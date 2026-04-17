Capturaron a un hombre acusado de atacar a su pareja, menor de edad, con un arma blanca: llevaba 16 años prófugo

La Policía de Urabá capturó al presunto agresor de una joven atacada con arma blanca en Turbo en 2010 - crédito Policía Nacional

Durante más de una década, el caso permaneció en silencio. No hubo capturas, ni avances visibles, ni respuestas para una agresión que casi termina en tragedia. Pero el expediente nunca se cerró del todo, y esta semana volvió a moverse.

En un operativo reciente, la Policía de Urabá capturó a un hombre señalado de haber atacado brutalmente a su pareja en 2010, cuando ella aún era menor de edad. La detención reabre un hecho que, aunque ocurrió hace 16 años, sigue teniendo consecuencias judiciales. El procedimiento se llevó a cabo tras una orden emitida por un juez, que mantenía vigente el proceso por un ataque ocurrido en el municipio de Turbo. Según las autoridades, el hombre habría permanecido todo este tiempo evadiendo la acción de la justicia.

El acusado enfrentará cargos de homicidio agravado en grado de tentativa por la brutal agresión a su pareja menor de edad - crédito Europa Press

Los hechos se remontan al 17 de enero de 2010. Ese día, de acuerdo con la investigación, el hoy capturado agredió con un arma blanca a la joven, quien entonces tenía 16 años y era su pareja sentimental. La gravedad de las heridas obligó a su traslado a un centro asistencial, donde permaneció en estado crítico.

Durante años, el caso quedó en pausa. Sin embargo, las autoridades continuaron con las indagaciones hasta lograr ubicar al presunto responsable. Su captura marca un punto de inflexión en un proceso que parecía estancado. Ahora, el hombre deberá responder por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, una acusación que refleja la gravedad de lo ocurrido. Además, no es la única conducta que figura en su historial judicial.

De acuerdo con la Policía, el detenido presenta otras anotaciones por violencia intrafamiliar, lesiones personales e inasistencia alimentaria. Este antecedente refuerza el contexto de violencia en el que se habría dado el ataque. El caso ocurre en un departamento donde las cifras de violencia de género siguen siendo preocupantes. Según datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), en 2025 Antioquia registró una tasa de 379,4 casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 mujeres.

Antioquia registró en 2025 una preocupante tasa de 379,4 casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 mujeres, según Sivigila - crédito Gobernación de Antioquia

Ese panorama llevó a las autoridades locales a reforzar las estrategias de atención y prevención. A comienzos de marzo, la Secretaría de las Mujeres del departamento puso en marcha un plan para fortalecer las comisarías de familia, que suelen ser la primera puerta de entrada para las víctimas.

La iniciativa incluye jornadas de formación en las nueve subregiones de Antioquia. El objetivo es que los funcionarios puedan identificar de manera más precisa los riesgos de feminicidio y activen con rapidez las rutas de atención. Entre esas herramientas están la Línea 123 Mujer Antioquia y los Hogares de Protección, espacios diseñados para brindar refugio y acompañamiento a mujeres en riesgo. La idea es evitar que los casos escalen a niveles de violencia más graves.

El plan también contempla el refuerzo del personal. En total, se prevé la contratación de 60 personas, entre profesionales y personal técnico, para apoyar a las comisarías en distintos municipios del departamento.

La Secretaría de las Mujeres lanzó un plan para fortalecer comisarías de familia y mejorar las rutas de atención a víctimas en Antioquia - crédito Secretaría de la Mujer

Más allá de las cifras y las estrategias institucionales, la captura reciente vuelve a poner sobre la mesa una realidad persistente: la violencia contra las mujeres puede dejar huellas que tardan años en resolverse judicialmente. También evidencia que, aunque el tiempo pase, algunos procesos siguen su curso. En este caso, una agresión que ocurrió hace más de una década vuelve a tener consecuencias para quien es señalado como responsable.

Mientras avanza el proceso, el capturado deberá enfrentar a la justicia por un hecho que, durante años, pareció quedar en el olvido. Ahora, será un juez quien determine su responsabilidad en un caso que vuelve a poner en evidencia la urgencia de atender la violencia intrafamiliar de manera oportuna y efectiva.