Colombia

Fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella respondió al expresidente Uribe que pidió respeto por Paloma Valencia: “No hemos hablado mal”

José Manuel Restrepo precisó que existen diferencias con la campaña de Valencia, como el respaldo de partidos tradicionales, aunque aclaró que estas discrepancias no deben considerarse ataques

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José Manuel Restrepo advirtió que Colombia alcanzará máximos históricos de deuda y déficit fiscal en 2025 - crédito Colprensa
El exministro de Hacienda afirmó que en caso de no pasar a segunda vuelta, apoyarían a Paloma Valencia - crédito Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió moderación y respeto entre campañas políticas frente a las tensiones en la derecha colombiana, en particular entre Paloma Valencia y el entorno de Abelardo de la Espriella.

Por este motivo, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de “el Tigre” (apodo adoptado por De la Espriella en medio de su campaña), respondió al líder del Centro Democrático.

En entrevista con Blu Radio, el exministro de Hacienda aseguró que ni él ni Abelardo de la Espriella no han hablado mal de la candidata Paloma Valencia.

José Manuel Restrepo aseguró que ni él ni Abelardo de la Espriella no han hablado mal de la candidata Paloma Valencia - crédito Colprensa
José Manuel Restrepo aseguró que ni él ni Abelardo de la Espriella no han hablado mal de la candidata Paloma Valencia - crédito Colprensa

“Hay que decirle al expresidente Uribe es que ni Abelardo de La Espriella ni quien les habla ha hablado nunca, nunca, de ninguna manera, mal de Paloma”, señaló al citado medio de comunicación. Además, insistió que han mantenido una postura de respeto hacia la senadora y negó que hayan atacado a Valencia.

Restrepo, exministro durante el gobierno de Iván Duque, expresó que, si no logra avanzar a la segunda vuelta con De la Espriella, estaría dispuesto a respaldar a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo.

“Le cargo las tres maletas que ella quiera”, aseveró José Manuel Restrepo a Blu Radio. También afirmó que el objetivo debe ser la unión entre los sectores que no quieren gane Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

El anuncio prioriza la experiencia técnica y la trayectoria de gestión pública de José Manuel Restrepo sobre pactos partidistas en la fórmula presidencial del candidato Abelardo de la Espriella - crédito Abelardo de la Espriella
José Manuel Restrepo, exministro durante el gobierno de Iván Duque, expresó que, si no logra avanzar a la segunda vuelta con De la Espriella, estaría dispuesto a respaldar a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo - crédito Abelardo de la Espriella

El exministro de Hacienda precisó que existen diferencias con la campaña de Paloma Valencia, como el respaldo de partidos tradicionales, aunque aclaró que estas discrepancias no deben considerarse ataques.

José Manuel Restrepo también detalló en Blu Radio cómo funcionaria el gobierno de Abelardo de la Espriella, teniendo como eje principal la seguridad en las regiones, así como la economía y la salud.

Respecto a su papel, estaría centrado en la política internacional, tratando de fortalecer las relaciones internacionales con Colombia.

El dirigente subrayó que su propuesta se basa en valores como la libertad, el orden y el impulso a la iniciativa privada. Además, remarcó la importancia de alcanzar acuerdos y evitar fracturas entre quienes comparten objetivos, en una etapa decisiva del proceso electoral.

¿Qué dijo Álvaro Uribe?

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, instó a moderar el discurso político y a mantener el respeto entre las campañas del sector de derecha, en especial entre la precandidata Paloma Valencia y el entorno de Abelardo De la Espriella. Este llamado surge en un contexto de advertencias internacionales sobre la seguridad de los candidatos en el país y de crecientes tensiones internas dentro del uribismo.

Uribe sostuvo que la unidad resulta indispensable para enfrentar los próximos comicios de 2026 y que el destino de su fuerza política depende de la cohesión interna. En ese marco, afirmó: “de nosotros depende si ganamos o no, si gana la democracia frente al neocomunismo”, expresión que revela su preocupación por la división interna y el tono de la campaña.

El exmandatario resaltó la trayectoria de Paloma Valencia dentro del Centro Democrático, destacando sus cualidades como candidata. Según Uribe, Valencia cuenta con “todos los merecimientos, toda la firmeza, toda la transparencia”, y representa una figura clave del uribismo en la contienda electoral actual.

La intervención de Uribe se centró especialmente en los enfrentamientos verbales entre sectores de su partido y la campaña de De la Espriella. Expresó su molestia por los ataques dirigidos hacia Valencia y su equipo, señalando que, aunque De la Espriella suele dirigirse a él con respeto, ese trato no se extiende a los demás miembros de la colectividad.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez hace un llamado a la moderación política y advierte sobre el impacto de las divisiones internas en la contienda electoral de 2026 - crédito @alvarouribevel/X

Uribe apeló a sus seguidores a bajar el tono de la discusión y a evitar la confrontación interna: “Yo le pido, por favor, a todos los que acompañamos a Paloma tener respeto con la campaña del doctor Abelardo”. Insistió en la importancia de mantener un ambiente respetuoso entre competidores que, aunque comparten afinidad ideológica, buscan el mismo espacio político.

Además, advirtió que la forma en que se manejen estas diferencias internas podría definir el futuro del sector en las elecciones. Según Uribe, las actitudes de la campaña de De la Espriella “está atentando contra la posibilidad de que la democracia gane”, subrayando el riesgo que implica la fragmentación para el bloque político que lidera.

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