Razones por las que no se han realizado los traslados de presos de la cárcel de Itagüí tras la orden de Gustavo Petro

Condenados que están recluidos en la cárcel de Itagui asistieron al evento de La Alpujarra - crédito Montaje Infobae (EFE/VerdadAbierta)

El traslado a Bogotá de los reclusos involucrados en la reciente fiesta vallenata no autorizada en la cárcel La Paz de Itagüí, en la que participó el cantante Nelson Velásquez, ordenado por el presidente Gustavo Petro el 13 de abril de 2026, sigue pendiente de ejecución debido a dificultades operativas y jurídicas.

La complejidad para cumplir la disposición presidencial radica en varios factores administrativos y legales, de acuerdo con Caracol Radio.

Solo dieciséis personas privadas de la libertad serían trasladadas, mientras que siete ya se encuentran en libertad. Este grupo no es homogéneo: la lista incluye a los hombres que aún cumplen condena y aquellos que ya recuperaron su libertad, lo que implica diferencias logísticas y legales en cualquier traslado.

Una de las primeras decisiones pendientes es determinar si los dieciséis permanecerán en un solo centro penitenciario o si cada uno regresará a la cárcel donde estaba recluido antes de ser concentrado en Itagüí. Esta definición afecta directamente la coordinación de medidas de seguridad y la administración de los traslados.

Entre los objetos encontrados figuran consolas de videojuegos, portátiles, módem Wifi, estufas eléctricas y aires acondicionados ocultos dentro de la cárcel La Paz - crédito Colprensa

La reanudación de las conversaciones también presenta un reto adicional. Si las negociaciones se retoman en Bogotá, los siete que se encuentran en libertad tendrían que desplazarse hasta la ciudad para participar en cada ciclo de diálogo. Esto introduce complicaciones en términos de logística y garantías de participación para todo el grupo.

En caso de que el grupo permanezca reunido en un solo lugar, aún falta definir cuál sería el centro penitenciario de destino. La selección de esa cárcel es un punto clave, ya que incide en la continuidad de las condiciones de reclusión, la cercanía con los equipos negociadores y la observación de las garantías procesales.

El traslado de los dieciséis privados de la libertad, la dispersión o concentración en un solo penal y la modalidad de participación de los liberados en futuras conversaciones constituyen los principales puntos que deben resolverse antes de avanzar con el proceso. Cada decisión impacta no solo la logística, sino también la viabilidad de los acuerdos y la seguridad de los involucrados.

Gustavo Petro ordena traslado a Bogotá de presos por parranda vallenata en cárcel de Itagüí

El traslado inmediato de los cabecillas de bandas criminales implicados en la fiesta celebrada en la cárcel La Paz de Itagüí fue la respuesta directa del presidente Gustavo Petro frente a la controversia nacional. La decisión incluye su envío a un centro penitenciario en Bogotá para cortar de raíz las irregularidades detectadas dentro del sistema carcelario.

La medida fue anunciada durante el último consejo de ministros, luego de que se viralizaran imágenes donde se muestra una celebración dentro del penal con la presencia del cantante Nelson Velásquez. Petro fue categórico: “Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra, trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, afirmó el mandatario, dejando claro el objetivo de restablecer la autoridad penitenciaria.

El país conoció los detalles del evento a través de videos difundidos en redes sociales. En ellos, se observa el patio uno de la prisión engalanado para una parranda vallenata con mesas colmadas de comida, licor y equipos de sonido profesional. La actuación de Velásquez fue el punto central de la fiesta, que según los concejales Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, habría costado cerca de $500 millones.

Nuevo video de cámaras de seguridad revela detalles inéditos sobre el ingreso de visitantes y la dinámica interna durante la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Claudia Carrasquilla/X

La administración nacional reaccionó con rapidez tras la difusión de las imágenes, que evidenciaron la magnitud de la celebración. Según las denuncias, el evento fue financiado por los propios internos, identificados como cabecillas de estructuras criminales.

El presidente aprovechó la coyuntura para lanzar una advertencia a quienes pretendan usar los diálogos de paz como un manto de impunidad para actividades ilícitas. También mencionó una disminución reciente en los cultivos de hoja de coca, atribuyendo ese resultado a las políticas implementadas durante su gestión.