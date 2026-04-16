Colombia

Gobernadores celebran fallo de la Corte sobre devolución de impuestos por emergencia económica: “Triunfó la rebelión”

La decisión judicial que obliga al Gobierno a devolver tributos cobrados por licor, cigarrillos y juegos de azar genera alivio en los departamentos, cuyos mandatarios resaltan la urgencia de fortalecer la descentralización en Colombia

Guardar
Gobernadores afirman que la devolución de recursos respalda la autonomía fiscal y frena la centralización de fondos en Colombia - crédito @FNDCol / X
Gobernadores afirman que la devolución de recursos respalda la autonomía fiscal y frena la centralización de fondos en Colombia - crédito @FNDCol / X

La decisión de la Corte Constitucional de ordenar la devolución de los impuestos recaudados por el incremento a productos como licor, cigarrillos y juegos de azar marcó un punto de inflexión para las finanzas territoriales en Colombia.

El fallo generó reacciones inmediatas entre los gobernadores, que consideran que la medida representa un respaldo a la autonomía de los departamentos y un freno a la centralización de recursos.

En la Cumbre de la Federación Nacional de Departamentos (FND), realizada en Chía, los mandatarios regionales coincidieron en que la resolución del alto tribunal asegura la restitución de $25.000 millones recaudados durante la emergencia económica decretada en diciembre de 2025. Esta suma, según los gobernadores, resulta fundamental para la sostenibilidad de programas sociales y el funcionamiento de sectores estratégicos como la salud y la educación.

La voz de los mandatarios: respaldo unánime y advertencias sobre el modelo fiscal

Durante el encuentro, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó que la decisión judicial responde a una preocupación histórica de los departamentos.

La Corte Constitucional ordena al Gobierno devolver los impuestos recaudados por incremento a licor, cigarrillos y juegos de azar en Colombia - crédito @FNDCol / X
La Corte Constitucional ordena al Gobierno devolver los impuestos recaudados por incremento a licor, cigarrillos y juegos de azar en Colombia - crédito @FNDCol / X

“Esa fue una lucha que vimos cuando salió la emergencia económica. Los gobernadores dijimos muy claramente, es inconstitucional, los recursos no son del Gobierno nacional, son cedidos a los departamentos constitucionalmente”, expresó Toro.

Añadió que la restitución de los fondos permitirá fortalecer el régimen subsidiado de salud, afectado por la retención temporal de los recursos.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, interpretó el fallo como una victoria política y jurídica de las regiones. “Triunfó la rebelión de los gobernadores. Le agradecemos mucho a la Corte por ser un pilar de la democracia y por evitar esa usurpación que quería hacer a través de una emergencia económica el Gobierno nacional”, afirmó.

El mandatario antioqueño insistió en la necesidad de abrir un debate estructural sobre la distribución de los recursos públicos y la autonomía fiscal de los territorios.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, resaltó que la decisión sorprende pero sienta un precedente sobre el modelo tributario colombiano. Zuleta advirtió que muchas regiones dependen de rentas asociadas al consumo, lo que genera un esquema regresivo.

La Federación Nacional de Departamentos destaca el alivio financiero y la recuperación de la institucionalidad tras la decisión del alto tribunal - crédito @FNDCol / X
La Federación Nacional de Departamentos destaca el alivio financiero y la recuperación de la institucionalidad tras la decisión del alto tribunal - crédito @FNDCol / X

En ese contexto, planteó la urgencia de una ley de competencias que garantice que los impuestos recaudados en los territorios retornen para cerrar brechas sociales.

Impactos inmediatos y defensa de la institucionalidad

Desde la Federación Nacional de Departamentos, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, calificó la decisión como un “alivio para el país”. La funcionaria subrayó: “Hoy ha ganado la institucionalidad. Las Cortes tienen una responsabilidad, el Congreso también, y todos debemos funcionar como un país en democracia”.

En Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey reportó un aumento del 50% en el recaudo tras la suspensión del decreto, lo que evidencia, a su juicio, los efectos positivos que puede tener la autonomía fiscal sobre las finanzas departamentales.

El fallo, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Juan Carlos Cortés, declaró inconstitucional el decreto que incrementó temporalmente los impuestos entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026.

Como consecuencia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) deberá proceder con la devolución de los recursos recaudados durante ese periodo.

Autonomía fiscal, descentralización y retos pendientes

El debate sobre la descentralización y la urgencia de una ley de competencias resurgen tras el fallo de la Corte Constitucional - crédito FNDCol / X
El debate sobre la descentralización y la urgencia de una ley de competencias resurgen tras el fallo de la Corte Constitucional - crédito FNDCol / X

La decisión del alto tribunal reavivó el debate sobre el modelo de descentralización y la autonomía fiscal en Colombia. De acuerdo con los gobernadores, el episodio puso en evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad de decisión y financiación de los departamentos.

“Con ese problema de salud que teníamos y todavía quitando los recursos que teníamos, era imposible poder lograr mejorar la salud en los departamentos”, aseguró Toro durante la cumbre.

El evento en Chía también sirvió de escenario para que los mandatarios plantearan sus prioridades estratégicas: desde la seguridad ciudadana hasta la sostenibilidad de las finanzas territoriales y la cohesión social.

La ausencia del candidato presidencial Iván Cepeda fue cuestionada por Toro, que consideró que la falta de diálogo directo entre los aspirantes y los mandatarios dificulta la gestión de soluciones conjuntas para los retos regionales.

Entre los ejes temáticos abordados en la cumbre, los mandatarios resaltaron la urgencia de mejorar la descentralización, garantizar recursos estables para la inversión social y avanzar hacia políticas diferenciadas que respondan a las particularidades de cada territorio.

Con el fallo de la Corte Constitucional, el Gobierno nacional deberá reintegrar los recursos cobrados bajo el decreto 1474, asegurando que las rentas departamentales se mantengan conforme a lo establecido en la Constitución Política.

Temas Relacionados

Corte Constitucionaldevolución de impuestosGobernadores de ColombiaFederación Nacional de DepartamentosColombia-Noticias

Más Noticias

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del León en São Paulo

El cuadro Cardenal tiene una dura visita frente al campeón de América en 2012 por el grupo E en territorio brasileño, para buscar la victoria

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del León en São Paulo

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

El conjunto de Fabián Bustos tendrá su primer encuentro en El Campín por el grupo C, en el que buscará un triunfo necesario para subir en la tabla de posiciones

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

Resultado Chontico Noche hoy 15 de abril

Este sorteo es uno de los juegos más populares en el sur de país, gracias a su estilo sencillo y ofrece varias oportunidades de ganar

Resultado Chontico Noche hoy 15 de abril

Lluvias en Bogotá del 15 de abril: por inundaciones en la ciudad, el día tuvo caos en la movilidad y afectaciones ambientales

Miles de ciudadanos enfrentaron retrasos en sus desplazamientos desde las primeras horas del día, en medio de una jornada marcada por la lluvia intermitente y la congestión en corredores principales

Lluvias en Bogotá del 15 de abril: por inundaciones en la ciudad, el día tuvo caos en la movilidad y afectaciones ambientales

“Costos se mantienen elevados”: Gobierno Petro sigue gastando más de lo que puede y así de mal estan las finanzas de Colombia

El deterioro progresivo en la brecha entre los ingresos estatales y el gasto público genera nuevas dudas sobre la solidez financiera del país y la viabilidad de sus compromisos, alertó el Carf

“Costos se mantienen elevados”: Gobierno Petro sigue gastando más de lo que puede y así de mal estan las finanzas de Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Shakira se pronunció tras confirmarse que no ingresará al Salón de la Fama del Rock N’ Roll

Shakira se pronunció tras confirmarse que no ingresará al Salón de la Fama del Rock N’ Roll

Esposa de Luis Díaz le dedicó emotivo mensaje tras victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid: “Nunca dudé”

Yuli Ruiz recibió amenazas tras el video con un menor de edad en redes sociales: “Mi pasado ha sido muy sano”

Verónica Orozco confirmó su nuevo romance: esta es la identidad del extranjero que la conquistó

Aida Victoria Merlano volvió a hablar de la fuga de su mamá sin mostrar arrepentimiento: “Eso fue cinematográfico”

Deportes

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del León en São Paulo

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del León en São Paulo

América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana EN VIVO: los Diablos Rojos están obligados a ganar

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

El ‘Pibe’ Valderrama reveló que rechazó oferta de los líderes del cartel de Cali para jugar en el América

Jorge Barón decidió darle la “patadita de la suerte” a la selección Colombia, ante los malos resultados y las críticas