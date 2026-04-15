Joven murió tras ser inyectada con dos fármacos para aliviar el dolor: dejó tres hijos pequeños

La joven obtuvo una reacción a los medicamentos en su cuerpo y sufrió de un paro cardiaco - crédito Eddyee Felizola Peña/Facebook; Imagen Ilustrativa Infobae

Marileiny Holguín Sanabria, una mujer de 26 años, madre de dos niñas pequeñas y un bebé de ocho meses de nacido, falleció luego de recibir dos inyecciones, al parecer, una de diclofenaco sódico y otra de dipirona, en un centro de salud del corregimiento de Micoahumado, jurisdicción del municipio de Morales, Bolívar.

La paciente acudió al servicio médico por un dolor corporal y, tras la aplicación de los fármacos, presentó una reacción adversa. De acuerdo con el relato suministrado por numerosas plataformas informativas regionales, la mujer experimentó inflamación en la zona de la inyección y malestar general.

La mujer se encontraba a varias horas de Aguachica, Cesar - crédito captura de pantalla Google Maps

Los detalles de los síntomas de Holguín Sanabria no fueron reportados por autoridades oficiales, y los hechos están siendo esclarecidos; sin embargo, se conoce que su situación se agudizó, y se ordenó un traslado de urgencia al centro asistencial de mayor complejidad más cercano, el Hospital Regional de Aguachica, Cesar, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Sin embargo, luego de ser recibida por el nuevo personal médico, la mujer de 26 años sufrió un paro cardíaco y falleció.

El caso generó consternación en la región y en redes sociales. Tras la divulgación de la noticia, internautas lanzaron cientos de comentarios, y atribuyeron el caso a una posible alergia; pero también se despacharon contra prácticas médicas inciertas y la automedicación.

“El problema es que ahora toca automedicarse porque los dolores ya NO los atienden en urgencias, según ellos solo atienden personas con los signos elevados y eso que hasta mi esposo lo he llevado con presiones de 180/150 y que si no le duele el brazo o el estómago lo devuelven, que es por prioritario y las Eps las prioritarias son para 3, 4 días, quién se aguanta un dolor, si o si toca ir a la farmacia”, publicó una mujer en Facebook.

“Falta ver si ella no era alérgica a la dipirona, o la combinación desencadenó lo ocurrido”; ”Tenía alergia a esos medicamentos", “La alergia a los antinflamatorios aines como diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, pueden ser letales”, se leyó en redes.

La paciente fue atendida en el Hospital Regional de Aguachica - crédito Gobernación del Cesar

Medios locales informaron que las autoridades están emprendiendo investigaciones para determinar las causas exactas del fallecimiento, así como para establecer si existieron fallas en el procedimiento médico o si se trató de una reacción inesperada o alérgica no reportada a los medicamentos suministrados.

Los efectos secundarios del diclofenaco y la dipirona: en altas dosis pueden generar insuficiencia cardiaca y problemas sanguíneos

El diclofenaco, conocido bajo nombres comerciales como Voltarol, Dicloflex, Diclomax, Econac y Motifene, puede causar efectos secundarios graves en casos poco frecuentes.

Según investigaciones concretas promovidas por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, entre las consecuencias más severas se encuentran el sangrado en el estómago o intestino —manifestado por heces negras—, úlceras, inflamación estomacal, vómitos persistentes o diarrea intensa.

La mujer recibió dosis inyectables de diclofenaco y dipirona - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pero el medicamento también puede provocar problemas hepáticos, detectados por el color amarillento en ojos o piel, así como reacciones alérgicas graves, urticaria o hinchazón de la piel. Otros riesgos incluyen insuficiencia cardíaca, que se presenta con dificultad para respirar, fatiga y edema en piernas o tobillos, especialmente, en caso de suministro intravenoso.

En cuanto al fármaco conocido como dipirona, de acuerdo con una publicación científica de la Revista Colombiana de Ciencias Químico - Farmacéuticas, sus efectos adversos de mayor gravedad incluyen “hipersensibilidad, anafilaxia, pénfigo e hipotensión arterial relacionada con la administración intravenosa rápida del medicamento”.

Este fármaco, puede generar discrasias sanguíneas, o alteraciones de los componentes de la sangre, especialmente, en población latinoamericana, pero en riesgos “muy bajos”, posiblemente, “por factores farmacogenéticos aún no identificados”, se lee en el estudio.

“Los principales factores de riesgo incluyen la duración del tratamiento, la dosis empleada y el uso concomitante de otros medicamentos que generen mielotoxicidad”.