Colombia

Millones de trabajadores que ganan dos salarios mínimos al mes deben recibir un beneficio antes del 30 de abril: de qué trata

Contar con información detallada sobre el proceso y los mecanismos reglamentarios es clave para evitar inconvenientes y anticipar necesidades en el entorno profesional

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A principios de 2026, aproximadamente 2,4 millones de trabajadores en Colombia ganan exactamente un salario mínimo, mientras que cerca de 6 millones de personas reciben ingresos situados entre uno y dos salarios mínimos, según el Dane - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
A principios de 2026, aproximadamente 2,4 millones de trabajadores en Colombia ganan exactamente un salario mínimo, mientras que cerca de 6 millones de personas reciben ingresos situados entre uno y dos salarios mínimos, según el Dane - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

En abril, la dotación laboral en Colombia adquiere relevancia para millones de trabajadores y empleadores. El beneficio, regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, está reservado para quienes reciben hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Consiste, como mínimo, en la entrega de un vestido de labor y un par de zapatos adecuados, distribuidos en tres fechas anuales.

Para acceder a la dotación laboral, los trabajadores deben reunir dos requisitos clave: devengar hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes ($4.000.000) y haber completado al menos tres meses de servicio continuo justo antes de las fechas oficiales de entrega. La normativa prohíbe de forma expresa el pago con dinero en efectivo, aunque se admite la entrega mediante bono para vestimenta, siempre que garantice la compra de prendas apropiadas para la labor desempeñada.

Prestación social obligatoria

La dotación, según estipulan los artículos 230 al 234 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye una prestación social obligatoria para empresas que emplean personal con salarios dentro del rango legal. Solo los que cumplen con la antigüedad laboral exigida y tienen un salario igual o inferior a dos salarios mínimos obtienen el derecho. El beneficio se materializa en el suministro de vestuario y calzado destinado a facilitar las funciones laborales en condiciones de seguridad, adecuándose a las características de cada puesto.

Para 2026, un salario mínimo corresponde a $2.000.000 - crédito Luisa González/Reuters
Para 2026, un salario mínimo corresponde a $2.000.000 - crédito Luisa González/Reuters

Las fechas establecidas para la dotación, es decir, el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre, deben respetarse de forma rigurosa. De acuerdo con Scola Abogados, la entrega es periódica, no ocasional, y debe repetirse en cada uno de esos cortes anuales si el empleado mantiene el derecho.

Requisitos y fechas para recibir la dotación laboral

El acceso a la dotación requiere cumplir con el denominado “periodo de causación” y la “fecha de exigibilidad”. El primero se refiere a completar tres meses de servicio continuo antes del corte, mientras que la fecha de exigibilidad es el día exacto fijado por la ley para reclamar la dotación. Solo la coincidencia de ambos permite exigir el beneficio.

Según la abogada laborista en Scola Abogados, María Camila Silva, “las fechas señaladas en el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo son de carácter legal y deben cumplirse por parte del empleador, siempre que el trabajador haya cumplido con la prestación personal del servicio durante el periodo mínimo”. Así, el solo hecho de alcanzar tres meses de antigüedad no otorga el derecho inmediato. Si el tercer mes se cumple tras el 31 de agosto, por ejemplo, solo corresponderá exigir la dotación en el próximo corte, el 20 de diciembre.

Scola Abogados recomienda a empleadores y trabajadores que monitoreen de forma cuidadosa el calendario legal. Las empresas, al programar entregas y prever la logística, aseguran el cumplimiento efectivo y transparente del proceso. Para los empleados, conocer estos plazos resulta fundamental para anticipar y planificar sus necesidades de vestuario profesional.

La periodicidad cuatrimestral permite repartir los costos y evita improvisaciones. A su vez, reduce el riesgo de incumplimientos administrativos o contingencias legales, tanto para las empresas como para los trabajadores beneficiarios.

Una dotación laboral adecuada, alineada con la labor desempeñada y gestionada con transparencia, contribuye a construir ambientes de trabajo seguros y libres de conflictos - crédito John Vizcaino/Reuters
Una dotación laboral adecuada, alineada con la labor desempeñada y gestionada con transparencia, contribuye a construir ambientes de trabajo seguros y libres de conflictos - crédito John Vizcaino/Reuters

Prohibición y alternativas en la entrega de dotación

Dicha normativa prohíbe sustituir la dotación laboral por dinero en efectivo. El artículo 234 del Código Sustantivo del Trabajo así lo establece, y desde Scola Abogados destacan que la finalidad de esta medida es asegurar que las prendas se destinen exclusivamente al cumplimiento de las funciones laborales.

“La finalidad de la norma es que el trabajador cuente con prendas adecuadas, y no que reciba una suma de dinero con otro destino”, advierten los expertos. Por lo tanto, la obligación debe cumplirse por medio de la entrega material de los elementos requeridos y nunca mediante pagos en efectivo.

No obstante, la entrega física puede generar retos de inventario y ajuste de tallas dentro de la empresa. Por ello, los expertos consideran admisible la alternativa del bono para vestimenta, siempre que este tenga una destinación específica y permita adquirir prendas y calzado en locales autorizados.

La abogada María Camila Silva aclara que el bono para vestimenta no es equivalente a dinero en efectivo, sino un mecanismo diseñado para garantizar la adquisición de los elementos necesarios conforme a la ley. De este modo, se facilita el control sobre el destino del beneficio, cumpliendo el objetivo normativo fundamental.

El uso del bono para vestimenta, entonces, debe ser excepcional y ajustarse estrictamente a los requerimientos legales, por lo que sirve como mecanismo de cumplimiento y control tanto para los empleadores como para los trabajadores.

De aprobarse la reforma tributaria el Banco de la República administraría los recursos de las pensiones - crédito Colprensa
La dotación significa un "ahorro" en la vestimenta propia de los trabajadores - crédito Colprensa

Consecuencias por incumplimiento y recomendaciones legales

El incumplimiento en la entrega de la dotación puede acarrear sanciones legales para las empresas. No se trata de una opción, sino de una obligación respaldada por la ley laboral colombiana. Al respecto, se insiste en que las empresas deben planificar de manera adecuada la adquisición y suministro de prendas y mantener registros precisos.

Silva aconseja que los empleadores cuenten con documentación firmada por los trabajadores al momento de entregar la dotación o el bono para vestimenta, ya que estos comprobantes constituyen la principal prueba de cumplimiento ante cualquier proceso administrativo o legal. “El soporte documental es clave para demostrar el cumplimiento efectivo de la obligación”, puntualiza la experta. Entregas tardías o la ausencia de recibos pueden ser consideradas como incumplimiento administrativo.

Mantener una gestión clara de los inventarios y prever con tiempo son acciones esenciales para reducir riesgos laborales y proteger a ambas partes de posibles contingencias legales. Se recomienda recurrir a asesoría profesional para responder ante situaciones cambiantes o necesidades particulares de reorganización interna.

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