Luis Díaz y su golazo rompieron la hegemonía del Real Madrid sobre el Bayern Múnich en la Champions League

Corría el minuto 89 del partido de cuartos de final de la Champions League entre Bayern Múnich y Real Madrid. El cuadro Merengue ganaba por 3-2 y tenía la serie empatada, a la espera de una de sus remontadas. Sin embargo, en ese momento apareció Luis Díaz. El colombiano recibió un pase de Jamal Musiala fuera del área y conectó un fuerte remate colocado al ángulo superior izquierdo del arquero Andriy Lunin, con el que desató la locura en las tribunas.

Esta anotación sumada a la posterior de Michael Olise le dieron al cuadro muniqués el pase a la semifinal, pero también puso fin a una racha de cuatro series de eliminación consecutivas en las que el Real Madrid se impuso.

En varias ocasiones el Bayern era favorito o incluso parecía tener todo liquidado, pero el empuje de los Blancos terminó imponiéndose en esas ocasiones. De hecho, durante ese lapso un colombiano vistió ambas camisetas con resultados variables.

A continuación, Infobae Colombia hace un repaso por estos cuatro enfrentamientos consecutivos en los que el equipo más ganador de la Orejona terminó imponiendo su jerarquía.

Semifinales 2013/14: La espontaneidad superó el esquema de Pep Guardiola

Real Madrid con Carlo Ancelotti a los mandos, dio el batacazo ante el Bayern Múnich en las semifinales de 2014 - crédito Michael Dalder/REUTERS

La primera de estas batallas se produjo cuando el Bayern era campeón vigente, bajo la dirección de Jupp Heynckes. Con la llegada de Pep Guardiola todo parecía indicar que era el inicio de una nueva hegemonía en Europa. Sin embargo, en las semifinales fueron claramente frenados por el conjunto Merengue, entonces entrenado por Carlo Ancelotti.

Tras un 1-0 en el Santiago Bernabéu con gol de Karim Benzemá, el partido de vuelta en Múnich vio erigirse al Real Madrid con una superioridad física y táctica arrolladora, en la que dos goles de Cristiano Ronaldo y dos de Sergio Ramos sentenciaron el 4-0 final.

Cuartos de Final 2016/17: Duelo a muerte hasta la prórroga

La expulsión de Arturo Vidal marcó el rumbo de la serie en 2017 entre ambos equipos - crédito Reuters

Considerada una de las series más emocionantes y, a la vez, más controvertidas de la década, contó con la presencia del colombiano James Rodríguez, por esos días en el Real Madrid y envuelto en la controversia por no contar con la confianza de Zinedine Zidane para ser titular.

El partido de idea en Alemania fue victoria para el Real Madrid por 2-1. Un doblete de Cristiano Ronaldo hizo insuficiente el gol inicial de Arturo Vidal, a lo que se sumó la expulsión de Javi Martínez en el cuadro local. James jugó algunos minutos en el segundo tiempo.

En el tiempo extra, afectados por la expulsión de Vidal por doble amarilla, el Madrid aprovechó el desgaste físico del Bayern para sentenciar con un marcador global de 6-3 con dos goles más de Cristiano Ronaldo (muy cuestionados por ser anotaciones en posición adelantada, en un momento donde no existía el VAR) y Marco Asensio.

Semifinales 2017/18: Eficiencia blanca frente al asedio alemán

Con James en el equipo, Bayern Munich no pudo con el Real Madrid por tercera ocasión consecutiva - crédito Michael Dalder/REUTERS

James Rodríguez cambió de equipo durante la temporada, uniéndose al Bayern Múnich ante la falta de minutos en el Real Madrid. Eso le sumó condimentos a este enfrentamiento, en vista de que el cuadro Merengue aspiraba a su tercera Orejona consecutiva.

A pesar de que el Bayern dominó la posesión y generó muchísimas ocasiones en ambos partidos, los de Zidane castigaron cada error. El fallo de Sven Ulreich al inicio del segundo tiempo en la vuelta y las paradas salvadoras de Keylor Navas fueron los pilares del pase a la final tras un global de 4-3.

La jugada más recordada de esa serie fue la mano de Marcelo dentro del área tras un centro de Joshua Kimmich en el partido de vuelta. El árbitro no señaló penalti, y el propio Marcelo admitió tras el partido: “Si digo que no ha tocado mi mano, soy un mentiroso”. El Bayern también reclamó un penalti de Sergio Ramos sobre Robert Lewandowski.

Semifinales 2023/24: La serie de Joselu

Joselu protagonizó una épica remontada en los minutos finales del partido de semifinales ante Bayern Munich en 2024 - crédito Susana Vera/REUTERS

Esta serie mantuvo la paridad vista en la mayoría de las series anteriores. Tras el 2-2 de la ida en el Allianz Arena, el Bayern se puso en ventaja con gol de Alphonso Davies, dejándolos a las puertas de la final.

Sin embargo, en los minutos finales el Real Madrid logró la épica con un héroe inesperado. Joselu convirtió el empate, y tres minutos después anotó el gol de la victoria, aprovechando un error del arquero Manuel Neuer.

La polémica arbitral hizo su aparición nuevamente en la recta final, cuando el árbitro Szymon Marciniak pitó un fuera de juego dudoso de Mazraoui justo antes de que Matthijs de Ligt anotara lo que hubiera sido el 2-2 para el Bayern. Debido a que el silbato sonó antes del remate, el VAR no pudo intervenir para validar el gol, lo que provocó una protesta monumental del Bayern.