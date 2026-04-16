Impresionante video de operario que quedó suspendido de una cuerda en el puerto de Buenaventura: así fue el angustioso rescate

Un operario aparece suspendido por una cuerda de una grúa cerca del navío. Un montacargas rojo está presente en la zona. Posteriormente, un grupo de personas, varias con cascos y chalecos reflectantes, se congrega en el muelle y observa el suceso. El contenido corresponde a la cobertura de un evento - crédito redes sociales/X

Momentos de angustia vivió un operario en las instalaciones de la Sociedad Portuaria de Buenaventura cuando, en medio de maniobras cerca de un gigantesco buque de carga, quedó prácticamente suspendido en el aire, sostenido únicamente por una cuerda.

El incidente, que fue registrado en video y rápidamente circuló en redes sociales, ocurrió en la zona de muelles, donde el gran navío azul identificado como 'Noble Island’ se encontraba atracado. Las imágenes muestran cómo el trabajador, equipado con su arnés de seguridad, queda colgando a varios metros sobre el muelle, pendiendo de una cuerda de la grúa próxima al buque.

Un montacargas rojo permanece inmóvil en la escena, mientras un grupo de compañeros, todos con cascos y chalecos reflectantes, observa con preocupación y se prepara para intervenir. La tensión en la zona era palpable. En el video, se escucha a personas gritando:

El incidente laboral en la Sociedad Portuaria de Buenaventura fue grabado y viralizado en redes sociales debido a la tensión vivida en los muelles - crédito redes sociales/X

“Cója la, coja la cuerda. Coja la cuerda. Coja la cuerda. Uy, Dios mío. Se enredó, será que él se enredó. Gracias, Padre amado, que no pasó nada. Bendito seas, Señor. Se enredó la cuerda, se enredó en el pie. Uy. Uy, Dios mío. Gracias, Padre amado. No necesitamos accidentes aquí, muertes. Uf, se agarró bien. Gracias a Dios no pasó a mayores”.

Rescate y primeros auxilios

Afortunadamente, la rápida reacción de varios trabajadores permitió que, en cuestión de minutos, tomaran un tramo de la cuerda y ayudaran al operario a descender de manera segura hasta el piso del muelle. Una vez puesto a salvo, funcionarios de la empresa se acercaron para inspeccionar su estado de salud y verificar que no hubiese sufrido lesiones graves.

Hasta la publicación de esta noticia, las autoridades y los organismos competentes no han entregado un informe oficial, pero se espera que la empresa adelante una investigación interna y que la ARL y el Ministerio del Trabajo realicen el seguimiento correspondiente.

La empresa inició revisión del estado de salud del trabajador tras el accidente y verifica que no presente lesiones graves conforme a normas de seguridad - crédito redes sociales/X

Protocolo ante accidentes laborales

Este incidente pone de relieve la importancia de cumplir y reforzar los protocolos de seguridad industrial en zonas portuarias, donde el riesgo de accidentes de trabajo es elevado debido a la operación de maquinaria pesada, grúas y el constante movimiento de carga. Según la normatividad colombiana, un accidente de trabajo es cualquier suceso que ocurre durante el desarrollo de actividades laborales, incluso si es fuera del horario habitual o en actividades extralaborales ordenadas por el empleador.

En caso de accidente, el trabajador debe recibir atención médica inmediata y notificar a su superior o encargado, lo que activa el proceso para que la empresa informe a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) y, de ser necesario, a la EPS y al Ministerio del Trabajo.

El empleador cuenta con dos días hábiles para reportar el accidente, bajo sanción en caso de incumplimiento, y la institución de salud es la encargada de determinar si la lesión es de origen laboral. Si el diagnóstico es cuestionado, la ARL y la EPS deben conformar una junta médica para su revisión.

Según la legislación colombiana, los accidentes laborales deben ser reportados a la ARL y Ministerio de Trabajo en un plazo máximo de dos días hábiles - crédito redes sociales/X

No es posible despedir a un trabajador mientras se encuentra en incapacidad temporal por enfermedad o accidente laboral. Al finalizar la incapacidad, el empleado debe ser reubicado en su puesto original o en uno equivalente. El trabajador accidentado, o cualquier persona, puede informar a la empresa sobre el incidente, y se entiende que el reporte fue realizado adecuadamente.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, tanto empresas, trabajadores y autoridades deben mantener una cultura de prevención y reacción oportuna para evitar situaciones que puedan escalar a tragedias. Ante cualquier irregularidad o duda sobre accidentes de trabajo, los empleados pueden acudir a consultorios jurídicos, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Trabajo o la Personería Municipal.