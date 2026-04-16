Colombia

Extranjero se hizo viral por su reacción a las lluvias en Bogotá y recibió fuerte regaño de sus seguidores: esta fue la razón

El ciudadano norteamericano grabó un video de las torrenciales precipitaciones que se han registrado en la capital. Dijo que eran “diluvios de la nada”

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El creador de contenido turístico mostró cómo quedó empapado por no llevar sombrilla en Bogotá - crédito ryanbrailsford/TikTok

El ciudadano estadounidense y creador de contenidos turísticos Ryan Brailsford se viralizó tras compartir en redes sociales su experiencia con el clima de Bogotá durante la actual temporada de lluvias.

En medio de una visita al territorio colombiano, cuyo itinerario ha incluido ciudades como Medellín, Cartagena y Barranquilla, el extranjero decidió visitar Bogotá para registrar distintas experiencias y conocer algunos de los puntos turísticos más populares de la capital.

Sin embargo, su llegada coincidió con la temporada de lluvias que se ha registrado en el centro del país que, de hecho, lo sorprendieron mientras estaba en la calle.

Mientras hacía un recorrido por la transitada carrera 15 con calle 98, en el norte de Bogotá, el joven decidió sacar su celular para mostrar a sus seguidores cómo se había empapado con las lluvias de la mañana del 15 de abril de 2026.

Brailsford mostró las calles inundadas del norte de Bogotá - crédito captura de pantalla ryanbrailsford/TikTok
Brailsford mostró las calles inundadas del norte de Bogotá - crédito captura de pantalla ryanbrailsford/TikTok

Si te preguntas cómo es estar en Bogotá, vivir en Bogotá, creo que esto lo resume bastante bien. Solo lluvia, todo el tiempo”, dijo y describió que en la capital “se necesita tener un paraguas todo el tiempo, porque la lluvia aparece de la nada y cae con fuerza”.

En su registro audiovisual mostró el corredor vial con altos niveles de agua represadas y comentó: “Así es como están las calles ahora mismo. Es decir, miren esto. Se están formando auténticas inundaciones en las vías. Definitivamente, esta no es una ciudad para todo el mundo, eso lo aseguro- No puedes escapar”.

Usuarios locales respondieron al video, señalando que el clima en Bogotá también sorprende con “sol en la siguiente calle”, en referencia a los repentinos cambios del clima en la ciudad.

El ciudadano nortemaericano ha mostrado todo lo que le ha interesado de su visita a Colombia - crédito ryanbrailsford/TikTok
El ciudadano nortemaericano ha mostrado todo lo que le ha interesado de su visita a Colombia - crédito ryanbrailsford/TikTok

“Juré que nos íbamos a quedar sin video”: usuarios de redes sociales le pidieron al creador de contenido no exponer su celular

Los seguidores del reconocido viajero no demoraron en comentar. Desde luego se refirieron al clima de la capital, que en numerosas ocasiones ha sido objeto de comentarios irónicos, pero también cuestionaron al creador de contenido por usar su celular sin ningún temor en una calle capitalina.

Uno de los internautas aprovechó que en el video se ve una moto muy cerca de Brailsford, y escribió: “Ví esa moto y juré que nos íbamos a quedar sin video 😭😭😭“.

En redes sociales, usuarios bogotanos le dijeron al creador de contenido que "guardara el celular" - crédito capturas de pantalla ryanbrailsford/TikTok
En redes sociales, usuarios bogotanos le dijeron al creador de contenido que "guardara el celular" - crédito capturas de pantalla ryanbrailsford/TikTok

“Pero dime cómo andas tan tranquilo bajo la lluvia?! Y tan TRANQUILO con el teléfono en la mano 💀 (sic)“; ”No entiendo lo q dice pero alguien le puede decir q guarde el teléfono y la lluvia lo va joder con la gripa (sic)“; “Guarde ese teléfono, ola”; “No camines con el teléfono en la calle”; ”Dos segundos después: el sol más veraniego de la vida"; “No siempre es así 🥹Cuando hace sol ☀️la ciudad es espectacular“.

Algunos seguidores colombianos, incluso, le escribieron en inglés: ”Enjoy the rain cause u never know when comes the sun lol maybe in the next street (disfruta la lluvia porque nunca sabes cuándo sale el sol, tal vez en la próxima calle) (sic)“; ”Guarda el celu hermoso (sic)“; ”Put the phone away mano (guarda el celular, mano)“; ”Rule number one: carry an umbrella with u always. Second..DONT U SHOW UR PHONE CONFIDENTLY LIKE THAT (Regla número uno: lleva siempre un paraguas contigo. Segunda... NO MUESTRES TU MÓVIL CON TANTA CONFIANZA (sic)“.

Mientras tanto, Ryan Brailsford ha publicado otros videos en la capital para mostrar sitios reconocidos como el Parque de los Hippies, en Chapinero, la zona peatonal de la carrera 7, en el centro, y la calle 85, en horas de la noche. También destacó la presencia de artistas callejeros, los parques de la capital del país, las tradiciones dominicales y algunos establecimientos de entretenimiento nocturno.

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