Carlos Fernando Galán entre los 10 alcaldes mejor valorados de América Latina: ocupa el noveno lugar en ranking

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, en el más reciente ranking de CB Global Data sobre percepción ciudadana en América Latina. - crédito Jesús Avilés / Montaje Infobae

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ingresó este marzo al grupo de los diez mandatarios locales mejor valorados de América Latina, de acuerdo con el ranking elaborado por la firma internacional CB Global Data. El estudio, que analiza la percepción ciudadana en las principales capitales de la región, ubicó al mandatario local en la novena posición, lo que lo convierte en el único colombiano presente en el top 10.

La medición de CB Global Data incluyó variables como imagen positiva, gestión administrativa y confianza ciudadana. El informe registró que Galán alcanzó un 43,2% de percepción positiva, un incremento de 1,9 puntos porcentuales respecto a febrero. En ese mes, la aprobación se situaba en 41,3%, lo que indica un cambio relevante en la valoración de la gestión local.

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La encuesta se realizó en ciudades como Santo Domingo, Ciudad de México, Managua, Brasilia, Buenos Aires, Quito, Ciudad de Panamá, San Salvador, Bogotá, Montevideo, Lima, Tegucigalpa, Santiago, San José, Caracas, Ciudad de Guatemala, Asunción y La Paz. De acuerdo con los datos de la firma internacional, Bogotá se ubicó inmediatamente después de San Salvador y por delante de Montevideo.

Resultados de la medición de CB Global Data para Carlos Fernando Galán, con 43,2% de favorabilidad en la evaluación ciudadana. - crédito CB Global Data

Detalles de la aprobación: cifras y distribución de opiniones

En la medición de marzo, el 21,7% de los encuestados calificó la gestión de Galán como “muy buena” y el 21,5% la consideró “buena”. En contraste, la percepción negativa sumó 51,4%, con el 34,6% de los ciudadanos describiendo la gestión como “muy mala” y el 18,7% como “mala”. El grupo que mantuvo una posición neutra representó el 3,5% del total.

La comparación con febrero muestra una evolución en la opinión pública y que el porcentaje de imagen “muy buena” era del 20,7%, la “buena” del 20,6%, la “muy mala” del 36,3 % y la “mala” del 18,5%. El porcentaje de respuestas neutras fue de 3,9% el mes anterior. Según CB Global Data, la reducción en la cifra de opiniones neutras y el aumento en los extremos positivos y negativos sugiere que la ciudadanía adopta posturas más definidas respecto a la administración distrital.

Un contexto de retos urbanos para la alcaldía

El ascenso de Galán en el ranking regional se produce mientras Bogotá enfrenta desafíos en materia de seguridad, movilidad, infraestructura y calidad de vida, temas que han ocupado el centro del debate público en los primeros meses de su administración. El informe de CB Global Data no atribuye el aumento de aprobación a una acción específica, pero resalta que la percepción favorable se sostiene pese a los retos locales.

El ranking de CB Global Data se ha consolidado como uno de los termómetros más consultados para medir la gobernabilidad local y la reputación de los gobiernos urbanos en América Latina. Al comparar las gestiones de los alcaldes de las principales capitales de la región, el estudio otorga visibilidad a las administraciones que logran mantener o elevar su imagen ante la opinión pública.

El alcalde Carlos Fernando Galán figura en el noveno lugar del ranking regional de CB Global Data. - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá, entre las capitales con mayores niveles de aprobación

De acuerdo con el listado, las primeras posiciones están ocupadas por los alcaldes de Santo Domingo, Ciudad de México y Brasilia. Bogotá, con su noveno puesto, supera a otras grandes ciudades como Montevideo, Lima y Santiago en el ranking de favorabilidad ciudadana. Esta ubicación refleja la importancia creciente de las gestiones locales en el escenario político y social de América Latina.

La presencia de Carlos Fernando Galán entre los diez alcaldes mejor valorados refuerza la proyección internacional de la capital colombiana y la atención sobre el desempeño de sus autoridades. Según CB Global Data, el listado es el resultado de encuestas periódicas aplicadas en distintos países de la región, lo que permite tomar el pulso de la opinión pública en tiempo real.

Tabla de posiciones del ranking de alcaldes de capitales latinoamericanas elaborado por CB Global Data. - crédito CB Global Data

Evolución de la imagen del alcalde y perspectivas

La variación positiva de 1,9 puntos porcentuales en la aprobación de Galán respecto al mes anterior refleja una tendencia al alza en la percepción ciudadana sobre su gestión. Esta dinámica se da en un entorno de exigencia para las autoridades urbanas, donde los temas de seguridad, movilidad y servicios públicos marcan la agenda.

Galán ascendió del décimo al noveno lugar en el ranking, desplazando a su par de Montevideo y quedando inmediatamente por detrás de San Salvador. La encuesta subraya también que, aunque la percepción negativa es superior a la positiva, la administración bogotana logró mejorar su imagen en un contexto desafiante.

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