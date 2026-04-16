Colombia

Daniel Quintero arremetió contra Paloma Valencia tras ser nombrado nuevo superintendente Nacional de Salud: “No quieren a Colombia”

El exalcalde de Medellín sostuvo que la oposición busca bloquear la reforma sanitaria y responsabilizó al uribismo por el deterioro del sector

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Daniel Quintero arremetió contra Paloma Valencia por crisis en el sistema de salud - crédito Luis Eduardo Noriega A/EFE - Colprensa
Daniel Quintero arremetió contra Paloma Valencia por crisis en el sistema de salud - crédito Luis Eduardo Noriega A/EFE - Colprensa

La designación de Daniel Quintero como nuevo superintendente de salud en Colombia, tras la salida de Bernardo Camacho, provocó una fuerte reacción política y social.

La senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, criticó la decisión del gobierno de Gustavo Petro, al afirmar en su cuenta de X que “la gente se está muriendo. Estamos viviendo la peor crisis de salud de la historia de Colombia y el gobierno nombra como superintendente de salud a Daniel Quintero, que tiene 43 miembros de su alcaldía imputados. Es un insulto a los colombianos”.

El nombramiento se produce en un contexto de tensión por la reforma al sistema de salud impulsada por la administración de Gustavo Petro.

Por su parte, el exalcalde de Medellín y excandidato presidencial Daniel Quintero respondió a Valencia en la misma red social con críticas dirigidas al movimiento uribista, señalando que “el uribismo ha financiado todas sus campañas con los recursos de la salud. Se inventaron la ley 100 para manejar ellos mismos la plata de la salud, EPS manejadas por políticos que luego quebraron llevándose la plata de los colombianos y dejando a miles sin medicinas ni atención. Por eso no quieren la reforma. No quieren a Colombia”.

Tras el mensaje de Valencia, el exalcalde defendió la necesidad de avanzar con la reforma de salud propuesta por la cual el gobierno de Gustavo Petro ha recibido varias críticas de la derecha.

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