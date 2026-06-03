Así puede votar en el exterior para la segunda vuelta presidencial si tiene la cédula inscrita en Colombia

Las personas que deseen votar en el exterior, pueden inscribirse como jurados en los consulados - crédito @Registraduria/X

La expectativa por la segunda vuelta presidencial en Colombia para el periodo 2026-2030 ha crecido tras confirmarse que los candidatos serán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Con estos nombres definidos, la atención no solo recae en la contienda política, sino también en las alternativas de participación para quienes estarán fuera del país en las fechas clave.

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Miles de colombianos se preguntan cómo ejercer su derecho al voto si estarán en el exterior, especialmente quienes tienen compromisos y no alcanzaron a inscribir su cédula fuera del territorio nacional. En ese contexto, existe una alternativa, poco difundida, que permite participar en el proceso democrático desde el extranjero.

La Registraduría Nacional mantiene habilitada una convocatoria para quienes deseen postularse como jurados de votación en los consulados de Colombia alrededor del mundo. Esta figura representa una oportunidad para quienes, por motivos laborales, académicos, personales y por el Mundial 2026, no podrán estar en el país durante la jornada electoral.

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Esta vía puede ser relevante para quienes no realizaron la inscripción de su documento en el exterior previo a la elección, pero buscan un mecanismo para no quedar excluidos del evento electoral.

Participar como jurado de votación en el exterior es posible si se cumplen ciertas condiciones: la persona debe tener entre 18 y 60 años al momento de la elección, poseer la cédula de ciudadanía física, elegir el país y el consulado donde desee postularse y diligenciar el formulario oficial dispuesto por la Registraduría para este fin. Además, se requiere registrar los datos personales y de contacto.

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La inscripción no garantiza la selección para desempeñar la función de jurado, pues la designación final queda sujeta a la decisión de la autoridad electoral. Sin embargo, quienes resulten elegidos podrán cumplir esta labor en el consulado asignado y así formar parte activa del proceso de votación en el extranjero.