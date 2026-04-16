Colombia

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, calificó de “preocupantes” los resultados de la economía colombiana: “La industria no logra despegar”

La debilidad persistente del consumo y la incertidumbre en la inversión de las compañías del país ponen en jaque el panorama económico para 2026

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Imagen de referencia. Empresas de calzado. Bogotá, Colombia. Foto: Colprensa.
La producción solo alcanza valores comparables a los registrados hace dos años debido a la profundidad de la contracción anterior - crédito Colprensa

La industria manufacturera colombiana inició 2026 con señales mixtas, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Si bien la producción registró un leve repunte en febrero, las ventas mantuvieron cifras negativas. Las cifras oficiales contrastan con la cautela que persiste entre empresarios y analistas del sector.

Según el Dane, en febrero de 2026 la producción manufacturera subió 1,4%, pero las ventas descendieron 2,5% en comparación con el año anterior. Así, el sector enfrenta una recuperación incipiente, con opiniones encontradas entre los datos oficiales y el diagnóstico de los gremios.

Saldo negativo para las ventas

Para el segundo mes del año, el Dane reportó una mejora en la producción industrial respecto al mismo mes de 2025, cuando tanto producción como ventas cayeron 1,2% y 0,4%, respectivamente. Sin embargo, el ligero avance actual apenas compensa la baja registrada un año atrás. Las ventas, entretanto, volvieron a marcar saldo negativo.

El personal ocupado en la industria manufacturera tuvo una leve disminución - crédito Dane
El personal ocupado en la industria manufacturera tuvo una leve disminución - crédito Dane

Ante esto, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) advirtió que el nivel productivo apenas retorna a cifras similares a las de dos años atrás, dada la magnitud de la caída previa. Según el gremio, las ventas industriales acumulan cuatro meses consecutivos en descenso.

“Para el primer bimestre del año, la industria registró un relativo estancamiento en producción con una tasa de 0,5 % y una caída en ventas de -1,6 %. Estos resultados resultan preocupantes teniendo en cuenta que la industria no logra despegar. Los resultados de producción del mes apenas alcanzan a compensar la caída que se había registrado hace un año, mientras que, en ventas, se completan cuatro meses con tasas negativas”, indicó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

Comportamiento por actividades industriales

El análisis del Dane destaca una evolución desigual dentro de las 39 actividades industriales. Y es que 19 mostraron caídas en producción, mientras que 23 registraron descensos en ventas.

Algunas de las actividades más afectadas fueron:

  • Trilla de café: 38,5%.
  • Elaboración de cacao, chocolate y confitería: 21,9%.
  • Industrias básicas de hierro y acero: 20,5%.

Por el contrario, se presentaron avances en:

  • Fabricación de vehículos automotores y motores: 26%.
  • Producción, fabricación de otros equipos de transporte: 22%.
  • Autopartes y accesorios: 16%.
La Andi mostró preocupación porque la industria registró un relativo estancamiento en producción con una tasa de 0,5% y una caída en ventas de -1,6% - crédito Andi
La Andi mostró preocupación porque la industria registró un relativo estancamiento en producción con una tasa de 0,5% y una caída en ventas de -1,6% - crédito Andi

Dicha heterogeneidad muestra que solo algunos nichos impulsan la leve recuperación, mientras muchas ramas continúan afectadas por una demanda débil tanto a nivel nacional como internacional.

Análisis y preocupaciones de la Andi

Desde la perspectiva gremial, los resultados no inspiran optimismo. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, remarcó la urgencia de mejores condiciones para reactivar la inversión y el empleo. “El crecimiento sostenido de la economía colombiana solo se logrará si tenemos estabilidad fiscal, pero también un sector empresarial y productivo, que cuente con las condiciones para poder seguir invirtiendo y aumentando su generación de empleo y actividad”, señaló el directivo.

Mac Master también manifestó su inquietud por la persistente caída de las ventas y el escaso impacto de las políticas económicas. Según el dirigente gremial, aunque hay leves mejoras en algunos indicadores, “las ventas industriales caen el 2,5%”. Considera que el buen desempeño en algunos subsectores aún no representa una reactivación amplia ni sostenible.

En referencia a la gestión pública, Mac Master puntualizó que “es verdad que algunas cifras de producto han sido mejores, pero afortunadamente está fundamentada básicamente con incremento en el gasto público que no se está traduciendo el incremento en la actividad de producción local colombiana”.

El Índice de Confianza Industrial (ICI) se situó en -1,5% en enero de 2026 - crédito Fedesarrollo
El Índice de Confianza Industrial (ICI) se situó en -1,5% en enero de 2026 - crédito Fedesarrollo

Expectativas empresariales

Los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, correspondientes a enero de 2026, muestran señales divergentes. El Índice de Confianza Comercial subió a 26%, un alza de 8,2 puntos frente a diciembre de 2025, que se atribuye a mejores expectativas económicas para el semestre siguiente. Sin embargo, la percepción sobre la situación actual de las empresas cayó 4 puntos.

Por otro lado, el Índice de Confianza Industrial cayó a -1,5 % en enero de 2026, una reducción respecto al cierre de 2025 y frente al mismo mes del año anterior.

Factores como la disminución en pedidos y el aumento de existencias influyeron en el resultado, que solo logró compensarse parcialmente mediante mejores perspectivas de producción para el trimestre siguiente.

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