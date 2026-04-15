Colombia

Roy Barreras advirtió que, de no ganar la Presidencia, se retiraría de la política: “Ha terminado un ciclo”

El exsenador y hoy candidato presidencial declaró que, después de dos décadas en el mundo político, podría enfocarse en otros aspectos como la literatura

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El candidato afirmó que la campaña 2026 será la última de su carrera política - crédito Lina Gasca/Colprensa
El candidato afirmó que la campaña 2026 será la última de su carrera política - crédito Lina Gasca/Colprensa

A más de un mes para las elecciones presidenciales en Colombia, varios candidatos ajustan sus estrategias que permitan consolidar su electorado y lograr ser el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Sin embargo, algunos aspirantes también han revelado lo que depararía para su vida política en caso de no lograr dicho objetivo.

Ese es el caso de Roy Barreras que, tras ganar la consulta del Frente por la Vida, mantiene sus expectativas para obtener la votación necesaria que lo determine como nuevo presidente de la nación.

No obstante, el aspirante, en diálogo con La FM, reveló que después de cerca de dos décadas dedicado a la vida política, está será la última de su carrera.

“Duré 17 años en el Congreso y a mí me gustó el debate siempre. De esos 17 años estuve 15 en el mismo sitio, en el Partido de la U, acompañando a Juan Manuel Santos. Me distancié de ese aparato para poder apoyar a Petro y no me arrepiento. Pero cada día trae su afán y hay otras maneras de vivir (...) de manera que probablemente ha terminado un ciclo de mi vida política”, expresó Barreras al citado medio de comunicación.

Sin embargo, manifestó su preocupación por la fractura social del país y subrayó la importancia de evitar una división profunda a través de un gobierno de centro y unidad que garantice estabilidad y evite conflictos futuros.

Lo que sí puedo asegurarle hoy es que esta campaña presidencial es mi última campaña político-electoral, que así la he previsto siempre. Hay vida más allá de la política, pero primero está la responsabilidad de evitar la fractura del país (...) Y es que el país ya se fracturó y que los próximos cuatro años van a ser cuatro años de división, de caos social, de conflicto”, resaltó.

Incluso, detalló que, después de la campaña, continuará su faceta como escritor, tanto que anunció la presentación de su segundo libro que será expuesto en la Feria del Libro de Bogotá.

“ El 29 de abril, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, estaré presentando (junto a la editorial) mi segunda novela, que es fruto de mi trabajo en la maestría de Literatura Creativa”, detalló.

Por último, hizo un llamado a los ciudadanos a votar masivamente por su propuesta de Gobierno e invitó a los gobernadores a exigir la unificación de los periodos presidenciales para fortalecer la democracia y evitar acusaciones de fraude y conflictos post-electorales.

“A los ciudadanos, voten masivamente por el que quieran. No por Roy o por Claudia o por Sergio. Voten por el que les dé la gana, pero voten masivamente para que el resultado sea poderoso, legítimo, democrático y no haya un cierre de campaña en la segunda vuelta muy apretado (...) porque si eso es una muy estrecha definición, un extremo va a acusar de fraude al otro y el otro no va a reconocer el resultado del primero. Y eso no es sano para Colombia”, finalizó.

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