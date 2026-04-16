Mayor del Ejército que sobornó a la madre de un joven con discapacidad para expedirle la libreta militar fue enviado a prisión

Un mayor del Ejército Nacional fue condenado a 36 meses de prisión- crédito Ministerio de Defensa

El mayor del Ejército Nacional Giovanny Ricardo Futo fue condenado a 36 meses de prisión y separado de manera definitiva de las Fuerzas Militares por el Juzgado Penal Militar y Policial.

El oficial, que se desempeñaba como comandante del Distrito Militar No. 28 de Puerto Berrío (Antioquia, Colombia) le exigió 395.000 pesos a la madre de un joven con discapacidad auditiva y del habla para expedir una libreta militar, según indicó el fallo judicial citado por El Espectador.

La justicia militar determinó que el uniformado utilizó la línea telefónica oficial para solicitar el pago, infringiendo la ley, pues el trámite de este documento debe ser gratuito para esta población.

“El procesado actuó con plena capacidad de comprensión y autodeterminación; conocía sus deberes funcionales y la ilicitud de su actuar”, manifestó el juez en la sentencia revelada por el citado medio de comunicación.

La sentencia incluyó la inhabilitación para ejercer cargos y derechos públicos por el mismo periodo y la orden de captura para garantizar el cumplimiento de la condena, conforme a lo reportado por la Fiscalía Penal Militar.

Tras aceptar su responsabilidad en el delito de concusión mediante un preacuerdo con la Fiscalía, el exoficial quedó obligado a cumplir la sanción impuesta y separado de cualquier función pública en el país.