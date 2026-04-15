Colombia

Carlos Fernando Galán entre los 10 alcaldes mejor valorados de América Latina: ocupa el noveno lugar en ranking

Según la medición de CB Global Data el mandatario capitalino registra una favorabilidad del 43,2%, mientras que la percepción negativa se ubica en 53,3%

Guardar
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se mostró optimista por la mejora en la calidad del aire en la capital tras el control total de los incendios forestales en los cierros orientales - crédito Jesús Avilés / Montaje Infobae
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, en el más reciente ranking de CB Global Data sobre percepción ciudadana en América Latina. - crédito Jesús Avilés / Montaje Infobae

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ingresó este marzo al grupo de los diez mandatarios locales mejor valorados de América Latina, de acuerdo con el ranking elaborado por la firma internacional CB Global Data. El estudio, que analiza la percepción ciudadana en las principales capitales de la región, ubicó al mandatario local en la novena posición, lo que lo convierte en el único colombiano presente en el top 10.

La medición de CB Global Data incluyó variables como imagen positiva, gestión administrativa y confianza ciudadana. El informe registró que Galán alcanzó un 43,2% de percepción positiva, un incremento de 1,9 puntos porcentuales respecto a febrero. En ese mes, la aprobación se situaba en 41,3%, lo que indica un cambio relevante en la valoración de la gestión local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La encuesta se realizó en ciudades como Santo Domingo, Ciudad de México, Managua, Brasilia, Buenos Aires, Quito, Ciudad de Panamá, San Salvador, Bogotá, Montevideo, Lima, Tegucigalpa, Santiago, San José, Caracas, Ciudad de Guatemala, Asunción y La Paz. De acuerdo con los datos de la firma internacional, Bogotá se ubicó inmediatamente después de San Salvador y por delante de Montevideo.

Resultados de la medición de CB Global Data para Carlos Fernando Galán, con 43,2% de favorabilidad en la evaluación ciudadana. - crédito CB Global Data
Resultados de la medición de CB Global Data para Carlos Fernando Galán, con 43,2% de favorabilidad en la evaluación ciudadana. - crédito CB Global Data

Detalles de la aprobación: cifras y distribución de opiniones

En la medición de marzo, el 21,7% de los encuestados calificó la gestión de Galán como “muy buena” y el 21,5% la consideró “buena”. En contraste, la percepción negativa sumó 51,4%, con el 34,6% de los ciudadanos describiendo la gestión como “muy mala” y el 18,7% como “mala”. El grupo que mantuvo una posición neutra representó el 3,5% del total.

La comparación con febrero muestra una evolución en la opinión pública y que el porcentaje de imagen “muy buena” era del 20,7%, la “buena” del 20,6%, la “muy mala” del 36,3 % y la “mala” del 18,5%. El porcentaje de respuestas neutras fue de 3,9% el mes anterior. Según CB Global Data, la reducción en la cifra de opiniones neutras y el aumento en los extremos positivos y negativos sugiere que la ciudadanía adopta posturas más definidas respecto a la administración distrital.

Un contexto de retos urbanos para la alcaldía

El ascenso de Galán en el ranking regional se produce mientras Bogotá enfrenta desafíos en materia de seguridad, movilidad, infraestructura y calidad de vida, temas que han ocupado el centro del debate público en los primeros meses de su administración. El informe de CB Global Data no atribuye el aumento de aprobación a una acción específica, pero resalta que la percepción favorable se sostiene pese a los retos locales.

El ranking de CB Global Data se ha consolidado como uno de los termómetros más consultados para medir la gobernabilidad local y la reputación de los gobiernos urbanos en América Latina. Al comparar las gestiones de los alcaldes de las principales capitales de la región, el estudio otorga visibilidad a las administraciones que logran mantener o elevar su imagen ante la opinión pública.

Carlos Fernando Galán
El alcalde Carlos Fernando Galán figura en el noveno lugar del ranking regional de CB Global Data. - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá, entre las capitales con mayores niveles de aprobación

De acuerdo con el listado, las primeras posiciones están ocupadas por los alcaldes de Santo Domingo, Ciudad de México y Brasilia. Bogotá, con su noveno puesto, supera a otras grandes ciudades como Montevideo, Lima y Santiago en el ranking de favorabilidad ciudadana. Esta ubicación refleja la importancia creciente de las gestiones locales en el escenario político y social de América Latina.

La presencia de Carlos Fernando Galán entre los diez alcaldes mejor valorados refuerza la proyección internacional de la capital colombiana y la atención sobre el desempeño de sus autoridades. Según CB Global Data, el listado es el resultado de encuestas periódicas aplicadas en distintos países de la región, lo que permite tomar el pulso de la opinión pública en tiempo real.

Tabla de posiciones del ranking de alcaldes de capitales latinoamericanas elaborado por CB Global Data. - crédito CB Global Data
Tabla de posiciones del ranking de alcaldes de capitales latinoamericanas elaborado por CB Global Data. - crédito CB Global Data

Evolución de la imagen del alcalde y perspectivas

La variación positiva de 1,9 puntos porcentuales en la aprobación de Galán respecto al mes anterior refleja una tendencia al alza en la percepción ciudadana sobre su gestión. Esta dinámica se da en un entorno de exigencia para las autoridades urbanas, donde los temas de seguridad, movilidad y servicios públicos marcan la agenda.

Galán ascendió del décimo al noveno lugar en el ranking, desplazando a su par de Montevideo y quedando inmediatamente por detrás de San Salvador. La encuesta subraya también que, aunque la percepción negativa es superior a la positiva, la administración bogotana logró mejorar su imagen en un contexto desafiante.

Ficha técnica, CB Global Data, encuesta de percepción, alcaldes América Latina, imagen de gestión, opinión ciudadana, ranking regional, capitales latinoamericanas - crédito CB Global Data
Ficha técnica, CB Global Data, encuesta de percepción, alcaldes América Latina, imagen de gestión, opinión ciudadana, ranking regional, capitales latinoamericanas - crédito CB Global Data

Temas Relacionados

Carlos Fernando GalánCB Global Dataranking alcaldesalcaldes América LatinaColombia-Noticias

Más Noticias

“Grave vulneración a la vida”: atacan a líderes sociales en Aguablanca (Valle del Cauca) con disparos y bomba molotov

Un atentado contra líderes sociales en el oriente de Cali encendió las alertas tras un ataque armado y con explosivos que, aunque no dejó víctimas mortales, reaviva la preocupación por la seguridad

“Grave vulneración a la vida”: atacan a líderes sociales en Aguablanca (Valle del Cauca) con disparos y bomba molotov

Alcalde Galán tras recaptura de la banda de fleteros “La Gorda” en Bogotá: “Espero que esta vez queden tras las rejas”

El mandatario local detalló que en ambas detenciones los señalados portaban armas y vehículos inmovilizados, y cuestionó el sistema judicial por permitir su excarcelación tras la primera captura

Alcalde Galán tras recaptura de la banda de fleteros “La Gorda” en Bogotá: “Espero que esta vez queden tras las rejas”

“No soy amiga de testaferros de mafias”: Dilian Toro responde a presidente Petro por acusaciones

La gobernadora del Valle del Cauca rechazó señalamientos del presidente Gustavo Petro y defendió a los campesinos y cañicultores en medio de la polémica por el catastro

“No soy amiga de testaferros de mafias”: Dilian Toro responde a presidente Petro por acusaciones

Deuda de Nueva EPS se dispara a $26 billones y facturas represadas llegan a $14,9 billones

La intervención reveló un deterioro financiero en Nueva EPS, con deudas crecientes, millones de facturas sin procesar y fallas en la atención a más de 11 millones de afiliados

Deuda de Nueva EPS se dispara a $26 billones y facturas represadas llegan a $14,9 billones

“O te has consumido quién sabe qué vainas”: Petro genera polémica por hablar de conexión con el universo

El presidente Gustavo Petro desató controversia tras invitar a escuchar una frecuencia para “conectarse con el universo” durante un consejo de ministros en Ipiales

“O te has consumido quién sabe qué vainas”: Petro genera polémica por hablar de conexión con el universo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Carolina Gaitán debuta en Broadway con ‘VIDA’, un homenaje a las divas de la música y la reinvención personal

Carolina Gaitán debuta en Broadway con ‘VIDA’, un homenaje a las divas de la música y la reinvención personal

Angélica Blandón reveló que fue víctima de violencia doméstica: “Dijo que no lo iba a volver a hacer”

Aida Victoria le confesó a Sol León que ‘El Agropecuario’ la engañó para quitarle su dinero

Shaira aclaró rumores de su pasado romántico con Christian Nodal: “Fueron unos comentarios inocentes”

Myke Towers es el artista sorpresa de La Solar 2026: así queda conformado el cartel definitivo

Deportes

La WWE tendrá una gira por Sudamérica, Colombia fue incluida entre las naciones que visitarán

La WWE tendrá una gira por Sudamérica, Colombia fue incluida entre las naciones que visitarán

La selección Colombia femenina sigue en lo más alto de la Liga de Naciones Conmebol: superó a Chile por 2-0

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol: rival complicado

Cómo va la tabla de posiciones de la Liga Femenina de Naciones Conmebol: Colombia sigue en la parte alta

James Rodríguez fue anunciado como titular por primera vez con el Minnesota United FC