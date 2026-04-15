Políticos reaccionaron a la presencia de Ciro Ramírez en el Senado pese a su condena por corrupción

Mafe Carrascal, Jennifer Pedraza y María José Pizarro se despacharon en X por la aparición del militante del Centro Democrático Ciro Ramírez en el Congreso - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook - María José Pizarro/Prensa - Colprensa

En medio de una sesión legislativa marcada por la tensión, un nuevo enfrentamiento entre los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Paloma Valencia sacudió el Senado de Colombia el martes 14 de abril de 2026, debido a la presencia del congresista Ciro Ramírez, del Centro Democrático, quien fue condenado por corrupción en el caso conocido como ‘Marionetas 2.0′.

El episodio motivó una cadena de respuestas y cuestionamientos públicos que expusieron la intensidad del debate político en el país.

La controversia se desató cuando Iván Cepeda, senador y aspirante presidencial del Pacto Histórico, reclamó en plena plenaria a Paloma Valencia que políticos condenados por la justicia continúen apareciendo en el Congreso.

“Senadora Valencia, ya que usted habla de los amigos de los criminales (…) le pido que a los criminales que traigan al Congreso tengan la gentileza de decirles que no vengan aquí, una vez condenados”, expresó Cepeda, una frase que amplificó el malestar entre las bancadas y generó eco inmediato en la opinión pública.

Tras lo anterior, en la red social X, la congresista del Pacto Histórico María José Pizarro cuestionó la legitimidad de la permanencia de Ciro Ramírez en el Senado.

“¿Qué hace el aliado de Paloma Valencia, Ciro Ramírez condenado por robarle al país los recursos de la paz, registrado en la plenaria del Senado?”, publicó.

Pizarro subrayó lo que ella calificó como una contradicción entre la denuncia de criminalidad y la convivencia parlamentaria con personas condenadas, al preguntar: “¿Quiénes son realmente los corruptos y los que se rodean de criminales?”

Por su parte, la congresista Jennifer Pedraza también utilizó X para expresar su rechazo ante la situación: “No tiene presentación que un Congresista del Centro Democrático condenado por corrupción asista al Senado. No le corre un poquito de vergüenza por la cara Ciro Ramírez?”.

La parlamentaria calificó el hecho como “nauseabundo” y remarcó su distancia política: “Jamás votaría por el Centro Democrático”.

La representante del Pacto Histórico Mafe Carrascal calificó el caso como una “vergüenza nacional” y se refirió directamente al impacto sobre la confianza pública en las instituciones.

“Ciro Ramírez, condenado por corrupción… ¡por corrupción! por robarle al Estado colombiano, incluso recursos destinados a la paz… y aun así aparece como si nada, registrándose, caminando tranquilo, como si no le debiera nada a este país”, señaló.

Carrascal hizo énfasis en la necesidad de que figuras condenadas no participen en la actividad pública: “Un condenado por corrupción no puede actuar como figura pública. No puede volver a tocar lo público”.

La polémica también alcanzó a la candidata Paloma Valencia, a quien se le reprochó la utilización de fotografías y argumentos para vincular a sus adversarios con actividades ilícitas, mientras evita referirse a casos dentro de su propio partido.

“La candidata Valencia saca de contexto fotografías para asegurar que Iván es amigo de criminales, mientras tanto guarda silencio cuando su copartidario condenado se presenta al Congreso a seguir legislando”, publicó Carrascal.

La discusión en la plenaria reflejó la preocupación sobre la imagen del Congreso ante la ciudadanía y la eficacia de las sanciones judiciales cuando figuras públicas continúan participando en la vida política.

“Tenemos que devolverle dignidad al Congreso. Le pido al Centro Democrático que respete al país”, insistió Carrascal.