Colombia

Inflación en Colombia: ministro de Hacienda planteó subir la meta hasta un 5%, una apuesta que sacude la estabilidad económica

Germán Ávila aseguró, en el Congreso y frente a las directivas del Banco de la República, que la economía colombiana tiene margen para funcionar con una meta de inflación por encima del 3%, sin que esto implique afectaciones estructurales

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Germán Ávila sostiene que la economía colombiana es estable y propone abrir un debate para reconsiderar el objetivo actual - crédito Canal Congreso/YouTube

El debate económico en el Congreso, en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, dejó una señal que abre discusión en la política monetaria del país. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que Colombia podría funcionar con una meta de inflación más alta sin sufrir un daño estructural; sus declaraciones pusieron en el centro del debate una idea que rompe con el objetivo tradicional del 3%.

La intervención del jefe de la cartera económica ocurrió durante un tenso control político en el que también participó Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. Allí se evidenció una diferencia de fondo sobre el rumbo de las tasas de interés y el papel del banco central en el control de precios.

La sesión llega después del episodio del 31 de marzo, cuando el Emisor elevó la tasa de interés al 11,25% y Germán Ávila dejó su asiento en la Junta Directiva como señal de inconformidad.

- crédito Banco de la República
El ministro de Hacienda hizo sus propuestas frente al presidente del Banco de la República en la Cámara de Representantes - crédito Banco de la República

En el Congreso, Villar tomó la palabra en primer lugar, defendió la decisión del banco central y rechazó críticas sobre el efecto de la política monetaria. Explicó que durante 2025 la tasa de intervención bajó de 12,75% a 9,25%. Sin embargo, indicó que los rendimientos de los títulos de deuda pública a cinco años subieron de 9% a 12,8% hacia diciembre, lo que mostró una dinámica distinta a la esperada.

“El banco tiene una meta de inflación y ajusta la política monetaria para cumplir esa meta”, afirmó. Recordó que este esquema opera en economías como Estados Unidos, Canadá y Japón, además de varios países de América Latina.

¿Puede Colombia soportar una inflación del 4% o 5%?

Luego llegó el turno del ministro y su intervención marcó un giro en la discusión. Germán Ávila planteó que la meta vigente puede revisarse sin que eso implique un riesgo mayor para la estabilidad económica: “La economía colombiana no se desmorona”, dijo al referirse a la posibilidad de un objetivo del 4% o incluso del 5%.

El Banco Central de Colombia enfrenta una decisión clave sobre tasas de interés en un contexto de inflación a la baja y finanzas públicas deterioradas - crédito Banco de la República
El Banco de la República sostuvo que su estrategia busca cumplir una meta clara de inflación - crédito Banco de la República

El funcionario explicó que la meta actual se consolidó tras un proceso que inició en 2001 y se ajustó en 2010. Cuestionó la percepción que, a su juicio, exagera el impacto de una inflación superior al 3%.

“Pareciéramos tener una economía de hiperinflación. Tenemos una meta que llamamos del 3% y pareciéramos estar en unas variaciones de la inflación del 10%, 15%, pues economías hiperinflacionarias”, señaló el jefe de cartera.

Para Ávila, la discusión sobre ese umbral no debe cerrarse, por lo que insistió en que existe margen para replantear el objetivo sin afectar la estructura económica. De esta manera, su postura abrió un debate técnico que hasta ahora se mantuvo bajo el consenso del banco central.

Germán Ávila cuestionó la percepción sobre el 3% y afirmó que el país no enfrenta un escenario de hiperinflación - crédito Luisa González/Reuters
Germán Ávila cuestionó la percepción sobre el 3% y afirmó que el país no enfrenta un escenario de hiperinflación - crédito Luisa González/Reuters

“A la economía colombiana no le pasa nada si la meta es del 4% o si la meta incluso podría llegar al 5%. No se desmorona la economía colombiana”, aseveró el ministro durante su intervención frente a los líderes del Banco de la República y legisladores.

Ministro de Hacienda defiende su pasado por las diferencias que tiene con el Banco de la República

La tensión no se limitó a los indicadores, puesto que el ministro respondió a llamados de Villar sobre el tono del debate público. El gerente pidió moderación en los señalamientos contra las codirectoras del Emisor; Germán Ávila replicó con un discurso que incluyó referencias personales y políticas.

“Yo orgullosamente fui guerrillero y soy un desmovilizado del M-19. No me da pena, no lo escondo, no me avergüenza y no es una degradación. Téngalo presente, porque eso es parte de la ausencia de comunicación y del lenguaje que tenemos en el Banco de la República, en su junta directiva”, afirmó.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, declara con orgullo su pasado como guerrillero del M-19, afirmando que no es motivo de vergüenza ni una degradación - crédito Canal Congreso/YouTube

La posibilidad de modificar la meta de inflación implica cambios en la conducción de la política monetaria y en las expectativas del mercado. Por ahora, la propuesta del ministro abre una discusión que apenas comienza y que pone a prueba el equilibrio entre el Ejecutivo y el Emisor, que ya está quebrado debido a las diferencias públicas entre el presidente Gustavo Petro y el Emisor.

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