Luis Díaz ubica su gol ante el Real Madrid en Champions League entre los mejores de su carrera: “Está en el top 3”

En una noche marcada por la tensión y el espectáculo, Luis Díaz resultó decisivo para que el Bayern Múnich asegurara su pase a las semifinales de la Liga de Campeones. Su gol frente al Real Madrid modificó el destino de la eliminatoria, permitiendo que el conjunto alemán avanzara en uno de los cruces más reñidos del torneo.

A la expectativa de medirse con el Paris Saint-Germain, el colombiano subrayó la trascendencia de su anotación, destacando el momento de máxima complejidad en que se produjo, factor determinante para el desenlace del encuentro, según declaró a los medios oficiales de la Champions League.

Al analizar el impacto de su actuación, Díaz no dudó en dimensionar su logro: “Está en el top tres. Si no es el número uno de mi carrera, no sé. Creo que este ha sido uno de los goles que más me han gustado y más significado tienen por el tramo, porque era este partido, en ese momento súper complicado y que necesitábamos el resultado. Gracias a Dios pude sacar ese bonito tanto y poder ayudar al equipo para pasar a la siguiente ronda”, afirmó el delantero en conversación con la Champions League.

Luis Díaz fue clave en la serie vs. Real Madrid al marcar dos de los seis goles de la serie - crédito Europa Press

Durante la serie contra el Real Madrid, Díaz fue determinante desde el inicio. En el partido de ida, ya había marcado en el Santiago Bernabéu, encaminando a su equipo en el marcador global. En la vuelta, su gol en el Allianz Arena desató la euforia de la afición bávara, igualando un partido en el que el Real Madrid había estado en ventaja en tres ocasiones diferentes. Minutos después de su empate, Olise consolidó la clasificación con otra anotación, sellando el marcador global en 5-4 y confirmando así el boleto a semifinales.

Vincent Kompany está dispuesto a retar la mística copera del Real Madrid en la UEFA Champions League - crédito Bayern Múnich

Díaz fue consultado por el giro anímico que experimentó el partido, en especial tras la expulsión de un jugador rival. El delantero describió: “Nosotros veníamos manejando más la pelota y generábamos muchas más ocasiones. El Real Madrid es un equipo muy grande, con muchísima experiencia en este tipo de partidos, y creo que hizo un buen partido. Nosotros, tratando de moverla y buscar la mejor opción con la movilidad y todos los jugadores que tenemos para llegar al gol, creo que lo logramos, y obviamente, la expulsión de ellos también anímicamente nos levanta. Dijimos: aquí tiene que ser, es el momento, y se dio así de esa manera”.

Consultado sobre las expectativas de cara a la competencia europea tras su clasificación, Díaz fue categórico: “Estamos muy enfocados en lo que queremos, en el objetivo claro, que es llegar hasta el último partido. Para nosotros es lo más importante, tratar de ratificar esta temporada que estamos haciendo con un final feliz, así que nosotros trabajaremos de igual manera, enfocados siempre, primero que todo, en el siguiente partido, y luego pensaremos también en el PSG”.

Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich en la Champions League

Luis Díaz y el Bayern Múnich van tras el triplete de títulos (Liga, Copa y Champions League) - crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach

El Bayern Múnich se enfrentará al Paris Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones tras una exigente victoria por 6-4 en el marcador global ante el Real Madrid. El conjunto alemán, que aspira al título y busca repetir el triplete de 2020, se medirá a uno de los planteles más costosos y ambiciosos del fútbol actual el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes con el partido de vuelta el 6 de mayo en el Allianz Arena.

En la edición 2025 del Mundial de Clubes, el Bayern Múnich fue eliminado por el PSG en cuartos de final, tras un 2-0 a favor de los franceses, con goles de Désiré Doué y Ousmane Dembélé. Ambos jugadores permanecen en la plantilla parisina para la temporada 2026, lo que añade un antecedente reciente de rivalidad entre ambos equipos.