Colombia

Resultados Lotería de Meta 15 de abril: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Guardar
El sorteo de la Lotería de Meta se realiza todos los miércoles (Infobae)
El sorteo de la Lotería de Meta se realiza todos los miércoles (Infobae)

La Lotería de Meta divulgó los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este miércoles 15 de abril de 2026.

Este popular juego entrega un premio mayor de $1.800 millones y más de 40 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Meta

Fecha del sorteo: miércoles 15 de abril de 2026.

Premio Mayor: 3574.

Serie: 095.

A qué hora se juega la Lotería del Meta

Este es el peculiar plan de premios de la lotería (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este es el peculiar plan de premios de la lotería (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería del Meta únicamente realiza un sorteo semanal, todos los miércoles a las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 1.800 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Siete secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trate que no se maltrate.

Cómo jugar la Lotería del Meta

Para poder jugar a la Lotería del Meta requiere al menos 3 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 9 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedeadquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia, así como en la aplicación de Paga Todo.

El siguiente paso es escogersu combinación ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de más de 4 mil 600 millones de pesos en premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Meta está bajo la supervisión de la Gobernación del Meta, que usa las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

Meta, una lotería con impacto social

La Lotería del Meta es una entidad con un claro impacto social en Colombia, ya que los ingresos generados por la venta de sus billetes se destinan principalmente a fortalecer el sistema de salud del departamento del Meta.

En el primer semestre de 2025, la lotería logró ventas superiores a los 9.700 millones de pesos, lo que refleja no solo su crecimiento económico, sino también su capacidad para contribuir al bienestar social mediante la financiación de proyectos públicos importantes.

Además de ofrecer premios millonarios en sus sorteos semanales, con un premio mayor cercano a los 1.800 millones de pesos y varios premios secos, la Lotería del Meta funciona como un mecanismo solidario que vincula a los jugadores con inversiones sociales concretas.

Cada billete vendido representa un aporte directo para mejorar la red pública hospitalaria y otros servicios sociales, haciendo que el juego no solo sea una oportunidad para ganar, sino también una actividad que beneficia a amplias comunidades en la región.

Bajo el liderazgo de la gobernación y una estrategia comercial cercana al público, esta lotería se ha posicionado como una de las principales en Colombia no solo en recaudación económica sino en impacto positivo social.

Su modernización tecnológica y canales de distribución digitales amplían el acceso del público, mientras que la transparencia en la destinación de recursos refuerza la confianza y credibilidad que tiene entre sus compradores, consolidándola como un actor clave en la financiación social del Meta.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de ColombiaLotería del Meta resultados

Más Noticias

Vivienda digna para adultos mayores en Bogotá: así funciona el nuevo modelo sin créditos tradicionales

Bogotá impulsa un programa de vivienda para adultos mayores vulnerables con acceso flexible, sin requisitos financieros estrictos y enfoque en calidad de vida

Vivienda digna para adultos mayores en Bogotá: así funciona el nuevo modelo sin créditos tradicionales

Resultados Lotería del Valle 15 de abril: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería del Valle 15 de abril: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones

Lotería de Manizales resultados 15 de abril: números ganadores del premio mayor de $2.600 millones

Lotería de Manizale realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de Manizales resultados 15 de abril: números ganadores del premio mayor de $2.600 millones

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este jueves 16 de abril

Toma precauciones y conoce donde se llevarán a cabo los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este jueves 16 de abril

El Pico y Placa en Cali para este jueves 16 de abril

La restricción vehicular en Cali cambia todos los días y depende del tipo de carro que se tiene, así como de la terminación de la placa

El Pico y Placa en Cali para este jueves 16 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Boletas de BTS hasta en $19 millones: Gustavo Bolívar sugiere tercera fecha y celebra investigación de la SIC

Boletas de BTS hasta en $19 millones: Gustavo Bolívar sugiere tercera fecha y celebra investigación de la SIC

J Balvin reveló la verdad sobre el golpe en su frente que generó rumores y desató todo tipo de reacciones en redes sociales

Shakira le puso fecha al estreno del videoclip de “Algo Tú” con Beéle: “La cuenta regresiva empieza ya”

Shakira se pronunció tras confirmarse que no ingresará al Salón de la Fama del Rock N’ Roll

Esposa de Luis Díaz le dedicó emotivo mensaje tras victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid: “Nunca dudé”

Deportes

Millonarios sumó su primera victoria en la Copa Sudamericana: superó a Boston River por la mínima diferencia

Millonarios sumó su primera victoria en la Copa Sudamericana: superó a Boston River por la mínima diferencia

América de Cali se impuso 2-1 en casa frente a Alianza Atlético de Perú en la Copa Sudamericana

Santa Fe perdió en Brasil y se complicó en la Copa Libertadores: Corinthians le ganó por 2-0

Santa Fe le apunta a su próximo partido en la Copa Libertadores: esta es la fecha y el rival

Europa y el mundo del fútbol se rinde a Luis Díaz tras su gol decisivo en la eliminación del Real Madrid de la Champions League