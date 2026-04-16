Colombia

La carta de la Contraloría que advierte al Ministerio de Hacienda sobre el aumento de la deuda pública y sus riesgos para la sostenibilidad fiscal

El ente de control advirtió un aumento del 49,3% en la apropiación de deuda pública para 2027, lo que podría desencadenar un debate de control político en el Congreso

Guardar
La Contraloría advierte al Ministerio de Hacienda sobre el incremento de la deuda pública nacional y la sostenibilidad fiscal del país - crédito Composición fotográfica: Reuters y Colprensa
La Contraloría advierte al Ministerio de Hacienda sobre el incremento de la deuda pública nacional y la sostenibilidad fiscal del país - crédito Composición fotográfica: Reuters y Colprensa

La Contraloría General de la República envió una carta al Ministerio de Hacienda, encabezado por Germán Ávila, en la que advierte sobre el desbordamiento de la deuda pública nacional.

Según el balance fiscal presentado recientemente, la apropiación de deuda subió de $100,4 billones en 2026 a $149,9 billones en 2027, lo que representa un incremento del 49,3 %.

Esta comunicación detalla que el país enfrenta tasas de interés reales elevadas, un crecimiento económico moderado y déficits primarios persistentes, elementos que generan inquietud sobre la capacidad futura del Estado para cumplir con sus obligaciones.

La advertencia de la Contraloría puso en la mira al Ministerio de Hacienda y anticipa la citación de Ávila a un debate de control político en el Congreso. Según explicó la contralora delegada de Finanzas Públicas, Jenny Lindo, el Legislativo solicitó los informes que sustentan la alerta por la situación económica con la que cierra el actual gobierno.

La preocupación parlamentaria se centra en el servicio de la deuda y en la baja ejecución presupuestal reportada en el balance fiscal.

Impacto de las condiciones de mercado y el servicio de la deuda

El compromiso de pago por deuda pública sube de $100,4 billones en 2026 a $149,9 billones en 2027, según el balance fiscal oficial - crédito Contraloría
El compromiso de pago por deuda pública sube de $100,4 billones en 2026 a $149,9 billones en 2027, según el balance fiscal oficial - crédito Contraloría

El documento enviado por la Contraloría destaca que las condiciones de mercado que permitieron reducir el valor nominal de la deuda, a través de operaciones con Títulos de Tesorería (TES), también condujeron a tasas de interés más altas.

Esto tendrá un efecto directo en el presupuesto de los próximos años, al aumentar los pagos por el servicio de la deuda y generar una mayor inflexibilidad en las cuentas públicas.

“Las condiciones de mercado que permitieron reducir el valor nominal de la deuda con los TES entregados también determinaron tasas de interés más altas, que tendrán un impacto en el servicio de la deuda en vigencias posteriores, generando una inflexibilidad adicional en el presupuesto”, advierte el informe.

Durante 2026, el Gobierno pagó intereses por los títulos entregados en operaciones de canje a tasas más elevadas, según el reporte de la Contraloría Delegada. Además, existe un riesgo por el aumento en el valor de las obligaciones futuras debido a mayores pagos de intereses, especialmente por los cupones de los TES B. El monto proyectado para el pago del servicio de la deuda en 2027 asciende a $150 billones, frente a los $105 billones de 2025.

Riesgo para el próximo gobierno y presión presupuestal

La Contraloría advierte que el próximo gobierno deberá destinar más recursos al pago de obligaciones ineludibles, lo que limita el margen de maniobra fiscal. El uso de títulos de corto plazo en los canjes de TES B disminuyó los pagos por vencimientos en 2026, pero incrementó los intereses a futuro. Esto implica que la administración entrante recibirá un presupuesto con alta rigidez y una caja comprometida.

Las tasas de interés reales elevadas y los déficits primarios persistentes generan preocupación sobre la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones financieras - crédito Reuters
Las tasas de interés reales elevadas y los déficits primarios persistentes generan preocupación sobre la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones financieras - crédito Reuters

En diálogo con El Tiempo, Jenny Lindo afirmó: “La deuda pública se ha incrementado demasiado. En 2025, el pago por servicio de la deuda estaba en $105 billones. Sin embargo, para 2027 se planea pagar $150 billones por este concepto. Esto representa un incremento del 49%”.

La funcionaria advirtió que el crecimiento de la deuda, sin un aumento proporcional de los ingresos, ejerce una presión crítica sobre el presupuesto nacional.

Consecuencias económicas y sociales

El reporte de la Contraloría subraya que el servicio de la deuda en 2025 equivalió al 23% del gasto público total. Según el balance macroeconómico presentado por la entidad, persisten rezagos en sectores clave como salud, energía, justicia y reparación a víctimas.

Lindo explicó que el endeudamiento creciente, sumado a ingresos insuficientes, puede llevar el presupuesto a una situación límite. Además, advirtió sobre el riesgo de que una crisis económica global afecte a Colombia, ya que la economía nacional no cuenta con la fortaleza suficiente para enfrentar un golpe externo bajo el actual nivel de endeudamiento.

Entre las causas del incremento de la deuda, la Contraloría identificó la sobrestimación del recaudo, lo que llevó a planear escenarios presupuestales que no se materializaron. También mencionó deudas sectoriales acumuladas, especialmente en salud, energía, justicia y educación. En energía, por ejemplo, la deuda asciende a $10 billones, y si no se paga antes de septiembre, tres empresas estarían en riesgo de suspender operaciones.

La Contraloría General advierte que repatriar $177 billones en ahorros pensionales elevaría el riesgo fiscal y reduciría el valor de las pensiones en Colombia - crédito Colprensa
La comunicación oficial enviada por la Contraloría destaca la preocupación institucional sobre la rigidez presupuestal proyectada, enfatizando los riesgos derivados del mayor pago de intereses y la baja ejecución reportad - crédito Colprensa

Deuda con víctimas y sentencias judiciales

La Contraloría hizo un énfasis especial en la deuda pendiente con las víctimas del conflicto armado y en las sentencias judiciales impagas. El saldo por reparación a víctimas alcanza los $133 billones, y solo 1,9 millones de personas recibieron compensación, quedando alrededor de 8 millones sin indemnizar.

“En la medida en que no se indemnice a las víctimas, como es el compromiso del Estado, lo que vamos a estar es ad portas de una revictimización. A las víctimas hay que cumplirles. Este es un riesgo social para el país muy sensible”, declaró Lindo en entrevista con el medio mencionado.

Ante este panorama, la Contraloría recomendó al próximo presidente elaborar un plan de pagos integral y una estrategia financiera que incluya medidas para el aumento de ingresos, sin limitarse únicamente a reformas tributarias de corto plazo. La entidad insistió en la necesidad de una reforma fiscal de fondo para atender la brecha estructural y garantizar la estabilidad financiera del país.

Temas Relacionados

Contraloría GeneralMinisterio de HaciendaDeuda PúblicaPresupuesto NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del León en São Paulo

El cuadro Cardenal tiene una dura visita frente al campeón de América en 2012 por el grupo E en territorio brasileño, para buscar la victoria

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del León en São Paulo

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

El conjunto de Fabián Bustos tendrá su primer encuentro en El Campín por el grupo C, en el que buscará un triunfo necesario para subir en la tabla de posiciones

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

Resultado Chontico Noche hoy 15 de abril

Este sorteo es uno de los juegos más populares en el sur de país, gracias a su estilo sencillo y ofrece varias oportunidades de ganar

Resultado Chontico Noche hoy 15 de abril

Lluvias en Bogotá del 15 de abril: por inundaciones en la ciudad, el día tuvo caos en la movilidad y afectaciones ambientales

Miles de ciudadanos enfrentaron retrasos en sus desplazamientos desde las primeras horas del día, en medio de una jornada marcada por la lluvia intermitente y la congestión en corredores principales

Lluvias en Bogotá del 15 de abril: por inundaciones en la ciudad, el día tuvo caos en la movilidad y afectaciones ambientales

“Costos se mantienen elevados”: Gobierno Petro sigue gastando más de lo que puede y así de mal estan las finanzas de Colombia

El deterioro progresivo en la brecha entre los ingresos estatales y el gasto público genera nuevas dudas sobre la solidez financiera del país y la viabilidad de sus compromisos, alertó el Carf

“Costos se mantienen elevados”: Gobierno Petro sigue gastando más de lo que puede y así de mal estan las finanzas de Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Shakira se pronunció tras confirmarse que no ingresará al Salón de la Fama del Rock N’ Roll

Shakira se pronunció tras confirmarse que no ingresará al Salón de la Fama del Rock N’ Roll

Esposa de Luis Díaz le dedicó emotivo mensaje tras victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid: “Nunca dudé”

Yuli Ruiz recibió amenazas tras el video con un menor de edad en redes sociales: “Mi pasado ha sido muy sano”

Verónica Orozco confirmó su nuevo romance: esta es la identidad del extranjero que la conquistó

Aida Victoria Merlano volvió a hablar de la fuga de su mamá sin mostrar arrepentimiento: “Eso fue cinematográfico”

Deportes

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del León en São Paulo

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del León en São Paulo

América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana EN VIVO: los Diablos Rojos están obligados a ganar

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

El ‘Pibe’ Valderrama reveló que rechazó oferta de los líderes del cartel de Cali para jugar en el América

Jorge Barón decidió darle la “patadita de la suerte” a la selección Colombia, ante los malos resultados y las críticas