Por qué Cristiano Ronaldo no pudo terminar el último partido con Al Nassr: “Corrió al vestuario para vomitar”

Cristiano Ronaldo es tercero en la carrera por el botin de oro, que distingue al goleador de la Liga de Arabia Saudí - crédito REUTERS/Stringer

Cristiano Ronaldo fue importante para que Al Nassr se impusiera 1-0 ante Al Ettifaq en la fecha 29 de la Saudi Pro League, incluso cuando atravesaba dolores de estómago que lo llevaron a ser sustituido en tiempo de descuento y a dirigirse de inmediato al vestuario para vomitar.

A pesar de su estado físico, el delantero participó activamente en la jugada que desembocó en el único gol, al lanzar un potente disparo desde fuera del área que fue contenido por el guardameta Marek Rodak y cuyo rebote aprovechó Kingsley Coman para convertir.

El entrenador Jorge Jesus señaló, al concluir el partido, que mantuvo dudas hasta último momento sobre la presencia de Ronaldo desde el inicio: “Estaba pensando en no usarlo, no estaba en buena forma. Sufrió dolores de estómago y una sensación general de fatiga, y cuando lo sustituí corrió al vestuario para vomitar”, explicó en rueda de prensa.

Cristiano Ronado jugó los 90 minutos y fue sustituido en el tiempo de adición del segundo tiempo - crédito REUTERS/Stringer

El triunfo alcanzado por Al Nassr constituye su decimoséptima victoria consecutiva, lo que le permite liderar en solitario la liga y posicionarse como principal candidato al título. El equipo dirigido por Jorge Jesus mantiene una ventaja de ocho puntos sobre Al Hilal, que suma un partido menos. Esta racha victoriosa sitúa al club a solo cinco jornadas de obtener su primer campeonato en siete años y el primero desde el arribo de Ronaldo en 2022.

Durante el encuentro, la prestación del equipo fue especialmente notable en defensa, apoyada en el desempeño de los laterales Iñigo Martínez y Boushal, quienes lograron bloquear los intentos ofensivos de Al Ettifaq.

En el ataque, Joao Félix desplegó un amplio repertorio de recursos técnicos, manejando los tiempos del juego, asociándose con sus compañeros y dejando claro el potencial que conserva desde su paso por el fútbol europeo. Su visión de juego y control en la mediacancha fueron determinantes en la construcción ofensiva del líder solitario de la SPL.

A pesar de no anotar en la jornada, Cristiano Ronaldo suma 24 goles en la temporada —quedando a tres de los 27 del inglés Ivan Toney de Al Ahli y a dos de los 26 del colombo-mexicano Julián Quiñones en Al Qadsiah, ambos con 25 partidos disputados.

El portugués tuvo diversas oportunidades para incrementar su cuenta, incluso reclamó un posible penalti por mano en el área rival que el árbitro desestimó, pero finalmente contribuyó generando la jugada clave para el triunfo.

Post de Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram tras la victoria de Al Nassr - crédito Instagram

Ronaldo compartió su satisfacción por el resultado en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram publicó una fotografía celebrando junto a Coman acompañado del mensaje: “+3, gran energía desde la tribuna”.

La polémica en la liga de Arabia Saudí que tiene a Cristiano Ronaldo en la mitad

El Al Ahli manifestó su profunda insatisfacción con el arbitraje tras empatar 1-1 ante el Al Fayha en la jornada 29 de la liga de Arabia Saudita, denunciando que no se señalaron tres penales, incluido uno en los minutos finales, según un comunicado oficial del club.

Desde su llegada en 2022, Cristiano Ronaldo no ha levantado un título con el Al Nassr - crédito REUTERS/Stringer

Desde las redes sociales, Wanderson Galeno acusó a los organizadores: “Quieren darles la Copa por una persona. Quieren sacarnos del campeonato a toda costa, una falta de respeto con nuestro club”, indicó el futbolista en una publicación en X, recogida también por otros jugadores del Al Ahli. El club divulgó un video de las jugadas polémicas y exigió acceso a todas las comunicaciones entre los árbitros y el VAR, así como a los diálogos mantenidos con los futbolistas durante el partido.

El delantero Ivan Toney expresó ante la prensa que las decisiones arbitrales respondieron a un “cambio de criterio” justo en la etapa decisiva de la temporada, planteando dudas sobre la imparcialidad del proceso y cuestionando la instrucción de un árbitro de priorizar la AFC (Liga de Campeones asiática). “Si tomas la pelota con las dos manos, ¿van a marcar penal? Esto fue penal todo el año y ahora lo cambian”, declaró.