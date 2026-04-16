Colombia

Mafe Carrascal defendió a la ‘influencer’ Lalis, quien dijo temer por su vida tras recibir amenazas: “Defender ideas no debería costarnos la vida”

La actual representante electa del Pacto Histórico aseguró que las intimidaciones buscan desacreditar su labor y reclamó medidas efectivas de protección tras acudir a la Fiscalía

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Mafe Carrascal pidió a las autoridades garantizar la seguridad de Lalis ante incremento de amenazas y persecución digital - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook - @smilelalis/X
Mafe Carrascal pidió a las autoridades garantizar la seguridad de Lalis ante incremento de amenazas y persecución digital - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook - @smilelalis/X

La representante electa del Pacto Histórico y creadora de contenido, Laura Daniela Beltrán Palomares conocida como Lalis, denunció públicamente una serie de amenazas en su contra que, según afirmó, se han intensificado en las últimas semanas y ponen en riesgo su seguridad personal.

A través de un video difundido en la red social X, la influencer expresó su preocupación por el ambiente de hostilidad que rodea su actividad política y cuestionó la falta de garantías por parte de las autoridades.

En su declaración, la parlamentaria aseguró que “esto ha pasado los límites” y advirtió que teme por su vida debido a mensajes intimidatorios en los que la señalan de pertenecer a grupos armados ilegales.

Según explicó, estas acusaciones buscan deslegitimar su labor y generar estigmatización. Además, indicó que ya interpuso acciones legales ante la Fiscalía, aunque denunció que no ha recibido medidas efectivas de protección.

Representante Lalis denunció amenazas y cuestionó falta de protección estatal - crédito @smilelalis/X
Representante Lalis denunció amenazas y cuestionó falta de protección estatal - crédito @smilelalis/X

La influencer afín al Gobierno Petro también vinculó el aumento de las amenazas con publicaciones realizadas por el concejal de Medellín Andrés El Guri Rodríguez, quien según ella difundió un video en el que la señalaba como guerrillera.

Para la representante electasan, este tipo de señalamientos desde cargos públicos no constituyen una opinión legítima, sino que “incitan al odio” y exponen a los señalados a posibles agresiones.

En el mismo pronunciamiento, cuestionó el impacto de discursos difundidos en redes sociales por otras figuras públicas.

Según la representante, estas narrativas contribuyen a un entorno de riesgo al reforzar percepciones negativas y alimentar la polarización. Asimismo, hizo referencia a antecedentes similares en el debate público, recordando publicaciones del periodista Daniel Samper Ospina en 2024, que, según su interpretación, replicaban patrones de perfilamiento ideológico.

La congresista advirtió que, aunque algunos emisores de estos mensajes luego se distancien de las consecuencias, el daño ya está hecho al legitimar ataques y persecuciones digitales.

Congresista del Pacto Histórico señala incremento de intimidaciones tras señalamientos públicos - crédito @smilelalis/X

En su intervención, la representante subrayó que no se trata de un caso aislado. Citó cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), según las cuales se registran más de 700 agresiones anuales contra personas que ejercen su derecho a opinar. También mencionó informes de Human Rights Watch que advierten sobre los riesgos que enfrentan quienes defienden posturas políticas en el país.

Defender ideas no debería costarnos la vida”, expresó la representante electa, quien insistió en que la libertad de expresión no puede convertirse en una herramienta para señalar o poner en peligro a otros. En ese sentido, hizo un llamado a frenar la difusión de discursos que, a su juicio, promueven la violencia simbólica y física.

Tras la denuncia, la actual representante del Pacto Histórico Mafe Carrascal manifestó su respaldo a su colega mediante un mensaje en la misma red social. En su pronunciamiento, afirmó que la situación que enfrenta Lalis no es casual, sino consecuencia directa de la estigmatización pública.

El concejal “Gury” muy fiel a su estilo de perseguir a personas de izquierda, provocó esta andanada de violencia digital. Lalis ya acudió a la Fiscalía y hoy no tiene garantías. Hago un llamado urgente a las autoridades", señaló Carrascal.

Además, advirtió que la congresista afectada ya acudió a las autoridades sin obtener garantías efectivas para su protección.

En su mensaje, la representante hizo un llamado urgente a las instituciones del Estado para que actúen de manera inmediata. “Protegerla es su deber”, enfatizó, al tiempo que insistió en la necesidad de garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la actividad política.

Mafe Carrascal responsabilizó a la estigmatización por amenazas contra Lalis y exigió protección estatal - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal responsabilizó a la estigmatización por amenazas contra Lalis y exigió protección estatal - crédito @MafeCarrascal/X

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