Así de alto cerraría la inflación en abril de 2026 en Colombia, impulsada por el salario mínimo y el aumento en el costo de los servicios públicos

La inflación en Colombia sigue lejos de la meta del Banco de la República, establecida en 3% - crédito Colprensa

Las expectativas de inflación en Colombia para abril de 2026 despertaron el interés de los principales actores financieros, en un contexto marcado por repuntes recientes en los precios al consumidor. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una aceleración anual hasta 5,56% en marzo de 2026, el mayor nivel desde septiembre de 2024, y expertos anticipan tendencias divergentes y resaltan el impacto de salarios, energía y factores externos en el costo de vida durante los próximos meses.

Para abril de 2026, Corficolombiana proyecta que la inflación mensual llegará al 0,82% y que la tasa anual se ubicará en 5,72%, impulsada por los servicios y los alimentos. Por su parte, el Banco de Bogotá pronostica que la inflación podría superar el 6,0% en los meses siguientes y cerrar el año en 6,2%, mientras que Deutsche Bank Research advierte sobre la persistencia inflacionaria y señala que Colombia enfrenta uno de los escenarios más complejos en la región.

Dinámica inflacionaria

Durante marzo de 2026, la dinámica inflacionaria estuvo determinada por un aumento del IPC de 0,78% mensual. El resultado superó tanto la previsión de la propia entidad, que era de 0,70%, como la del consenso del mercado, establecida en 0,67%. El alza estuvo impulsada fundamentalmente por el incremento en los precios de los servicios, seguidos de los alimentos y de sectores regulados como energía y telefonía.

La inflación anual de marzo de 2026 cerró en 5,56%, según el Dane - crédito Dane

Como dato preocupante está que la inflación acumulada en el primer trimestre de 2026 fue de 3,1 %, en contraste con el 2,6 % registrado en el mismo periodo de 2025. Al respecto, Corficolombiana explicó que “en el primer trimestre, la inflación anual se aceleró 47 puntos básicos”.

Impacto del salario mínimo

Los factores inflacionarios fueron:

Servicios sin arrendamientos , el componente más sensible al salario mínimo, que aportó 47 puntos básicos al cambio en la inflación,

Alimentos, producto de la temporada de lluvias que afectó el abastecimiento.

Bienes, reflejando presiones por la demanda interna.

Por su parte, el Banco de Bogotá destacó que los precios de servicios distintos a arrendamientos contribuyeron con casi la mitad de la variación mensual, mientras que los rubros de energía y gas, aunque siguen mostrando tasas anuales negativas, presentaron subidas mensuales que aceleraron la inflación anual a 4,1%. Las reducciones en la gasolina motivadas por ajustes oficiales no lograron compensar estos aumentos.

Entretanto, Deutsche Bank Research recalcó que la situación refleja “una persistencia inflacionaria preocupante por su tendencia alcista”.

Pronósticos de inflación para abril 2026

En cuanto a proyecciones, Corficolombiana anticipó: “Proyectamos una variación mensual del IPC de 0,82%. Los principales aportes provendrían de servicios y, en menor medida, de alimentos, regulados y bienes. La inflación anual se aceleraría a 5,72%, con alimentos y regulados explicando el aumento, mientras que bienes tendrían una contribución marginal”.

Corficolombiana estima que la inflación seguirá subiendo en Colombia durante abril de 2026 - crédito Corficolombiana

A su vez, el Banco de Bogotá respalda la expectativa de un escenario alcista en los próximos meses. “Lo anterior confirma las preocupaciones sobre la aceleración de los precios por cuenta de un ajuste salarial elevado, y la reacción alcista de sus expectativas. Es más, respalda las decisiones que el Banco de la República tomó en materia de tasas de interés. No solo se espera que la inflación se siga acelerando, superando el 6,0 % en los próximos meses y finalizando el año en 6,2 %, sino que además surgen nuevos riesgos”, indicó la entidad.

Deutsche Bank Research, aunque no entregó una cifra específica para abril, enfatizó que los resultados recientes sobrepasaron sus pronósticos,lo que muestra señales de “persistencia inflacionaria”. Las estimaciones para marzo estaban rezagadas frente a los datos finales, ya que preveía una variación mensual de 0,67% y anual de 5,66%, mientras que el registro real fue más alto en ambos casos.

Y en lo referente a la inflación subyacente (indicador económico que mide el aumento de precios al consumidor excluyendo los componentes más volátiles), Corficolombiana prevé que el indicador anual sin alimentos se ubicará en 5,48%, el máximo desde finales de 2024, y sin alimentos ni regulados ascenderá a 5,84%, el valor más alto desde mediados de 2024.

Factores que explican las expectativas inflacionarias

Diversos elementos explican estas previsiones. Corficolombiana atribuye el principal impulso en la tendencia alcista al segmento de los servicios, en especial, aquellos excluyendo arrendamientos. Así las cosas, el aumento del 23% en el salario mínimo incide tanto en la formación de precios como en la dinámica de la demanda interna.

La entidad detalló que el componente de servicios “aportó 47 puntos básicos al cambio en la inflación, explicando el 100 %” del avance en el primer trimestre. Además, sumó la presión de los alimentos, impactados por la temporada de lluvias, y de los bienes de consumo, que muestran fortaleza en la demanda.

El Banco de Bogotá estima que el salario mínimo seguirá ejerciendo presión en la inflación - crédito Banco de Bogotá

Banco de Bogotá también señaló el peso del ajuste salarial como motor de presiones inflacionarias, así como el encarecimiento de insumos agrícolas, muchos importados, debido al conflicto internacional. La firma argumentó que “la guerra en Medio Oriente y su impacto en la energía global, debería llevar a aumentos adicionales de la gasolina en Colombia”, y añadió que el precio local sigue aproximadamente $3.000 por debajo del internacional.

El clima también juega un papel en el análisis, ya que el temor ante un fenómeno de El Niño particularmente intenso podría encarecer aún más los alimentos y la energía por la limitación de la oferta. Según Banco de Bogotá, el escenario representa un entorno “particularmente complejo”.

Deutsche Bank Research asoció directamente la rigidez de la inflación en servicios con el ajuste del salario mínimo, describiéndolo como un “impacto de doble golpe en el proceso de formación de precios”. El efecto proviene tanto de mayores costos empresariales como de un incremento en el consumo.