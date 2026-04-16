Con una ‘frutinovela’, así explicó el ministro de Trabajo lo que ha pasado con el aumento del salario mínimo decretado por Gustavo Petro: “Es un derecho”

La campaña informativa habla sobre la importancia de denunciar a aquellos empleadores que no cumplen con el pago justo a sus trabajadores - crédito MinTrabajo / X

El 16 de abril de 2026 se difundió una campaña digital del Ministerio del Trabajo de Colombia que generó interés al presentar una particular “frutinovela” en redes sociales. Utilizando personajes frutales, la serie recreó situaciones de abuso laboral y enfatizó la importancia del salario vital, animando a los trabajadores a denunciar irregularidades en sus pagos.

La “frutinovela” del Ministerio del Trabajo mostró a los personajes desempeñando los papeles de empleadores y empleado para ilustrar una situación cotidiana de incumplimiento de derechos laborales para informar sobre el salario de $2 millones, reiterando la obligación de recibirlo en su totalidad. Además, se mostró que las autoridades pueden intervenir cuando un empleador no cumple la ley, demostrando la eficacia de las denuncias ante el Ministerio.

Cabe mencionar que en las últimas semanas, estas frutinovelas se han popularizado en diversas plataformas de redes sociales. Las historias combinan dramatizaciones de conflictos y relatos cotidianos, conectando rápidamente con la audiencia. El formato innovador y el enfoque visual permiten tratar un tema sensible como el salario vital de forma accesible y cercana al público.

El episodio de la entidad de Gobierno muestra a una “fresa trabajadora” llamada Marta que, tras una extensa jornada y recibir un pago incompleto, reclama su salario vital a su empleador. Ante la negativa, la protagonista decide denunciar. Funcionarios del Ministerio del Trabajo intervienen y, tras constatar la irregularidad, exigen el cumplimiento de la ley.

La historia concluye con la empleada mostrando satisfacción tras recibir el pago correspondiente, transmitiendo la idea de que exigir los derechos laborales produce resultados.

El Ministerio de Trabajo recreó su propia "Frutinovela" y sorprendió en las redes sociales - crédito Luisa González/Reuters

La campaña de la frutinovela y su mensaje sobre el salario vital

La campaña oficial estuvo acompañada por el texto: “El salario vital de 2 millones impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro sigue firme. Recibir un pago justo es un derecho. Si no se cumple, haz como Marta: denuncia ante MinTrabajo”. Con este mensaje, se invitó a los trabajadores a denunciar incumplimientos, siguiendo el ejemplo de los protagonistas de la “frutinovela” y reforzando la confianza en el acceso a la justicia laboral.

Con esta campaña viral, la información sobre los derechos laborales llega a un público más amplio, promoviendo el conocimiento de los mecanismos para exigir su cumplimiento.

Qué implica el salario vital para los trabajadores colombianos

El Ministerio de Trabajo informó que el nuevo salario vital implica un incremento del 23% en el salario mínimo, que pasa de $1.423.500 a $1.750.905 (vigente desde enero de 2026). El auxilio de transporte subió un 24,5% para ubicarse en $249.095, de modo que el ingreso mensual base asciende a $2 millones para quienes reciben el salario mínimo.

En total, 2,4 millones de trabajadores colombianos que actualmente perciben el mínimo vieron aumentados sus ingresos mensuales en $327.405. Además, el auxilio de transporte se incrementó en $49.095. Estas medidas, establecidas en los decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, buscan mejorar el poder adquisitivo y la calidad de vida de las familias que dependen de un salario mínimo.

Recursos audiovisuales sirven para mostrar información clave sobre los derechos y condiciones salariales de los colombianos- crédito Colprensa

Con la nueva regulación, Colombia dejó atrás fórmulas que limitaron derechos como recargos nocturnos y descansos. El titular de la cartera, Antonio Sanguino, calificó esta etapa como “el comienzo de una nueva era en la discusión del salario mínimo, referenciado ahora a la definición del salario vital”.

Cabe mencionar que esta figura está diseñada para aumentar la capacidad de consumo de los trabajadores, fomentar la productividad y reducir las brechas sociales y responde a recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que se espera que el esquema impulse mejores condiciones de vida y mayor bienestar para las familias trabajadoras.

Esta herramienta clave difundió los incrementos y derechos asociados al salario mínimo - crédito Colprensa

La campaña de la frutinovela se viralizó rápidamente, demostrando cómo los mecanismos de denuncia y defensa de derechos pueden conducir a soluciones reales para los empleados. De este modo, el Ministerio del Trabajo de Colombia espera fortalecer la confianza en la protección efectiva de los derechos laborales.