Katherine Miranda protagonizó fuerte agarrón en redes con exsecretario de Claudia López: “Por lo menos yo tuve el coraje de...”

El exsecretario de Gobierno de la administración de Claudia López en Bogotá Luis Ernesto Gómez protagonizó un fuerte cruce con la representante Katherine Miranda, por su aterrizaje en la campaña de Paloma Valencia - crédito @KatheMirandaP/X

La discusión en torno a la adhesión de la representante a la Cámara de la Alianza Verde Katherine Miranda a la campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia continúa causando fuertes reacciones en la escena política. Una de ellas, la del exsecretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez, que cuestionó lo que sería, según él, la incoherencia congresista capitalina, señalamientos a los que la mujer no dudó en responder.

En sus redes sociales, Miranda defendió su respaldo a figuras de distintos espectros ideológicos, como lo es en este caso Valencia y lanzó duros dardos a Gómez, que junto a ella tomó la decisión, en mayo de 2022, de sumarse en ese momento a la aspiración del hoy jefe de Estado, Gustavo Petro. Según la parlamentaria, el exfuncionario de la Administración distrital seguiría ligado a ese proyecto político, lo que causó controversia.

Con este mensaje en X, la representante Katherine Miranda se defendió de los señalamientos en su contra por parte del exsecretario Luis Ernesto Gómez - crédito @KatheMirandaP/X

“Por lo menos yo tuve el coraje de ser oposición a este gobierno, cosa que Ud no ha hecho”, replicó Miranda a las críticas de Gómez y, en su defensa, agregó que su postura siempre ha estado alineada con el liderazgo “colectivo que representa (Juan Daniel) Oviedo, Paloma (Valencia), (Juan Manuel) Galán y (David) Luna”, y no con una visión uribista. “Soy mockusiana. Y esto no me impide construir en la diferencia”.

El agarrón entre Katherine Miranda y Luis Ernesto Gómez

Cabe destacar que a través de sus redes sociales y en su intervención como panelista de un programa de Blu Radio, Gómez cuestionó la coherencia de Katherine Miranda. “Es extrema incoherencia. Hace cuatro años gritaba arengas indígenas y era jefe de debate de Petro. Ahora la vemos al lado de Uribe, a quien tanto criticó“, expuso el exsecretario en la misma red social, e incluso se atrevió a darle un consejo a la candidata.

A través de su perfil de X, Luis Ernesto Gómez lanzó ataques a Katherine Miranda por su alianza con Paloma Valencia - crédito @LuisErnestoGL/X

“Consejo para Paloma Valencia: cuidado con ese apoyo, dados los antecedentes de lealtad de la representante”, replicó Gómez. A lo que Miranda no tardó en responder, al acusarlo de hacer señalamientos ajenos a la política sobre este personaje, pues enfatizó que el tema con ella “es personal” y puso de manifiesto que hasta los compañeros de mesa de Gómez lo habrían advertido al escuchar sus señalamientos.

Tras la convención de Alianza Verde, en la que la dirección de esta colectividad confirmó su intención de hacer acercamientos con la campaña del oficialista Iván Cepeda, la representante se apartó de esta decisión, y la calificó como “una postura autoritaria que busca silenciar a quienes pensamos distinto“, al punto de anunciar su adhesión a Valencia por ”coherencia con la defensa de la Constitución".

Con esta postal en las instalaciones del Congreso, la representante Katherine Miranda oficializó su adhesión a la campaña de la senadora Paloma Valencia a la presidencia - crédito @KatheMirandaP/X

Y sobre su visión en la coyuntura política, Katherine Miranda argumentó que “en medio de la polarización, coincidir en lo fundamental es un acto de responsabilidad con el país”, al compartir una postal con la candidata, en la que reiteró su intención de “respetar las instituciones y pensar primero en Colombia es lo que nos debe unir”. Así dejó en claro que, para ella, “liderar también es saber encontrarse” en la diferencia.

Al igual que esta parlamentaria, otras colectividades también se han sumado a la campaña de Paloma Valencia. El partido de la U, pese a algunas figuras disidentes, y el Conservador también confirmaron su respaldo a la senadora del Centro Democrático: la gran ganadora de La Consulta por Colombia y que logró unirse con Juan Daniel Oviedo, el segundo de este ejercicio, como fórmula vicepresidencial.

“Esta decisión responde a nuestra responsabilidad con los colombianos de respetar una opción que garantice la estabilidad institucional del Estado, así como la seguridad y la mejora en la calidad de vida de la población", indicó la colectividad, cuyos codirectores son la exgobernadora del Valle Clara Luz Roldán y el exregistrador nacional Alexander Vega, y de la que hace parte la exsenadora Dilian Francisca Toro.