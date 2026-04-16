El ‘Pibe’ Valderrama reveló que rechazó oferta de los líderes del cartel de Cali para jugar en el América

Valderrama fue campeón con Deportivo Cali en los 80 - crédito AFP/@TamminenJuha/X

Como uno de los jugadores más recordados de los 90 en el fútbol colombiano, Carlos Alberto Valderrama, más conocido por los fanáticos como el “Pibe”, sobrenombre que adoptó por un colega argentino de su padre, reveló detalles de su vida en una entrevista con Andrés Cantor.

Durante la conversación, el samario habló de los equipos que representó en Colombia, siendo Deportivo Cali y Junior de Barranquilla los que más cariño demostró tener el exmediocampista.

Al hablar de cómo era jugar un clásico vallecaucano en los 80 y 90, Valderrama reconoció que en un momento de su carrera fue tentado por los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali que invirtieron parte de su capital en el América.

“Rodríguez Orejuela te dijo: Póngale la plata que usted quiera a su contrato, firme acá. ¿Fue verdad?”, preguntó Cantor, lo que fue seguido por una corta respuesta por parte del “Pibe”: “Le dije que no, porque yo soy del Deportivo Cali”.

Carlos Valderrama es una de las mayores figuras del fútbol colombiano - crédito MLS

El periodista cuestionó a Valderrama al preguntarle si tenía conocimiento de quiénes eran los hermanos Rodríguez Orejuela, enemigos acérrimos de Pablo Escobar.

“No, es que yo soy del Deportivo Cali. Yo le dije: Mi sangre es verde”, respondió el samario, que reconoció que la charla fue con un emisario del cartel de Cali que había sido enviado por Miguel Rodríguez Orejuela.

“Fue con un intermediario, a quien le dije sin temor, le dije que le enviara un mensaje: ‘Dígale que mi sangre es verde’”, reafirmó nuevamente el mundialista con Colombia en 1990, 1994 y 1998.

Al reconocer el poder económico que tenía América en esa época, Valderrama afirmó haber sufrido arbitrajes parciales durante enfrentamientos con el rival de patio del Cali en el Valle del Cauca.

Valderrama es ídolo del Junior y el Cali en Colombia - crédito Reuters

Por otro lado, indicó Valderrama que jugar en la época del narcotráfico en Colombia fue complicado, por lo que los clásicos vallecaucanos eran difíciles

“El árbitro sí pitó en contra, dos veces, en los años 85 y 86. Toda Colombia sabe que fue así”, puntualizó Valderrama, que aseguró no haber tenido miedo de ser víctima de un atentado por parte de los narcos tras negarse a ser refuerzo del América de Cali.

En la misma conversación, Valderrama confesó que recibió una oferta de dos millones de dólares por cortarse el cabello en 1994, pero la rechazó debido a que en ese momento no tenía necesidades económicas.

“Mi vida la decido yo. Siempre jugué así. Yo respondo por mi historia. Mi historia es la mía. El pelo creció porque yo me lo dejé crecer, contra viento y marea. Tiene otro color, tiene otra pinta, pero ahí está“.

Valderrama rechazó dos millones de dólares por cortarse el cabello - crédito pibevalderramap / Instagram

Valderrama también vivió una de las páginas más oscuras en la historia del fútbol colombiano tras la Copa del Mundo de 1994, en la que Colombia era favorita al título y terminó siendo eliminada en la fase de grupos.

Como capitán de esa selección, Valderrama conoció las amenazas que recibió Francisco Maturana para que no pusiera en la nómina titular a Gabriel “Barrabás” Gómez, hermano del “Bolillo” Gómez.

De la misma forma, ha reconocido que antes de viajar a Colombia les pidieron permanecer algunas jornadas más en Estados Unidos para evitar ser víctimas de algún tipo de atentado, recomendación que no fue seguida por Andrés Escobar, que fue asesinado al salir de un establecimiento nocturno en Antioquia el 2 de julio de 1994.

Al recordar ese momento, Valderrama afirmó que fue notificado por la auxiliar del vuelo en el que volvió a Colombia y que en un principio pensó que la víctima era Faustino “Tino” Asprilla y no el zaguero central.