Colombia

Militar en retiro entuteló al Gobierno y a la Fiscalía para que reactiven la orden de captura contra ‘Calarcá’: “Cansado de que se tiren la pelota”

Carlos Soler, abogado y soldado retirado del Ejército Nacional, solicitó que diversas entidades estatales revisen el reconocimiento oficial del líder insurgente como negociador

Guardar
La acción fue presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá - crédito Colprensa/AFP
La acción fue presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá - crédito Colprensa/AFP

El Tribunal Superior de Bogotá recibió una acción de tutela contra el Gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación, en la cual se solicita que se reinstaure la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, líder del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc.

La solicitud fue presentada por el coronel en retiro Carlos Javier Soler Parra, quien indicó que su petición tiene como objetivo proteger el proceso electoral que se desarrolla en 2026.

En una publicación hecha en su cuenta de X, indicó que su tutela también pretende suspender la resolución presidencial con la que se detuvo temporalmente su orden de captura para que participara en la mesa de conversaciones con el Ejecutivo.

- crédito Alcaldía de Cali
- crédito Alcaldía de Cali

En su escrito, el exmilitar cuestionó las posturas del Gobierno como de la Fiscalía General de la Nación, argumentando que, mientras no asumen su responsabilidad sobre la situación jurídica, el líder guerrillero estaría implicado en varios ataques contra la fuerza pública y la población en general.

“Cansado de ver cómo se tiran la pelota de “quién y cómo se excluye a alias Calarcá” de ser miembro representante de las disidencias y que, según la fiscal general “le impide reactivar la orden de captura” y sacan a Otty Patiño a vacaciones (...) interpuse TUTELA hoy, con todo el soporte y acervo probatorio pidiendo use el poder del “juez constitucional” y suspenda la resolución, ordene a fiscalía reactivar orden de captura”, escribió Soler en las redes sociales.

- crédito @CarlosSolerPa/X
- crédito @CarlosSolerPa/X

Detalles de la tutela

En su solicitud, Carlos Soler exige que el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Presidencia, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz realicen una revisión detallada de la resolución que reconoció a alias Calarcá como interlocutor para las negociaciones con el Gobierno, decisión que permitió al guerrillero beneficiarse de medidas como el uso de un vehículo blindado y escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Se realice una revisión inmediata, individualizada, motivada y documentada de la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, particularmente respecto de:

  • La situación individual de cada beneficiario
  • La vigencia material de los presupuestos que justificaron la suspensión
  • La existencia de hechos delictivos sobrevinientes
  • La permanencia de la finalidad constitucional legítima
  • La afectación actual sobre la seguridad de la población civil y el proceso electoral", se lee en el documento.

Para Soler, “la presente medida resulta necesaria, urgente y proporcional, por existir un riesgo grave, actual e inminente sobre derechos fundamentales de rango prevalente”.

Tutela Carlos Soler contra Gobierno y Fiscalía por orden de captura contra alias Calarcá - crédito @CarlosSolerPa/X
Tutela Carlos Soler contra Gobierno y Fiscalía por orden de captura contra alias Calarcá - crédito @CarlosSolerPa/X

Así mismo, la acción busca que se analicen de forma individual los casos de otros líderes beneficiados y se evalúe el impacto de estas acciones sobre la población civil y las próximas elecciones presidenciales.

El proceso plantea que se ordene al Ministerio de Defensa reactivar operaciones militares, a la Registraduría garantizar el desarrollo adecuado del proceso electoral y al ICBF implementar medidas para proteger a menores de edad, según detalla el mismo escrito.

“Ordenar al Ministerio de Defensa Nacional reactivar las operaciones militares en los territorios golpeados la violencia de acuerdo a su análisis crucial de intervención y ponerlo en conocimiento del despacho”, remarcó el abogado en su acción popular radicada en el Tribunal Superior de Bogotá.

Soler argumenta que existen denuncias documentadas en medios sobre la continuidad de actividades delictivas por parte de alias Calarcá, incluyendo secuestro, extorsión e intimidaciones a la Fuerza Pública.

- crédito Captura de Video Policía Nacional
- crédito Captura de Video Policía Nacional

Alias Calarcá sigue reclutando niños, con carro blindado y escoltas armados de UNP, asesinando soldados y policías, secuestrando, extorsionando y expandiendo su poder militar”, expresó.

El coronel resalta que, a pesar de estos antecedentes, la administración de Gustavo Petro ha priorizado la persecución al ELN y al AGC o EGC, también conocido como Clan del Golfo.

“Así mismo me permito señalar que el actuar de gobierno nacional vulnera los derechos humanos de los colombiano de manera sistemática y general, por lo que me permito señores Magistrados invocar el bloque de constitucionalidad”, precisó en la acción tutelar.

Por el momento, se espera que la decisión sobre la acción tutelar se defina en el transcurso del mes de abril del año en curso.

- crédito @FiscaliaCol/X
- crédito @FiscaliaCol/X

Alias Calarcá a juicio por delitos cometidos en la paz total

La tutela se dio a conocer luego de que la fiscal general Luz Adriana Camargo anunció la solicitud formal para una audiencia de imputación de cargos contra alias Calarcá, por delitos de lesa humanidad ocurridos tras su designación como vocero en el proceso de ‘Paz Total’.

La evidencia central que respalda la decisión surgió durante una incautación de dispositivos electrónicos en un retén realizado en junio de 2024 en Anorí, Antioquia. La fiscal Camargo señaló a Caracol Radio que estos soportes digitales contienen “elementos probatorios sobre delitos que alias Calarcá habría cometido después de su nombramiento el 15 de enero de 2025 como vocero representante, mientras participaba en las negociaciones”.

Sin embargo, la funcionaria explicó al medio citado que la orden de captura contra Calarcá sigue suspendida, restricción que la Fiscalía no puede revertir sin mediar intervención presidencial.

Temas Relacionados

Alias CalarcáTutelaOrden de capturaTribunal Superior de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Indemnización por despido sin justa causa en 2026: cuánto pagan a trabajadores con contrato indefinido en Colombia

El cálculo está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y toma como base el salario mínimo vigente, fijado este año

Indemnización por despido sin justa causa en 2026: cuánto pagan a trabajadores con contrato indefinido en Colombia

Aida Victoria Merlano habló sobre la dificultad de estar lejos de su hijo por participar en ‘La Mansión VIP’

La influenciadora colombiana compartió entre lágrimas cómo enfrenta la distancia y los desafíos emocionales de estar separada de su hijo Emiliano para garantizarle un futuro estable mediante su participación en el ‘reality’ digital

Aida Victoria Merlano habló sobre la dificultad de estar lejos de su hijo por participar en ‘La Mansión VIP’

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

El cuadro Cardenal tendrá una dura visita frente al campeón de América en 2012 por el grupo E en territorio brasileño

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Sobre el salario mínimo en 2026, la CUT anunció su defensa total del decreto, pese a decisión del Consejo de Estado: “No se salgan con la suya”

En un contexto de disputas legales, la central sindical expresó su compromiso de respaldar la disposición que establece el aumento, destacando la importancia de preservar garantías básicas para los empleados

Sobre el salario mínimo en 2026, la CUT anunció su defensa total del decreto, pese a decisión del Consejo de Estado: “No se salgan con la suya”

Gobernador de Santander se refirió nuevamente al acta que permite revisar los avalúos catastrales: “Superamos el paro y damos ejemplo al país”

Juvenal Díaz agradeció el respaldo de la ciudadanía y resaltó el trabajo conjunto con alcaldes, comunidades y el Gobierno nacional para superar la crisis en la región

Gobernador de Santander se refirió nuevamente al acta que permite revisar los avalúos catastrales: “Superamos el paro y damos ejemplo al país”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano habló sobre la dificultad de estar lejos de su hijo por participar en ‘La Mansión VIP’

Aida Victoria Merlano habló sobre la dificultad de estar lejos de su hijo por participar en ‘La Mansión VIP’

Salomón Bustamante aclaró cómo es su relación con Laura de León: “Cada uno por su lado, pero juntos”

Pareja de Epa Colombia desmintió los rumores sobre un beneficio de prisión domiciliaria de la empresaria: “No perder la fe”

Carolina Gaitán debuta en Broadway con ‘VIDA’, un homenaje a las divas de la música y la reinvención personal

Angélica Blandón reveló que fue víctima de violencia doméstica: “Dijo que no lo iba a volver a hacer”

Deportes

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Así reaccionó la prensa paraguaya tras la victoria de Cerro Porteño ante Junior por la Copa Libertadores: “Picante en la previa”

Así fue el primer partido de James Rodríguez como titular con Minnesota United: el colombiano recibió críticas en el debut de la US Open Cup

La WWE tendrá una gira por Sudamérica, Colombia fue incluida entre las naciones que visitarán

La selección Colombia femenina sigue en lo más alto de la Liga de Naciones Conmebol: superó a Chile por 2-0