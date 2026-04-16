Colombia

Patrullera que presenció un intento de robo en restaurante de Cartagena y dio de baja al delincuente compartió su testimonio

La víctima mortal, identificada como Maicol Alfonso Ospino Viloria, de 25 años y oriundo de Cartagena, tenía una anotación judicial por hurto registrada en 2025

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Patrullera que dio de baja a ladrón que entro a robar a restaurante en Cartagena - crédito captura de pantalla @dumek_turbay/X
Patrullera que dio de baja a ladrón que entro a robar a restaurante en Cartagena - crédito captura de pantalla @dumek_turbay/X

Una joven patrullera de la Policía Nacional, identificada como Alejandra, abatió a un delincuente armado durante un intento de robo en un restaurante del barrio El Bosque, en Cartagena, el sábado 11 de abril de 2026, un hecho que, según la uniformada, evitó una tragedia entre los comensales al utilizar su arma de dotación para proteger a la comunidad.

La víctima mortal, que fue identificada como Maicol Alfonso Ospino Viloria, de 25 años y oriundo de Cartagena, presentaba una anotación judicial por hurto en el 2025. Este dato fue confirmado horas después del suceso por la Policía Metropolitana de Cartagena, que también resaltó la pronta reacción de Alejandra como un factor clave para impedir que los clientes, entre ellos un menor de edad, sufrieran daños, según lo publicado por El Universal.

A las 1:30 p. m., dos individuos que se desplazaban en motocicleta llegaron al establecimiento de comida antioqueña. Mientras uno aguardaba fuera, el otro ingresó portando un arma, cubierto con tapabocas y gorra. El video de seguridad muestra cómo el individuo intimida a los clientes y despoja a una persona de una cadena de oro valorizada en más de $15 millones.

Imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que una patrullera de la Policía Nacional, durante su hora de almuerzo, se enfrenta y abate a un delincuente que intentaba cometer un atraco en un restaurante en Cartagena. Su valiente y rápida acción fue clave para proteger a los demás comensales - crédito @dumek_turbay/X

Entre los presentes se encontraba Alejandra en su descanso y vestida de civil. La patrullera explicó al medio de comunicación como fueron esoso instantes en los que se percato de lo que iba a ocurrir.

“Me encontraba en mi horario de almuerzo y es cuando me percato de que ingresa un particular al lugar, directamente hacia un ciudadano que se encontraba también almorzando. Cuando veo que desenfunda el arma y le empieza a quitar sus pertenencias, doy mi voz preventiva y, a lo que él voltea, yo acciono mi arma”.

Seguridad en Cartagena

El balance de capturas en Cartagena durante el año 2026 revela que las autoridades han aprehendido a 2.042 personas por delitos de diversa índole, según los datos oficiales divulgados por la Policía Metropolitana.

Balacera en el mercado de Bazurto de Cartagena dejó dos personas muertas y una herida en la noche del viernes 29 de diciembre de 2023 - crédito Archivo Infobae
El llamado de la Policía Metropolitana a los cartageneros es a confiar en las autoridades y a hacer uso de las vías formales para reportar cualquier actividad sospechosa - crédito Archivo Infobae

Entre los casos reportados, las cifras muestran que 305 detenciones están vinculadas a hurtos, mientras que 191 corresponden a porte ilegal de arma de fuego. Estos datos reflejan la prioridad que las fuerzas de seguridad han otorgado a los delitos que afectan directamente la tranquilidad de los ciudadanos.

Las acciones policiales se mantienen activas en toda la ciudad, según lo expresó el comandante de la institución, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque. El oficial enfatizó que los operativos no se concentran en un solo sector, sino que abarcan todos los barrios y zonas de la ciudad, con el objetivo de frenar el accionar de la delincuencia.

El llamado de la Policía Metropolitana a los cartageneros es a confiar en las autoridades y a hacer uso de las vías formales para reportar cualquier actividad sospechosa, con el fin de que los responsables sean llevados ante la justicia y se preserve el orden en la ciudad.

Turista extranjera fue golpeada y robada a plena luz del día en Cartagena

Los asaltantes huyeron del lugar en una motocicleta negra tipo Bóxer con placa XZT-06H tras cometer el delito - crédito @ColombiaOscura/X

Un violento asalto contra una turista extranjera en el acceso al Cerro de La Popa, en Cartagena, causó preocupación entre habitantes y autoridades. El incidente ocurrió el domingo 22 de febrero y quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde se ve a la víctima siendo golpeada y arrastrada mientras intentaba resistirse al robo de su bolso. Los agresores, identificados por las autoridades como residentes de la zona y conocidos bajo los alias de Tirito y Douglas, huyeron en una motocicleta negra tipo Bóxer con placa XZT-06H.

A pesar de que varias personas presenciaron el hecho, nadie intervino para ayudar a la turista. El video fue grabado desde un vehículo y su rápida difusión contribuyó a que el caso ganara notoriedad.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, condenó públicamente el ataque y ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables. Turbay destacó la importancia de garantizar la seguridad para locales y turistas, y exhortó a la ciudadanía a colaborar con la Policía Metropolitana, que permanece en alerta para lograr la captura de los implicados y fortalecer la vigilancia en la zona.

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Testimonio de patrulleraRobo en restauranteCartagenaLadrón abatidoColombia-Noticias

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