digital y los canales presenciales están disponibles para realizar este trámite, que es gratuito.

En caso de dudas o inconvenientes, los ciudadanos pueden acudir a los consultorios jurídicos, oficinas de la Dian, líneas de atención gratuitas y los puntos de atención presencial en todo el país.

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