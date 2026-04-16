La Policía de Colombia detuvo a alias Fito, narcotraficante buscado por la Interpol en 196 países

Una acción coordinada entre varias agencias logró poner bajo custodia a quien era considerado articulador de complejas redes de narcotráfico, con capacidad para movilizar cargamentos y establecer rutas hacia Norteamérica - crédito Policia Nacional

La captura de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo ha sacudido la estructura del crimen organizado en América Latina. Alias Fito, identificado como Adolfo León Ospina Giraldo y con notificación roja de Interpol, fue detenido en Colombia el 16 de abril de 2026.

Sobre él recaía una orden de búsqueda internacional en 196 países por su papel en el tráfico de cocaína entre Colombia, Centroamérica y México.

‘Fito’ es considerado pieza clave en la logística del narcotráfico internacional. Durante más de veinte años, coordinó voluminosos envíos de cocaína desde Colombia hacia destinos en Centroamérica y Norteamérica, estableciendo alianzas con organizaciones criminales en Guatemala y México.

Las autoridades lo contemplaban como uno de los principales articuladores de redes transnacionales dedicadas al tráfico de drogas, requerido también por organismos de Estados Unidos.

A lo largo de dos décadas, el perfil delictivo de ‘Fito’ se centró en forjar alianzas criminales y consolidar rutas para el tráfico de estupefacientes a macroescala.

Las operaciones antidrogas internacionales permitieron la detención de Adolfo León Ospina Giraldo, señalado por coordinar voluminosos envíos de cocaína y consolidar rutas ilícitas en Centroamérica y México durante más de dos décadas - crédito Policía Nacional

Entre 2009 y 2013, participó en la organización de despachos aéreos de droga, especialmente hacia Honduras, eludiendo los controles internacionales y potenciando la expansión de estas operaciones hacia otros territorios.

Modus operandi y rutas del narcotráfico internacional

La estructura criminal dirigida por alias Fito se caracterizaba por la diversidad y sofisticación de sus métodos. La organización utilizaba rutas aéreas, marítimas y terrestres, incluyendo aeronaves ligeras para sortear radares y semisumergibles para el transporte de cargamentos ilícitos.

Las investigaciones documentaron envíos de hasta 700 kilogramos de cocaína en una sola operación. Este nivel operativo evidencia la capacidad logística y financiera de la red, capaz de coordinar la movilidad de la droga hacia destinos finales en Centroamérica y México.

La planificación de estas actividades implicaba una coordinación multinacional para vulnerar los controles fronterizos y el seguimiento de agencias antidrogas internacionales. Las fuentes oficiales destacan la capacidad de adaptación de la estructura criminal frente a los operativos regionales, manteniendo rutas activas pese al constante acoso de las autoridades.

Impacto de la captura en el crimen organizado

La detención de alias Fito representa uno de los logros más relevantes en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Según la Policía Nacional, este arresto enfoca un debilitamiento directo de la infraestructura logística del narcotráfico internacional.

Asimismo, la cooperación con agencias estadounidenses y organismos multilaterales ha posibilitado profundizar en investigaciones sobre los vínculos financieros y de operación de la red delictiva.

Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, subrayó: “Esta captura representa un resultado contundente contra el crimen organizado transnacional. Alias ‘Fito’ era un eslabón estratégico en la cadena logística del narcotráfico, responsable de coordinar rutas y garantizar el movimiento de ingentes cantidades de droga. Con este golpe, afectamos directamente las capacidades operativas de estas organizaciones criminales”.

Las autoridades prevén detallar el proceso de seguimiento y localización en una rueda de prensa oficial, donde se expondrán los métodos investigativos y se analizará el impacto que la aprehensión genera sobre las redes internacionales del narcotráfico.

El arresto de “Fito” genera consecuencias directas para las estructuras que gestionan las rutas de cocaína entre Colombia, Centroamérica y México, y marca un punto de inflexión en la acción coordinada de las fuerzas policiales ante el narcotráfico transnacional.