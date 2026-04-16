Curul de los colombianos en el exterior quedó en manos del Centro Democrático, confirmó el CNE: este fue el candidato que ganó

La colectividad sumó más de 30 escaños en la Cámara baja - crédito Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia anunció la finalización del escrutinio de las 216 mesas de votación puestas para los colombianos residentes en el exterior para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

En ese sentido, Cristian Quiroz, actual presidente del órgano electoral, notificó la persona que ostentará la curul que representará los intereses de los connacionales en el extranjero, que estará en la Cámara de Representantes.

Se trata de Pedro Alejandro Murcia Lamprea, aspirante por la lista del partido Centro Democrático. El dirigente de la entidad electoral informó durante la audiencia pública de escrutinio que la decisión fue adoptada tras varias semanas de revisión de actas, análisis del escrutinio y resolución de reclamaciones presentadas por testigos y apoderados de distintos partidos.

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“Pedro Alejandro Murcia Lamprea ha sido elegido representante a la Cámara por la circunscripción internacional para el periodo del año 2026 al 2030 por el partido Centro Democrático. En consecuencia, se expide la presente credencial en Bogotá, 15 de abril de 2026”, expresó el dirigente en su intervención.

Además, Quiroz destacó que Murcia Lamprea ejercerá su cargo durante la legislatura 2026-2030. “Hoy nos convoca uno de los actos más relevantes de nuestra democracia: la entrega de la credencial que acredita oficialmente a quien asumirá la responsabilidad de ser la voz de millones de compatriotas”, indicó.

Posterior a la entrega de la credencial, el congresista electo precisó que su labor en la defensa de los colombianos en el exterior comenzará antes de su posesión que será el 20 de julio.

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“Acabo de recibir la credencial que oficializa mi elección como Representante a la Cámara por la Circunscripción Internacional. El 20 de julio llegaré al Congreso de Colombia, pero mi trabajo no empieza ese día, empieza hoy. Empieza por cada colombiano que tuvo que irse. Por cada historia de lucha lejos de casa. Por cada sueño de volver a nuestro país. No voy a representar una curul. Voy a representar una causa: los #ColombianosEnElExterior”, expresó.

La circunscripción internacional de la Cámara de Representantes juega un papel fundamental en la defensa de los derechos de los millones de colombianos residentes en el exterior, quienes enfrentan desafíos en acceso a servicios y regulación migratoria, como recordó la autoridad electoral.

El proceso marca el cierre definitivo de la elección en el exterior y abre el nuevo periodo constitucional previsto para 2026, con la integración del nuevo Congreso, informó el CNE.

Cristian Quiroz destacó que el Consejo Nacional Electoral garantiza transparencia y autonomía en los procesos electorales de Colombia. - crédito CNE

Así quedó conformada la Cámara de Representantes

Con la definición de la circunscripción internacional, las elecciones legislativas de 2026 en Colombia avanzaron hacia su conclusión con la confirmación de los nuevos integrantes de la Cámara de Representantes después de un escrutinio que, según el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, destacó por su rapidez y pluralidad partidista en jurisdicciones clave como Bogotá.

Pese a la finalización del recuento en 30 departamentos, aún quedan pendientes de definir nueve curules correspondientes a Chocó (2) y Cundinamarca (7), debido a desacuerdos locales y el análisis de las reclamaciones de los partidos políticos.

Este periodo tendrá cinco curules menos que el cuatrienio anterior, tras la eliminación de los escaños reservados para el partido Comunes, colectividad derivada de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en 2016.

De acuerdo con proyecciones partidarias citadas por el medio, el Pacto Histórico tendría 41 curules, seguido por el Centro Democrático con 30 y el Partido Liberal con 24 escaños. Detrás se ubican el Partido Conservador (20 curules), el Partido de la U (13), Cambio Radical (12), la Alianza Verde (8), Creemos (2), y Salvación Nacional (1). Además, fueron declaradas 11 de las 16 circunscripciones especiales de paz.

La representación afrodescendiente corresponde para este periodo a Óscar Benavides, mientras que la segunda curul afro está disputada entre Anyela Viviana Guanga y Wisner Sandoval. En la categoría indígena, el representante definido es Carlos Mario Calvo.

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Escrutinio de Senado

Entre tanto, el CNE inició el escrutinio de nacional de los votos para definir la totalidad de curules en el Senado, un proceso que determinará los 102 escaños a ocupar durante la legislatura 2026-2030.

Inicialmente, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, enfatizó que aún no se han registrado variaciones respecto al número de curules obtenidas por cada fuerza: “No podemos decir si hay partidos que subieron o bajaron escaños, porque no hemos empezado con este trámite”, declaró a la opinión pública.

A su vez, el presidente del CNE aguarda que los datos del Senado se conozcan en un plazo igualmente expedito al de la Cámara de Representantes. “El CNE hizo en dos semanas lo que antes se lograba en dos meses”, manifestó el presidente electoral a la opinión pública.

Según los registros proporcionados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el partido Pacto Histórico, liderado por sectores afines al presidente Gustavo Petro, superó la marca de cuatro millones de votos y podría alcanzar 25 senadores en la cámara alta.

La consecución de una posible curul adicional —la número 26, atribuida al activista Alberto Gascón— se mantiene bajo revisión, como afirmó la congresista María Fernanda Carrascal, aunque el CNE no ha oficializado cambios en la asignación de escaños.