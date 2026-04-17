Colombia

Empresa de transportes aclaró polémica por viajes aéreos de los candidatos De La Espriella y Paloma Valencia: “A ninguna campaña se le han donado horas de vuelo”

El presidente de la empresa, Orlando Cabezas Peñartanda, destacó que los vuelos contratados poseen todos los permisos requeridos y que los datos de pasajeros se mantienen reservados por razones de seguridad

Guardar
El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que los políticos que se aliaron con Paloma Valencia son responsables de los problemas actuales del país - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa
Tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella, ambos candidatos presidenciales, han utilizado los servicios de transporte aéreo de la misma compañía. —Cr ito créditoensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

El uso de helicópteros y aviones privados en la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella ha provocado un debate sobre la transparencia y la legalidad en los gastos de transporte del aspirante.

Recientes traslados en helicóptero para asistir a eventos políticos en Bogotá y otras regiones han puesto en duda el origen y registro de estos recursos.

Abelardo De La Espriella financia sus desplazamientos aéreos de campaña con fondos personales, sin recurrir a donaciones ni aportes externos, según lo ha afirmado en varios espacios en los que se le ha cuestionado por su financiamiento en campaña.

Los gastos, que incluyen 42 horas de vuelo y una inversión de 387 millones de pesos, están debidamente reportados, según registros oficiales obtenidos por El Timepo, lo que respalda la legalidad y la transparencia del proceso.

Posición de Helistar sobre los vuelos de campaña

La discusión pública creció tras difundirse imágenes y registros en redes sociales y medios de comunicación, mostrando el uso habitual de transporte aéreo privado por parte del candidato. Esto amplió las preguntas sobre la procedencia de estos servicios y la forma de pago, especialmente ante casos recientes de irregularidades en otras campañas.

Parte de la flota aerea que pertenece a la empresa Helistar, compañía que ha transportado a nivel nacional a dos candidatos para las elecciones 2026 - crédito captura de pantalla Helistar
Parte de la flota aerea que pertenece a la empresa Helistar, compañía que ha transportado a nivel nacional a dos candidatos para las elecciones 2026 - crédito captura de pantalla Helistar

La empresa Helistar S.A.S., proveedora de algunos de los vuelos de De La Espriella, aseguró al medio citado que no ofrece donaciones ni descuentos a campañas electorales. Un vocero autorizado afirmó: “A ninguna campaña se le han donado horas de vuelo”.

La compañía aclaró que presta servicios únicamente a clientes que no están en la lista Ofac y que pueden recibir facturación. Todo movimiento queda registrado con facturación electrónica ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), lo que garantiza la trazabilidad fiscal de cada vuelo.

El presidente de Helistar, Orlando Cabezas Peñartanda, enfatizó que la empresa opera con todos los permisos requeridos, dentro y fuera del país, y sin privilegios comerciales a clientes con vínculos previos. Detalló que las aeronaves usadas por la campaña tienen un costo de 2.500 dólares por hora (lo que representaría a fecha del 17 de abril del 2026 como $8.996.050), y que todos los vuelos se cobran a tarifa plena, sin concesiones especiales.

Helistar también ofrece servicios a otras figuras políticas, como Paloma Valencia, así como a entidades públicas y privadas, siempre en cumplimiento de la normativa. Por razones de seguridad, la empresa mantiene confidenciales los detalles sobre los pasajeros y trayectos realizados.

Financiación y reporte de gastos en la campaña de De La Espriella

La campaña de Abelardo De La Espriella declaró a El Tiempo que todos los gastos relacionados con el transporte aéreo son cubiertos únicamente con recursos del candidato. Esto incluye tanto los desplazamientos para la recolección de firmas como los viajes proselitistas en el marco electoral.

Parte de la flota aerea que pertenece a la empresa Helistar, compañía que ha transportado a nivel nacional a dos candidatos para las elecciones 2026 (Foto dos) - crédito captura de pantalla Helistar
Parte de la flota aerea que pertenece a la empresa Helistar, compañía que ha transportado a nivel nacional a dos candidatos para las elecciones 2026 (Foto dos) - crédito captura de pantalla Helistar

Los pagos y detalles sobre los vuelos figuran en la plataforma oficial Cuentas Claras, herramienta obligatoria para el registro de gastos de campaña. Voceros de la campaña argumentan que esta práctica demuestra el cumplimiento de la regulación nacional y un compromiso con la transparencia.

Según la información entregada a El Tiempo, hasta el momento no se han recibido donaciones específicas ni apoyos materiales de terceros para la financiación de estos servicios de transporte, ni para otros gastos relevantes de la candidatura.

Antecedentes de controles y sanciones en campañas políticas

El caso de De La Espriella revive la atención sobre los controles en la rendición de cuentas en campañas anteriores. En la campaña Petro Presidente 2022-2026, la omisión en el reporte de vuelos chárter llevó a procesos penales contra Ricardo Roa, entonces gerente de campaña, por exceder los 5.300 millones de pesos permitidos por la ley.

En ese antecedente, la empresa Sadi SAS, asociada a Carlos Eduardo Restrepo Osorio, alias Caco, fue señalada por prestar servicios a la campaña de Gustavo Petro, generando controversia por el historial judicial de su propietario. Las autoridades insisten en la importancia de que todas las campañas y proveedores aéreos cumplan estrictamente los requisitos de registro y transparencia para garantizar la competencia electoral.

- crédito César Carrión/Presidencia
En la campaña de Petro Presidente, en el 2022, también se hizo una verificación de presunto financiamiento irregular de la empresa Sadi SAS- crédito César Carrión/Presidencia

Otras figuras políticas, como Paloma Valencia, también han recurrido a Helistar durante sus giras, citando necesidades logísticas y de seguridad en zonas de difícil acceso.

La documentación y autofinanciación de los vuelos en la campaña de De La Espriella expresan, según su equipo, la voluntad de mantener control directo sobre los gastos y evitar cualquier influencia externa en la ruta hacia la presidencia.

Temas Relacionados

Campaña Presidencial ColombiaHelistarFinanciación ElectoralVuelos PrivadosColombia-Noticias

Más Noticias

Así era la operación de exalcalde colombiano que fue extraditado a Estados Unidos por liderar red de narcotráfico: usaba lanchas rapidas para transportar la droga

El operativo permitió detectar el uso de nombres en clave, la colaboración de estructuras armadas y un intrincado modelo de traslado clandestino entre regiones de frontera

Así era la operación de exalcalde colombiano que fue extraditado a Estados Unidos por liderar red de narcotráfico: usaba lanchas rapidas para transportar la droga

Trabajadores que usan el ahorro pensional para comprar vivienda podrían tener problemas: esto es lo que advierte un experto

Un análisis jurídico advirtió que modificar la destinación exclusiva de fondos de jubilación podría comprometer la estabilidad económica de millones de colombianos y aumentar el gasto público relacionado con la atención a adultos mayores

Trabajadores que usan el ahorro pensional para comprar vivienda podrían tener problemas: esto es lo que advierte un experto

Silvestre Dangond confesó que pensó que su carrera había terminado y por qué cree que sigue vigente

El artista reflexionó sobre las claves de su éxito, destacando el rol de la sinceridad y el crecimiento personal que lo han impulsado durante más de dos décadas en la cima del género musical

Silvestre Dangond confesó que pensó que su carrera había terminado y por qué cree que sigue vigente

EN VIVO - Lluvias el 17 de abril de 2026: encharcamientos dificultan la movilidad en varios sectores de la ciudad

El meteorólogo Max Enríquez advirtió que Bogotá registraría lluvias continuas desde la madrugada previstas hasta la tarde

EN VIVO - Lluvias el 17 de abril de 2026: encharcamientos dificultan la movilidad en varios sectores de la ciudad

Andrea Valdiri recordó cómo se veía antes de ser famosa y millonaria: vendía perros calientes en la calle

La popular creadora de contenido reveló imágenes de su pasado como vendedora ambulante y relató cómo la necesidad económica la llevó a emprender en las calles para sostener a su hija, años antes de triunfar en el mundo digital

Andrea Valdiri recordó cómo se veía antes de ser famosa y millonaria: vendía perros calientes en la calle
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Silvestre Dangond confesó que pensó que su carrera había terminado y por qué cree que sigue vigente

Silvestre Dangond confesó que pensó que su carrera había terminado y por qué cree que sigue vigente

Andrea Valdiri recordó cómo se veía antes de ser famosa y millonaria: vendía perros calientes en la calle

Karol G entre los 5 shows más vistos de Coachella 2026: esta fue la impresionante cifra de espectadores de la presentación de la colombiana

Accidente en la casa de Luis Alfonso dejó un herido: el cantante compartió el video registrado en las cámaras de seguridad

La Segura anunció que ya tiene fecha para la operación que resolvería sus dolores crónicos: envió un mensaje de resiliencia

Deportes

Así reaccionó la prensa brasileña tras la victoria del Flamengo ante Medellín por la Copa Libertadores: “Mantiene su actitud y domina”

Así reaccionó la prensa brasileña tras la victoria del Flamengo ante Medellín por la Copa Libertadores: “Mantiene su actitud y domina”

Argentina vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor en el último partido de la Liga de Naciones Femenina

Medellín fue aplastado por Flamengo en la Copa Libertadores: goleada 4-1 en el estadio Maracaná

Así van los equipos colombianos en la Copa Libertadores tras dos jornadas: ninguna victoria y abajo en las posiciones

Cuándo vuelve a jugar Medellín en la Copa Libertadores: obligado a ganar para no quedar eliminado