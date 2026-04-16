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El capo del Cartel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela, encarcelado en Estados Unidos, tiene demencia: defensa y familiares pidieron su liberación

El narcotraficante colombiano cumple condena desde hace 22 años en la cárcel federal de Big Spring, en Texas

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Miguel Rodríguez Orejuela tiene un estado de salud grave - crédito archivo Colprensa

El abogado Joshua Danz, exfiscal federal, solicitó la liberación humanitaria anticipada para Miguel Rodríguez Orejuela, el único capo vivo del Cartel de Cali, actualmente encarcelado en Texas, Estados Unidos, citando un diagnóstico médico que certifica su demencia vascular avanzada y daños cerebrales irreversibles.

La propuesta se fundamenta en la imposibilidad del recluso para valerse por sí mismo, argumentando que las condiciones actuales de detención violan principios humanitarios al impedir el acceso a cuidados adecuados y, de acuerdo a los documentos judiciales, vuelven inocuo el propósito correctivo de la condena, reveló Caracol Radio.

Según la defensa, la situación médica de Rodríguez Orejuela —detenido desde hace 22 años en la cárcel federal de Big Spring— alcanzó tal nivel de deterioro que no puede autoadministrarse medicamentos y sufre delirios paranoicos.

El equipo jurídico presentó ante el tribunal una tomografía computarizada, una resonancia magnética y múltiples certificados médicos, incluyendo informes del área de odontología del propio reclusorio que confirman que “una infección en su mandíbula se agravó porque su estado mental le impidió tomar las medicinas como estaban prescritas”, de acuerdo con los documentos citados por Caracol Radio.

Miguel Rodríguez Orejuela tiene demencia y daños cerebrales irreversibles - crédito @APjoshgoodman/X
Miguel Rodríguez Orejuela tiene demencia y daños cerebrales irreversibles - crédito @APjoshgoodman/X

El exlíder del Cartel de Cali se ha declarado incapaz de ubicarse en el tiempo y el espacio, confirmando los diagnósticos de demencia vascular y leucolamalacia periventricular, lo que implica una muerte progresiva e irreversible de otras partes del cerebro.

Los informes médicos entregados al sistema judicial estadounidense especifican que un accidente cerebrovascular destruyó el tálamo izquierdo de Rodríguez Orejuela, por ello la desorientación permanente referida en la solicitud.

La defensa de Miguel Rodríguez Orejuela recurrió a la denominada Ley del Primer Paso, que permite la liberación de presos federales cuando estos pierden la capacidad de valerse por sí mismos y no pueden recibir la atención médica adecuada en el entorno penitenciario. Como antecedente relevante, su hermano Gilberto Rodríguez Orejuela también estuvo encarcelado en Estados Unidos, pero falleció en custodia en 2022 sin haber sido liberado por razones humanitarias pese a las peticiones familiares y legales previas, conforme recogen los registros judiciales presentados por la defensa.

Documentación médica y cartas familiares: claves en la petición de excarcelación

El único capo vivo del Cartel de Cali permanece detenido desde hace 22 años en la cárcel federal de Big Spring, en Texas, Estados Unidos - crédito Colprensa/Google Earth
El único capo vivo del Cartel de Cali permanece detenido desde hace 22 años en la cárcel federal de Big Spring, en Texas, Estados Unidos - crédito Colprensa/Google Earth

El expediente sometido por el abogado Joshua Danz a la corte argumenta que mantener a Miguel Rodríguez Orejuela, de 82 años, en prisión solo serviría “para asegurar el envío de un segundo ataúd a Colombia”, en alusión al de su hermano Gilberto. La defensa anexó a la moción una evaluación de la neuróloga tratante y el historial penal del detenido, que, según los informes carcelarios hay pruebas que demuestran conducta ejemplar durante sus más de dos décadas tras las rejas.

La solicitud incluye además tres cartas familiares. Martha Lucía Echeverry, pareja sentimental por más de 40 años, compartió fotografías de su vivienda en Cali y aseguró estar dispuesta a recibirlo y brindarle cuidados.

Su hija Carolina Rodríguez dirigió una petición al juez en la que pide “compasión” para su padre, alegando que este reconoció sus errores y cumplió su condena. Por último, una sobrina política manifestó su voluntad de sustentar parte de sus gastos a través de sus propios ingresos de jubilación.

La defensa sostuvo que Rodríguez Orejuela, que cumpliría la condena impuesta en 2028 y fue extraditado de Colombia tras declararse culpable, representa un riesgo solo para sí mismo debido a su estado avanzado de demencia: “No sabe, a ciencia cierta, dónde está, ni en qué época está viviendo”, se lee en la documentación presentada ante la justicia de Estados Unidos.

No existe en el país norteamericano un plazo legal para que los jueces respondan a una moción de excarcelación por razones de salud. Según la información facilitada por el medio citado, el caso podría resolverse en un mes, escenario en el que el tribunal decidiría si se autoriza la liberación y deportación de Miguel Rodríguez Orejuela a Colombia, donde la familia expresó su disposición a hacerse cargo de su cuidado.

Primer plano de una mano de piel oscura tocando una pequeña bandera de Estados Unidos. La bandera tiene estrellas blancas sobre azul y franjas rojas y blancas, y está en un mástil de madera
En caso de ser liberado, el criminal sería deportado a Colombia - crédito Brynn Anderson/AP

La justicia norteamericana negó la solicitud de Rodríguez Orejuela al considerar que todavía puede cumplir con funciones básicas como alimentarse. Tras la decisión, el caso pasará a un juez federal que determinará el futuro del excapo. Fuentes explicaron a Blu Radio que puede ser liberado por razones humanitarias.

A la par, hay dudas sobre su vuelta a la libertad, puesto que los funcionarios judiciales del país norteamericano no son laxos con crímenes de terrorismo y narcotráfico. En caso tal de ser liberado, el “ajedrecista” sería deportado de Estados Unidos a Colombia.

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