Colombia

Falcao seleccionó a los favoritos para la Copa del Mundo, y no incluyó a Colombia: “Viene creciendo”

El samario habló de los puntos que considera clave para que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegue a instancias finales del torneo

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Falcao - Copa del Mundo
El delantero colombiano indicó que España tiene jugadores para ser finalista en el mundial - crédito Conmebol/EFE

A falta de dos meses para que comience la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, las expectativas por lo que podrá hacer la selección Colombia en el torneo internacional generan interés en el país.

Es por ello que, en diálogo con BluRadio, el atacante Radamel Falcao García, que fue mundialista con Colombia en Rusia 2018, habló sobre el presente de la Tricolor y cómo cree que resolverá el campeonato mundial.

Cabe recordar que Colombia fue ubicada en el grupo K junto con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, y jugará la primera fase entre México y Estados Unidos.

Precisamente, “El Tigre” comenzó hablando sobre las naciones que considera llegarán en su mejor momento y podrán quedarse con el título en Norteamérica.

Yo creo que España cuenta con un plantel de jugadores muy jóvenes que se han consolidado en equipos de la élite mundial. Están haciendo cosas muy importantes y son determinantes, algunos como el caso de Lamine. Yo veo a España como una de las favoritas”

Falcao afirmó que el máximo favorito del mundial es España - crédito AP
Falcao afirmó que el máximo favorito del mundial es España - crédito AP

En segundo lugar, el actual delantero de Millonarios afirmó que ve potencial en la nación dirigida por Didier Deschamps. “Después está Francia, que tiene jugadores espectaculares, tiene dos planteles para poder seguir siendo competitiva”.

Por último, Falcao indicó que Portugal, Argentina y Brasil son otras naciones que deben ser tenidas en cuenta antes del inicio del torneo de naciones.

“Portugal ha crecido muchísimo. También están las de siempre: Argentina, que es la actual campeona y tiene que defender su título; Brasil no deja de ser Brasil y cuenta con jugadores maravillosos”, declaró el samario.

Falcao indicó que ve a Argentina con opciones de poder defender su título - crédito Reuters
Falcao indicó que ve a Argentina con opciones de poder defender su título - crédito Reuters

Al hablar de la selección Colombia, Falcao habló de la importancia de que los jugadores lleguen en un buen momento al torneo.

“Colombia viene creciendo, evolucionando; la última fecha no fue lo que esperábamos, pero lo importante es que los jugadores lleguen de la mejor manera. En estos campeonatos te tienes que levantar con el pie derecho, porque si es lo contrario, te quedas fuera de la Copa del Mundo. Esperemos que los chicos de acá al final de sus ligas y cuando sea el momento de estar juntos lleguen bien. Seguramente, la selección, como lo mostró en la Copa América, va a estar ilusionada por hacer una excelente presentación

En ese sentido, Falcao habló de la importancia de Luis Díaz, que fue una de las figuras del Bayern Múnich en la clasificación del equipo alemán a las semifinales de la UEFA Champions League.

“Ha tenido una temporada, no solo por el partido de ayer; viene manteniendo un nivel importante. En este tipo de competiciones en las que se enfrenta con élites, necesitas jugadores influyentes en equipos importantes”

Falcao habló de la importancia de Luis Díaz para la selección - crédito Europa Press
Falcao habló de la importancia de Luis Díaz para la selección - crédito Europa Press

Por último, desde su experiencia como mundialista, “El Tigre” indicó que un factor que puede ser crucial en el mundial es la unión del grupo de convocados, lo que resaltó como lo más importante para llegar a instancias finales del torneo de naciones.

La experiencia en este tipo de competiciones que más me marcó es cuando un equipo está fuerte y unido, cuando todos los jugadores van hacia un mismo objetivo. Eso termina haciendo la diferencia. Si el colectivo está fuerte, eso va a potenciar las individualidades y la selección será un equipo muy difícil de vencer. Tenemos jugadores muy buenos y me parece que tenemos que fortalecernos, creer que como grupo se puede lograr”.

En el mundial de 2018, Colombia fue eliminada en octavos de final por Inglaterra; en ese torneo, Falcao anotó un tanto ante Polonia, lo que representó una revancha para el samario, que se perdió el torneo de 2014 por una lesión que sufrió en Francia cuando era jugador de Mónaco.

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