Colombia

Daniel Quintero encendió la pelea con el director de la Ungrd por su llegada al Gobierno Petro: “Para calumniar ya tenemos a Fico, Abelardo y Uribe”

El nuevo superintendente de Salud aseguró que Carlos Carrillo inició una estrategia de desprestigio en su contra, supuestamente, para ocultar contrataciones sospechosas que involucrarían al senador Iván Name, salpicado por el escándalo de sobornos a congresistas

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Carlos Carrillo - Daniel Quintero
Quintero responde a Carrillo en redes sociales y lo acusa de manipular su nombre para desviar la atención sobre la Ungrd - crédito Unrgrd/Colprensa

Se agudiza la pelea en el Gobierno nacional por la llegada del exalcalde de Medellín Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud pese a las numerosas investigaciones en su contra por posibles irregularidades durante su mandato en la capital de Antioquia.

De hecho, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, fue uno de los primeros en cuestionar al gobierno Petro por la decisión, especialmente, por los procesos que se mantienen en contra de Quintero por posibles perjuicios a la administración pública.

“Quintero está hoy en juicio por delitos contra la administración pública, tiene derecho a su defensa pero el Pacto Histórico no tiene porqué asumir el costo político de sus líos jurídicos, nada le debemos y nada nos aporta”, escribió el director de la entidad del riesgo.

Sin embargo, Daniel Quintero no tardó en responder a las críticas de Carrillo. En su cuenta de X, el exalcalde de Medellín lo tildó de usar su nombre para desviar la atención sobre posibles irregularidades que se seguiría cometiendo en la Ungrd.

Según comentó el futuro superintendente de Salud, Carrillo se habría convertido en un aliado del sector afín al expresidente Álvaro Uribe, al cuestionar varias de las decisiones del presidente Gustavo Petro y desencadenar crisis internas en el Gobierno nacional.

“Carlos, para calumniar ya tenemos a Fico, Abelardo y a Uribe. Durante meses engañaste al país diciendo que yo tenía algo que ver con la UNGRD. El uribismo y los medios tradicionales hicieron fiesta con tus palabras, los medios hicieron especiales contigo, Fico te retuiteo y la derecha te aplaudió”, escribió Quintero.

Incluso, el exalcalde aseguró que sus reiterativos ataques tendrían el propósito de ocultar las contrataciones en la Ungrd de personas cercanas a congresistas que estuvieron vinculadas al escándalo de corrupción en la Ungrd, como el senador Iván Name.

“Todo resultó ser falso y una cortina de humo. ¿Cortina de humo para qué?. Para tapar que nombraste al sobrino de Iván Name, que habría recibido 3000 mil millones de coimas, como segundo al mando de la UNGRD y a cargo de la Secretaría General", señaló.

Además, Quintero acusó al director de la Ungrd de prestar la entidad para que se hicieran supuestos “enganches” políticos, además de supuestas presiones a funcionarios para apoyar campañas al Congreso.

“Cuando hice la denuncia, dijiste que eran personas diferentes el tio y el sobrino: meses después el señor Name (sobrino) renunció para aspirar al Senado con el apoyo de la misma estructura de su tio (en la cárcel) y según varios medios desde la UNGRD se ejercieron presiones para votar por él. No solo es ineptitud y descuido. Hay cosas sucias y oscuras debajo de esas barbas”, concluyó el exalcalde de Medellín.

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