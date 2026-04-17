Empresa de transportes aclaró polémica por viajes aéreos de los candidatos De La Espriella y Paloma Valencia: “A ninguna campaña se le han donado horas de vuelo”

Tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella, ambos candidatos presidenciales, han utilizado los servicios de transporte aéreo de la misma compañía. —Cr ito créditoensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

El uso de helicópteros y aviones privados en la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella ha provocado un debate sobre la transparencia y la legalidad en los gastos de transporte del aspirante.

Recientes traslados en helicóptero para asistir a eventos políticos en Bogotá y otras regiones han puesto en duda el origen y registro de estos recursos.

Abelardo De La Espriella financia sus desplazamientos aéreos de campaña con fondos personales, sin recurrir a donaciones ni aportes externos, según lo ha afirmado en varios espacios en los que se le ha cuestionado por su financiamiento en campaña.

Los gastos, que incluyen 42 horas de vuelo y una inversión de 387 millones de pesos, están debidamente reportados, según registros oficiales obtenidos por El Timepo, lo que respalda la legalidad y la transparencia del proceso.

Posición de Helistar sobre los vuelos de campaña

La discusión pública creció tras difundirse imágenes y registros en redes sociales y medios de comunicación, mostrando el uso habitual de transporte aéreo privado por parte del candidato. Esto amplió las preguntas sobre la procedencia de estos servicios y la forma de pago, especialmente ante casos recientes de irregularidades en otras campañas.

Parte de la flota aerea que pertenece a la empresa Helistar, compañía que ha transportado a nivel nacional a dos candidatos para las elecciones 2026 - crédito captura de pantalla Helistar

La empresa Helistar S.A.S., proveedora de algunos de los vuelos de De La Espriella, aseguró al medio citado que no ofrece donaciones ni descuentos a campañas electorales. Un vocero autorizado afirmó: “A ninguna campaña se le han donado horas de vuelo”.

La compañía aclaró que presta servicios únicamente a clientes que no están en la lista Ofac y que pueden recibir facturación. Todo movimiento queda registrado con facturación electrónica ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), lo que garantiza la trazabilidad fiscal de cada vuelo.

El presidente de Helistar, Orlando Cabezas Peñartanda, enfatizó que la empresa opera con todos los permisos requeridos, dentro y fuera del país, y sin privilegios comerciales a clientes con vínculos previos. Detalló que las aeronaves usadas por la campaña tienen un costo de 2.500 dólares por hora (lo que representaría a fecha del 17 de abril del 2026 como $8.996.050), y que todos los vuelos se cobran a tarifa plena, sin concesiones especiales.

Helistar también ofrece servicios a otras figuras políticas, como Paloma Valencia, así como a entidades públicas y privadas, siempre en cumplimiento de la normativa. Por razones de seguridad, la empresa mantiene confidenciales los detalles sobre los pasajeros y trayectos realizados.

Financiación y reporte de gastos en la campaña de De La Espriella

La campaña de Abelardo De La Espriella declaró a El Tiempo que todos los gastos relacionados con el transporte aéreo son cubiertos únicamente con recursos del candidato. Esto incluye tanto los desplazamientos para la recolección de firmas como los viajes proselitistas en el marco electoral.

Parte de la flota aerea que pertenece a la empresa Helistar, compañía que ha transportado a nivel nacional a dos candidatos para las elecciones 2026 (Foto dos) - crédito captura de pantalla Helistar

Los pagos y detalles sobre los vuelos figuran en la plataforma oficial Cuentas Claras, herramienta obligatoria para el registro de gastos de campaña. Voceros de la campaña argumentan que esta práctica demuestra el cumplimiento de la regulación nacional y un compromiso con la transparencia.

Según la información entregada a El Tiempo, hasta el momento no se han recibido donaciones específicas ni apoyos materiales de terceros para la financiación de estos servicios de transporte, ni para otros gastos relevantes de la candidatura.

Antecedentes de controles y sanciones en campañas políticas

El caso de De La Espriella revive la atención sobre los controles en la rendición de cuentas en campañas anteriores. En la campaña Petro Presidente 2022-2026, la omisión en el reporte de vuelos chárter llevó a procesos penales contra Ricardo Roa, entonces gerente de campaña, por exceder los 5.300 millones de pesos permitidos por la ley.

En ese antecedente, la empresa Sadi SAS, asociada a Carlos Eduardo Restrepo Osorio, alias Caco, fue señalada por prestar servicios a la campaña de Gustavo Petro, generando controversia por el historial judicial de su propietario. Las autoridades insisten en la importancia de que todas las campañas y proveedores aéreos cumplan estrictamente los requisitos de registro y transparencia para garantizar la competencia electoral.

En la campaña de Petro Presidente, en el 2022, también se hizo una verificación de presunto financiamiento irregular de la empresa Sadi SAS- crédito César Carrión/Presidencia

Otras figuras políticas, como Paloma Valencia, también han recurrido a Helistar durante sus giras, citando necesidades logísticas y de seguridad en zonas de difícil acceso.

La documentación y autofinanciación de los vuelos en la campaña de De La Espriella expresan, según su equipo, la voluntad de mantener control directo sobre los gastos y evitar cualquier influencia externa en la ruta hacia la presidencia.