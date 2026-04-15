Colombia

Las patinetas eléctricas prenden las alarmas en Bogotá tras dispararse las muertes y los accidentes en un año

Las cifras muestran un salto en los casos fatales y decenas de lesionados, en medio de choques, vacíos en la regulación y problemas de convivencia en las vías

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Cada vez más aumentan los usuarios que optan por movilizarse con patinetas eléctricas, también conocidas como 'scooters' - crédito Diego Pineda / Colprensa
En Bogotá, el uso de patinetas eléctricas aumentó junto con el riesgo de accidentes fatales, generando preocupación entre autoridades - crédito Colprensa

Moverse en patineta eléctrica por Bogotá se convirtió en una práctica cada vez más común y riesgosa. Detrás de su imagen ágil y sostenible, comienza a emerger una preocupación creciente, la seguridad de quienes las usan.

Las últimas cifras encendieron las alarmas. En solo un año, los casos fatales relacionados con estos vehículos pasaron de uno a seis, un salto abrupto que evidencia un cambio en la dinámica de riesgo en las vías urbanas. No es un dato aislado puesto que forma parte de una tendencia que viene tomando fuerza desde hace varios años.

El número de muertes por accidentes en patineta eléctrica subió de uno a seis en un año, marcando un salto preocupante en la siniestralidad vial - crédito Carlos Ortega/EFE
El número de muertes por accidentes en patineta eléctrica subió de uno a seis en un año, marcando un salto preocupante en la siniestralidad vial - crédito Carlos Ortega/EFE

El fenómeno no solo refleja el aumento en el uso de estos dispositivos, también expone vacíos en la forma en que se integran al tráfico de la ciudad. La convivencia entre patinetas, carros, buses y peatones sigue siendo un reto sin resolver del todo.

De acuerdo con un análisis de la Universidad Manuela Beltrán, el 2025 se consolidó como el año más crítico para los usuarios de patinetas eléctricas. La mortalidad se quintuplicó frente a 2024, y el acumulado desde 2021 ya suma 11 víctimas fatales. De ese total, diez eran hombres, lo que marca una clara predominancia en el perfil de los afectados. El comportamiento de estas cifras no es lineal. En 2021 se reportó un solo caso, que aumentó a tres en 2022. Luego hubo una leve reducción en 2023 y 2024, con un fallecimiento por año. Sin embargo, el repunte de 2025 rompió esa tendencia y encendió las alertas entre autoridades y expertos.

Detrás de los números hay patrones que se repiten. Ocho de las once muertes registradas en los últimos cinco años ocurrieron en medio de choques, lo que evidencia la alta vulnerabilidad de estos usuarios frente a otros actores viales. Los tres casos restantes correspondieron a volcamientos, en los que la falta de una estructura protectora dejó al conductor completamente expuesto.

Ocho de las once muertes de usuarios de patinetas eléctricas en Bogotá ocurrieron por choques, evidenciando la vulnerabilidad frente a otros vehículos - crédito REUTERS
Ocho de las once muertes de usuarios de patinetas eléctricas en Bogotá ocurrieron por choques, evidenciando la vulnerabilidad frente a otros vehículos - crédito REUTERS

Pero la problemática no se limita a los fallecimientos. Desde 2021, la ciudad acumula 96 casos de lesiones no fatales asociadas al uso de patinetas y otros vehículos eléctricos. En varios de estos incidentes han estado involucrados vehículos de gran tamaño, como buses y camiones, lo que incrementa la gravedad de los accidentes.

Este panorama llevó a reforzar la discusión sobre la regulación. Actualmente, la normativa establece condiciones claras para circular, edad mínima de 16 años en vías y 12 en ciclorrutas, uso obligatorio de casco, prendas reflectivas y luces, además de restricciones de velocidad.

Las reglas también prohíben el tránsito por andenes y fijan límites de 25 km/h en ciclorrutas y 40 km/h en vías. El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones económicas que alcanzan los 350 mil pesos. Aun así, el reto no parece estar únicamente en la existencia de normas, sino en su cumplimiento efectivo.

En lo corrido de 2026, las señales no son del todo alentadoras. Solo en los dos primeros meses del año ya se reportaron cinco personas lesionadas en incidentes relacionados con estos vehículos. Aunque no se trata de cifras fatales, sí anticipan un posible incremento si no se toman medidas más contundentes.

Los modelos de las patinetas eléctricas que se recuperaron se pueden hallar en el mercado entre los $6 y $11 millones - crédito Mebog
El 2025 fue el año más crítico para usuarios de patinetas eléctricas, con una mortalidad cinco veces mayor que en 2024 - crédito Mebog

Las autoridades advierten que la combinación de imprudencia, exceso de velocidad y falta de protección sigue siendo un factor determinante. A esto se suma la poca claridad en algunos casos sobre por dónde deben circular estos vehículos, lo que genera conflictos constantes en el espacio público.

Más allá de los datos, el crecimiento del uso de patinetas eléctricas plantea una pregunta de fondo: cómo integrar nuevas formas de movilidad sin poner en riesgo la vida de quienes las adoptan. La respuesta, por ahora, parece estar en un equilibrio aún en construcción entre regulación, cultura ciudadana y control.

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