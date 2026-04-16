Colombia

Estudiante universitario permanece en estado crítico tras ser arrollado por una ambulancia en Bogotá

Las imágenes de las cámaras de seguridad son una prueba clave para confirmar las responsabilidades de los involucrados, mientras que las autoridades indagan si se incumplieron protocolos asistenciales con la persona lesionada

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En accidente en Bogotá murió un motociclista que chocó su moto contra una tractomula - Foto: Colprensa.
La familia enfrenta momentos de angustia mientras la investigación revela vacíos en la atención inmediata - crédito Colprensa

Un joven de 24 años, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, permanece en estado crítico luego de ser embestido por una ambulancia en el centro de Bogotá. El hecho, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector, ocurrió el viernes 10 de abril de 2026 sobre las 7:00 p. m. y desató dudas entre los familiares de la víctima sobre el cumplimiento de los protocolos de atención prehospitalaria.

Según imágenes difundidas por el medio local Citytv, la unidad médica cruzó el semáforo en rojo a gran velocidad, impactando de frente la motocicleta conducida por el estudiante, que fue identificado como Jorge Esteban Reyes, por lo que lo expulsó por varios metros y terminó impactando con el asfalto.

De acuerdo con la denuncia de los familiares, el vehículo de atención médica que protagonizó el accidente pertenecía a Global Life Ambulancias S.A.S. Testigos consultados por el mismo medio relataron que, antes del choque, al menos dos ambulancias circulaban a alta velocidad en lo que describieron como una posible competencia por llegar primero a un llamado de la ciudadanía. Esta hipótesis fue rechazada por Global Life Ambulancias S.A.S. en un comunicado oficial dirigido a Citytv.

Entre tanto, los familiares afirmaron que la situación de salud del joven se vio agravada porque la víctima solo contaba con un riñón funcional tras una donación a uno de sus familiares.

La familia sufrió un accidente y todos fallecieron en el lugar de los hechos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El herido enfrenta un pronóstico reservado después de someterse a varias cirugías - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sofía Arias, amiga cercana de la víctima, declaró a la emisora La Kalle que el paramédico que descendió de la ambulancia adoptó una actitud hostil y omitió prestar los primeros auxilios. La joven sostuvo que fue la propia ciudadanía la que tuvo que socorrer al joven, teniendo en cuenta que el personal de la unidad argumentó no atender eventos relacionados con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y se negó a trasladarlo.

La familia del estudiante expresó su frustración por lo ocurrido y aseguraron que Global Life Ambulancias S.A.S. no ha entablado comunicación con ellos, mientras el conductor responsable permanece sin presentarse ante la justicia por lo ocurrido. En diálogo con el noticiero Citytv, Viviana Reyes, tía del afectado, precisó que la urgencia médica ha sido prioritaria por causa de las múltiples cirugías que el joven ha requerido para estabilizar lesiones internas.

El balance médico entregado por los familiares detalló que el paciente fue sometido a tres intervenciones de urgencia por una afectación crítica en la vena aorta, hematoma cerca del corazón, lesiones graves en el páncreas, pérdida del bazo y fracturas múltiples tanto en tórax como en extremidades.

Debido a su antecedente por ser donador de órganos, un riñón, los médicos supervisan riesgos de insuficiencia renal, situación que podría derivar en necesidad de diálisis permanente si el único órgano funcional se ve comprometido. Del mismo modo, el equipo de especialistas trabaja en una prótesis vascular a medida para reparar la arteria aorta y evitar mayores complicaciones.

Pasillo de hospital con una camilla vacía en primer plano, una puerta abierta a la izquierda con equipo médico visible y letreros del Tallahassee Memorial Healthcare.
Los familiares están a la espera de la evolución del paciente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la gravedad del caso, la representante jurídica de Global Life Ambulancias S.A.S., Nelly Villamizar, emitió un pronunciamiento oficial en el que indicó que ya se dio inicio a las actuaciones administrativas para esclarecer los hechos relativos al momento y las condiciones exactas del accidente.

Asimismo, enfatizó que la empresa se dedica principalmente a traslados programados mediante convenios con las EPS y que solo en circunstancias excepcionales se modifica la ruta establecida.

Vista cercana de una sirena de emergencia roja encendida, montada en el techo de un vehículo, con luces LED parpadeantes visibles.
La empresa involucrada se defendió, pero será la justicia la encargada de determinar qué sucedió - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso ya se encuentra bajo análisis de la Fiscalía General de la Nación y las autoridades de tránsito, que emplean el material audiovisual de las cámaras de seguridad como prueba central para deslindar responsabilidades penales sobre el conductor.

Mientras tanto, la familia del estudiante mantiene la esperanza de que logre recuperarse de sus heridas para asistir a su ceremonia de graduación en septiembre.

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