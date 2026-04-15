Colombia

Gustavo Petro arremetió contra Álvaro Uribe e insistió en que se reunió con Daniel Noboa en Ecuador: “¿Quién estará diciendo mentiras?”

El jefe de Estado parece haber aceptado el desafío propuesto por el líder del Centro Democrático y con una nueva publicación en redes estaría empeñado en culpar al exmandatario del incremento en los aranceles a los productos nacionales en el país vecino

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El discurso de Petro se conoció en el momento que él estaba liderando la ceremonia de ascensos y presentación y reconocimiento de los oficiales Generales en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova de Bogotá la noche del lunes 29 de diciembre de 2025 - crédito Presidencia de la República / YouTube | @alvarouribevelez/IG
El presidente Gustavo Petro apuntó una vez más al papel del expresidente Álvaro Uribe, según él, en contra de Colombia - crédito Presidencia - @alvarouribevelez/Instagram

En un nuevo episodio del cruce de versiones, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a acusar de forma pública al exmandatario Álvaro Uribe de haber mantenido reuniones inusuales con autoridades de Ecuador que, según la embajadora de Colombia, coincidieron con la imposición de aranceles del 50% y luego del 100% a productos colombianos, como se informó desde el despacho del mandatario Daniel Noboa.

Tras el Consejo de Ministros en Nariño, en el que la embajadora de Colombia en el país vecino, María Antonia Velasco, hizo mención a una serie de encuentros que habrían causado sospecha, Petro cuestionó la transparencia de estos y lanzó su interrogante: “¿Quién estará diciendo mentiras?”, afirmó el primer mandatario, al referirse a la versión de Uribe sobre sus viajes, en las que negó tales reuniones.

Gustavo Petro lanzó pullas a Álvaro Uribe
A través de su perfil de X, el presidente Gustavo Petro lanzó pullas al exmandatario Álvaro Uribe - crédito @petrogustavo/X

Velasco, en el consejo efectuado en Ipiales, dijo que las recientes visitas de Uribe al palacio de Carondelet, sede de Gobierno de Noboa, se produjeron justo antes de ambos incrementos arancelarios. Y detalló que dos días antes de la primera alza, del 50 por ciento de aranceles, “estuvo el expresidente Uribe en el palacio”, y el miércoles pasado (8 de abril) “también estuvo y al otro día impusieron el 100%”, precisó.

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