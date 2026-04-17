Extraditan a seis colombianos por narcotráfico: exfuncionario de la alcaldía de Maicao está señalado de liderar red con rutas hacia EE. UU.

La Dijín coordinó la extradición tras meses de investigaciones, logrando desarticular una red dedicada al tráfico de cocaína en Colombia - crédito Alcaldía de Maicao / Redes Sociales

Seis colombianos salieron del país con destino a Estados Unidos, en medio de un operativo que pone el foco en la dimensión internacional del narcotráfico. El grupo, requerido por una corte en Florida, deberá responder por delitos relacionados con tráfico de drogas y concierto para delinquir.

El procedimiento fue coordinado por la Dijín de la Policía, que ejecutó la extradición tras varios meses de investigación y seguimiento. La operación, según las autoridades, permitió desarticular una red que operaba desde distintas regiones del país y que tenía como objetivo llevar cargamentos de cocaína hacia rutas internacionales.

Seis colombianos fueron extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y concierto para delinquir, reforzando la cooperación judicial internacional - crédito Will Oliver/EFE

Aunque uno de los nombres llama especialmente la atención por su pasado en la administración pública, el caso no gira únicamente en torno a una persona. En conjunto, las autoridades sostienen que se trata de una estructura organizada, con funciones distribuidas y conexiones clave para sostener el negocio ilegal.

Entre los extraditados figura Kevin Simón López Barros, que fue secretario de Gobierno y alcalde encargado de Maicao, en La Guajira. Su captura, en agosto de 2024, se produjo cuando aún ejercía funciones públicas, lo que generó cuestionamientos sobre la posible infiltración de estas redes en instituciones locales.

De acuerdo con la Dijín, él habría tenido un rol determinante dentro del grupo. “Las investigaciones lo señalan como el presunto cabecilla de la organización, responsable de la compra, transporte y acopio de sustancias estupefacientes provenientes de Norte de Santander”, explicó la institución en un comunicado.

Sin embargo, el funcionamiento de la red no dependía de una sola persona. Junto a López Barros fueron extraditados Maduin José Quintero Pinzón, Julio César de la Rosa Jiménez, Víctor Manuel Pushaina Epieyú, Eudoro Edison Latorre Vallejo y José Daniel Bolaños Echavarría, quienes, según las autoridades, cumplían roles específicos dentro de la operación.

Kevin Simón López Barros, exsecretario de Gobierno y alcalde encargado de Maicao, figura entre los extraditados por su presunto liderazgo en la organización - crédito Alcaldía de Maicao

Las investigaciones apuntan a que la estructura tenía presencia en zonas estratégicas del país, especialmente en regiones donde históricamente se concentran cultivos ilícitos y rutas de salida. En ese contexto, el Catatumbo aparece como uno de los puntos clave.

Según el reporte oficial, algunos integrantes de la red “habrían establecido vínculos estratégicos con el Grupo Armado Organizado ELN en la región del Catatumbo en los municipios de El Tarra, Tibú y Hacarí, facilitando la logística y el financiamiento para la adquisición de cocaína”. Estas alianzas habrían permitido asegurar el abastecimiento del estupefaciente.

El siguiente paso en la cadena era el transporte. Para ello, la organización utilizaba lanchas rápidas tipo Go Fast, con las que movilizaban los cargamentos desde La Guajira hacia rutas en Centroamérica y el Caribe. Desde allí, la droga tenía como destino final el mercado estadounidense. El traslado de los seis colombianos se realizó en un vuelo privado, bajo estrictas medidas de seguridad. “Los ciudadanos fueron trasladados en un vuelo privado, quedando bajo la custodia oficial de los Alguaciles Federales de los Estados Unidos (US Marshals)”, precisó la Dijín.

La red habría establecido alianzas con el Grupo Armado Organizado ELN en municipios del Catatumbo para asegurar logística y financiamiento del narcotráfico - crédito Europa Press

Este tipo de extradiciones hacen parte de los mecanismos de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos, que se han consolidado como una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico. A través de estos acuerdos, las autoridades buscan garantizar que los implicados enfrenten procesos en los países donde se adelantan las investigaciones.

Más allá del operativo, el caso vuelve a evidenciar cómo estas organizaciones siguen adaptándose. No solo mantienen rutas tradicionales, además fortalecen alianzas territoriales y diversifican sus métodos para evadir controles.

También plantea preguntas sobre los controles institucionales, especialmente cuando personas con trayectoria en el sector público terminan vinculadas a este tipo de estructuras. Para las autoridades, este es uno de los desafíos más complejos: detectar a tiempo esas conexiones. En paralelo, el uso de corredores estratégicos y el apoyo de actores armados continúan siendo factores determinantes en el funcionamiento de estas redes. Esa combinación les permite mantener operaciones sostenidas y expandir su alcance.