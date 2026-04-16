Colombia

Juan Carlos Losada arremetió contra Abelardo de la Espriella tras peculiar suceso: “Habla como mafioso...”

El representante a la Cámara por el partido Liberal se despachó en sus redes sociales contra el candidato de ultraderecha, que llegó en helicóptero a un evento celebrado en Chía

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Juan Carlos Losada - Abelardo de la Espriella
El representante Juan Carlos Losada volvió a enfilar baterías contra Abelardo de la Espriella, esta vez por detalle particular: el uso de su helicóptero - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

En un nuevo episodio en su andanada de críticas contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, el representante a la Cámara Juan Carlos Losada, que integra el Partido Liberal, lanzó un duro comentario en relación con un hecho que protagonizó el aspirante de ultraderecha, que llegó en helicóptero a la Cumbre de Gobernadores, Las regiones proponen, los candidatos responden.

El arribo de De la Espriella al evento, que se celebró en Chía (Cundinamarca), en las instalaciones de la Universidad de La Sabana, ameritó las críticas de Losada, que calificó este gesto y sus intervenciones como signos inequívocos de prácticas propias de un “mafioso”. Aunque no lo mencionó de forma directa, sí citó una publicación en la red social X en la que el protagonista era, justamente, el llamado ‘Tigre’.

Según testimonios de los presentes, De la Espriella llegó en helicóptero pese a la ausencia de un helipuerto formal. El candidato ya había empleado este mismo recurso en febrero, cuando asistió en aeronave a un acto político en Mosquera (Cundinamarca), lo que para el congresista, declarado en independencia, sin duda causa nuevas suspicacias en lo concerniente a la financiación de su campaña.

Juan Carlos Losada - Abelardo de la Espriella
Con este comentario en sus redes sociales, el representante Juan Carlos Losada lanzó fuertes señalamientos a Abelardo de la Espriella - crédito @JuanKarloslos/X

“Les tengo una adivinanza: habla como mafioso, lo contratan mafiosos y se transporta como mafioso”, afirmó el congresista, en una crítica directa no solo al candidato, sino a los que lo respaldan en su aspiración política y a la imagen que proyecta en una campaña electoral crecientemente tensa, con constantes señalamientos no solo entre los aspirantes, sino entre los miembros de su aspiración.

En este periodo electoral, Losada ha insistido en su denuncia acerca de “una alfombra roja a lo peor de la política”, tanto en su propio partido como en el resto del espectro político. Según el congresista, existen figuras que “utilizan el espectáculo y la retórica populista para ganar votos”, como sería el caso de De la Espriella, que se ha negado a recibir aportes económicos a su intención de ser presidente.

En entrevista con Infobae Colombia, Abelardo de la Espriella propuso reducir la influencia política en el Banco de la República en medio de la crisis institucional- crédito Infobae Colombia
Abelardo de la Espriella se autodenominado como el 'outsider' de la política colombiana - crédito Infobae Colombia

Con este escenario, el parlamentario sostuvo que la figura de De la Espriella encarna “discursos extremistas y la cercanía de ciertos clanes políticos con estas nuevas vertientes presidenciales”; siendo esta una combinación que, remarcó, configura “un riesgo para la estabilidad institucional del país”, que afronta una etapa decisiva de cara a su futuro político, tras la salida de Gustavo Petro del poder.

De la Espriella refuerza el mensaje de unidad regional en medio de la polémica por su arribo en helicóptero

Por su parte, en la participación en este evento, De la Espriella evitó confrontar de manera directa y mantuvo el desafío al “establecimiento”. “Reconozco, respeto y acato la legitimidad de todos los gobernadores de la patria, sin distingo de partidos o ideologías”, indicó el aspirante, segundo en las mediciones, que reiteró su compromiso ante la Federación Nacional de Departamentos (FND).

Abelardo de la Espriella ha causado controversia por su postura de rechazar apoyo de partidos políticos y negarse a recibir aportes, lo que sería su forma de blindarse - crédito Europa Press
Abelardo de la Espriella ha causado controversia por su postura de rechazar apoyo de partidos políticos y negarse a recibir aportes, lo que sería su forma de blindarse - crédito Europa Press

En su intervención, reiteró la necesidad de superar la división partidista en la relación entre el Gobierno nacional y los mandatarios regionales. “Para ustedes no hay gobernadores afines o enemigos, todos son gobernadores de Colombia”, expresó el candidato de la extrema derecha, en referencia explícita a la neutralidad institucional que, a su juicio, debe primar en la administración pública siempre.

Ese mensaje, a su vez, estuvo acompañado de una advertencia velada al jefe de Estado, Gustavo Petro, pues interpretada por analistas como una crítica al Ejecutivo. “El presidente de la República no está para humillar o bloquear a los mandatarios regionales”, sostuvo el candidato. Con esta sentencia buscó diferenciar su oferta política mediante la defensa de la autonomía local y la cohesión nacional.

Este nuevo cruce de Losada con De la Espriella deja ver un escenario polarizado entre dos visiones radicalmente opuestas: la del liberalismo crítico del congresista, que sigue haciendo resistencia en un partido que, según él, ha sido coptado por el expresidente César Gaviria, y la de un aspirante que apuesta a la ruptura simbólica y material en la campaña, para demostrar independencia.

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