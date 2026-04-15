Colombia

Joven murió tras ser inyectada con dos fármacos para aliviar el dolor: dejó tres hijos pequeños

La mujer recibió las dosis en un centro de salud del corregimiento de Micoahumado, en Morales, Bolívar. Fue trasladada a un centro asistencial de Aguachica, Cesar, donde murió por una reacción adversa

Guardar
La joven obtuvo una reacción a los medicamentos en su cuerpo y sufrió de un paro cardiaco - crédito Eddyee Felizola Peña/Facebook; Imagen Ilustrativa Infobae
La joven obtuvo una reacción a los medicamentos en su cuerpo y sufrió de un paro cardiaco - crédito Eddyee Felizola Peña/Facebook; Imagen Ilustrativa Infobae

Marileiny Holguín Sanabria, una mujer de 26 años, madre de dos niñas pequeñas y un bebé de ocho meses de nacido, falleció luego de recibir dos inyecciones, al parecer, una de diclofenaco sódico y otra de dipirona, en un centro de salud del corregimiento de Micoahumado, jurisdicción del municipio de Morales, Bolívar.

La paciente acudió al servicio médico por un dolor corporal y, tras la aplicación de los fármacos, presentó una reacción adversa. De acuerdo con el relato suministrado por numerosas plataformas informativas regionales, la mujer experimentó inflamación en la zona de la inyección y malestar general.

La mujer se encontraba a varias horas de Aguachica, Cesar - crédito captura de pantalla Google Maps
La mujer se encontraba a varias horas de Aguachica, Cesar - crédito captura de pantalla Google Maps

Los detalles de los síntomas de Holguín Sanabria no fueron reportados por autoridades oficiales, y los hechos están siendo esclarecidos; sin embargo, se conoce que su situación se agudizó, y se ordenó un traslado de urgencia al centro asistencial de mayor complejidad más cercano, el Hospital Regional de Aguachica, Cesar, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Sin embargo, luego de ser recibida por el nuevo personal médico, la mujer de 26 años sufrió un paro cardíaco y falleció.

El caso generó consternación en la región y en redes sociales. Tras la divulgación de la noticia, internautas lanzaron cientos de comentarios, y atribuyeron el caso a una posible alergia; pero también se despacharon contra prácticas médicas inciertas y la automedicación.

“El problema es que ahora toca automedicarse porque los dolores ya NO los atienden en urgencias, según ellos solo atienden personas con los signos elevados y eso que hasta mi esposo lo he llevado con presiones de 180/150 y que si no le duele el brazo o el estómago lo devuelven, que es por prioritario y las Eps las prioritarias son para 3, 4 días, quién se aguanta un dolor, si o si toca ir a la farmacia”, publicó una mujer en Facebook.

“Falta ver si ella no era alérgica a la dipirona, o la combinación desencadenó lo ocurrido”; ”Tenía alergia a esos medicamentos", “La alergia a los antinflamatorios aines como diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, pueden ser letales”, se leyó en redes.

La paciente fue atendida en el Hospital Regional de Aguachica - crédito Gobernación del Cesar
La paciente fue atendida en el Hospital Regional de Aguachica - crédito Gobernación del Cesar

Medios locales informaron que las autoridades están emprendiendo investigaciones para determinar las causas exactas del fallecimiento, así como para establecer si existieron fallas en el procedimiento médico o si se trató de una reacción inesperada o alérgica no reportada a los medicamentos suministrados.

Los efectos secundarios del diclofenaco y la dipirona: en altas dosis pueden generar insuficiencia cardiaca y problemas sanguíneos

El diclofenaco, conocido bajo nombres comerciales como Voltarol, Dicloflex, Diclomax, Econac y Motifene, puede causar efectos secundarios graves en casos poco frecuentes.

Según investigaciones concretas promovidas por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, entre las consecuencias más severas se encuentran el sangrado en el estómago o intestino —manifestado por heces negras—, úlceras, inflamación estomacal, vómitos persistentes o diarrea intensa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mujer recibió dosis inyectables de diclofenaco y dipirona - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pero el medicamento también puede provocar problemas hepáticos, detectados por el color amarillento en ojos o piel, así como reacciones alérgicas graves, urticaria o hinchazón de la piel. Otros riesgos incluyen insuficiencia cardíaca, que se presenta con dificultad para respirar, fatiga y edema en piernas o tobillos, especialmente, en caso de suministro intravenoso.

En cuanto al fármaco conocido como dipirona, de acuerdo con una publicación científica de la Revista Colombiana de Ciencias Químico - Farmacéuticas, sus efectos adversos de mayor gravedad incluyen “hipersensibilidad, anafilaxia, pénfigo e hipotensión arterial relacionada con la administración intravenosa rápida del medicamento”.

Este fármaco, puede generar discrasias sanguíneas, o alteraciones de los componentes de la sangre, especialmente, en población latinoamericana, pero en riesgos “muy bajos”, posiblemente, “por factores farmacogenéticos aún no identificados”, se lee en el estudio.

“Los principales factores de riesgo incluyen la duración del tratamiento, la dosis empleada y el uso concomitante de otros medicamentos que generen mielotoxicidad”.

Temas Relacionados

Marileiny Holguín SanabriaVacunas diclofenacoDipironaMuerteColombia-Noticias

Más Noticias

El Benfica quiere aprovecharse de Richard Ríos para conseguir una fortuna: radical decisión en el mercado de fichajes

Ante el creciente interés de clubes ingleses e italianos, la directiva apuesta por un plan a largo plazo para el mediocampista colombiano

El Benfica quiere aprovecharse de Richard Ríos para conseguir una fortuna: radical decisión en el mercado de fichajes

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

El conjunto de Fabián Bustos tendrá su primer encuentro en El Campín por el grupo C, en el que buscará un triunfo necesario para subir en la tabla de posiciones

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

El cuadro Cardenal tendrá una dura visita frente al campeón de América en 2012 por el grupo E en territorio brasileño

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Las patinetas eléctricas prenden las alarmas en Bogotá tras dispararse las muertes y los accidentes en un año

Las cifras muestran un salto en los casos fatales y decenas de lesionados, en medio de choques, vacíos en la regulación y problemas de convivencia en las vías

Las patinetas eléctricas prenden las alarmas en Bogotá tras dispararse las muertes y los accidentes en un año

Esposa de Luis Díaz le dedicó emotivo mensaje tras victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid: “Nunca dudé”

El reciente logro del futbolista colombiano estuvo acompañado por una gran cantidad de reacciones emotivas; sin embargo, fue su pareja la que sorprendió con una narrativa inspiradora sobre su historia de superación

Esposa de Luis Díaz le dedicó emotivo mensaje tras victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid: “Nunca dudé”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Luis Díaz le dedicó emotivo mensaje tras victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid: “Nunca dudé”

Esposa de Luis Díaz le dedicó emotivo mensaje tras victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid: “Nunca dudé”

Yuli Ruiz recibió amenazas tras el video con un menor de edad en redes sociales: “Mi pasado ha sido muy sano”

Verónica Orozco confirmó su nuevo romance: esta es la identidad del extranjero que la conquistó

Aida Victoria Merlano volvió a hablar de la fuga de su mamá sin mostrar arrepentimiento: “Eso fue cinematográfico”

El actor de ‘La reina del flow’ Andrés Sandoval reveló por qué terminó durimiendo en la calle del Cartucho en Bogotá: “Utilicé un vidrio y empecé a cortarme”

Deportes

Marino Hinestroza es “el peor jugador” de Vasco da Gama: prensa brasileña le da duro por caída en Copa Sudamericana

Marino Hinestroza es “el peor jugador” de Vasco da Gama: prensa brasileña le da duro por caída en Copa Sudamericana

Thierry Henry elogió a Luis Díaz tras su partido ante Real Madrid por la Champions League: “Cero dudas en su mente”

América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana EN VIVO: los Diablos Rojos están obligados a ganar

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo