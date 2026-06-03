Colombia

Abelardo de la Espriella prometió respaldar a la comunidad Lgbti+ en un eventual gobierno suyo: “No soy homofóbico”

El candidato presidencial de Salvación Nacional planteó que el respeto a la diversidad social debe ir acompañado de acatamiento a las normas vigentes

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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sonríe mientras sostiene una bandera arcoíris, simbolizando su apoyo a la comunidad Lgbti+ - crédito Abelardo de la Espriella
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sonríe mientras sostiene una bandera arcoíris, simbolizando su apoyo a la comunidad Lgbti+ - crédito Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella negó que sea homofóbico y atribuyó esas críticas a una “campaña negra” en su contra.

Durante una entrevista con Semana, hizo precisión sobre algunos señalamientos con respecto a este tema. “Lo primero que tengo que decir es que no soy homofóbico”, afirmó, al ser consultado por el mensaje que enviaría a la población Lgbti+ si llega a la Presidencia.

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En esa conversación, el aspirante de Salvación Nacional sostuvo que sobre su persona también han circulado otras acusaciones. “Ese es otro de los inventos que me han montado y que hacen parte de la campaña negra. Recientemente, misógino también”, afirmó De la Espriella.

El candidato vinculó su promesa de gobierno a un criterio de cumplimiento de la ley, sin diferenciar por orientación sexual, origen o posición política. “En la era del tigre no importa si eres homosexual, si eres blanco, negro, indio, amarillo, rosado, si eres de izquierda o de derecha. Si tú cumples la ley, tendrás la protección, el amparo y todas las garantías del gobierno”, agregó.

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El abogado y candidato de derecha a la Presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella - crédito Nathalia Angarita/Reuters
El abogado y candidato de derecha a la Presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Al describir cómo actuaría el Estado frente a conductas ilegales, De la Espriella dijo que aplicaría el mismo estándar para cualquier persona: “Si incumples la ley, no va a importar tampoco que seas homosexual, negro, blanco, indio, negro, amarillo, rosado, mujer, hombre, te va a caer todo el peso de la ley”.

En el mismo intercambio, el candidato planteó que el respeto a la diversidad social debe ir acompañado de acatamiento a las normas vigentes. “La ley es lo único que nos hace iguales. Y en mi gobierno voy a respetar a todos los sectores de la sociedad”.

El abogado cerró su respuesta con una advertencia sobre las consecuencias para quienes, según su criterio, se aparten de ese marco. “Quien se salga de esa línea recibirá todo el peso del Estado y de la ley. Sencillo”.

De la Espriella afirmó que él no hubiera aprobado la adopción en parejas del mismo sexo

Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial, dijo al medio Semana en abril de 2026 que no habría respaldado la adopción por parejas del mismo sexo en Colombia, aunque afirmó que acata la decisión de la Corte Constitucional de 2015 que la permite, porque su cambio de postura ocurrió después de convertirse en padre y de asumir que un niño necesita “la división de roles” para su formación.

El abogado y empresario, Abelardo De La Espriella, candidato a la presidencia de Colombia por el movimiento de derecha Defensores de la Patria - crédito Luisa González/Reuters
El abogado y empresario, Abelardo De La Espriella, candidato a la presidencia de Colombia por el movimiento de derecha Defensores de la Patria - crédito Luisa González/Reuters

El propio aspirante presidencial señaló que, si un sector de la sociedad busca revisar ese modelo por mecanismos constitucionales, él defendería esa causa. También sostuvo que el sistema de adopción debería funcionar, “ojalá, para parejas que no sean del mismo sexo”, aunque precisó que mantendrá su respeto por la ley mientras la Corte conserve ese criterio.

La declaración surgió en una entrevista de Vicky Dávila, en la que la periodista y excandidata presidencial le recordó que antes defendía la adopción igualitaria. De la Espriella respondió: “No estoy de acuerdo”.

El abogado explicó al medio que su posición cambió cuando tuvo hijos. “Cuando yo no había tenido a mis hijos, pensaba que era mejor que un niño abandonado en un orfanato viviera con una pareja del mismo sexo antes que quedarse ahí”, afirmó.

De la Espriella sostuvo que la llegada de su hija Lucía modificó su manera de entender la crianza. “Cuando yo tuve a mi hija Lucía, entendí que un niño necesita la división de roles para crecer con la formación que corresponde y para defender los principios y valores fundacionales del judeocristianismo”, dijo.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella negó que sea homofóbico y atribuyó esas críticas a una “campaña negra” en su contra - crédito Luisa Gonzalez
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella negó que sea homofóbico y atribuyó esas críticas a una “campaña negra” en su contra - crédito Luisa Gonzalez

Para el jurista la figura de padre y madre es central en la crianza. Aun así, reconoció que hay situaciones excepcionales en las que mujeres u hombres asumen solos la formación de sus hijos, como ocurre en casos de viudez.

En la misma conversación, De la Espriella insistió al medio Semana en que su giro frente a este asunto no implica un cambio de principios. “He cambiado de posturas, como tú has cambiado de posturas, pero nunca he cambiado de principios. Para mí los niños son sagrados y tienen una especial protección por encima de cualquier otro ciudadano”, remarcó.

El candidato presidencial también dejó claro al medio Semana que no desconoce el marco jurídico vigente en Colombia. “Eso es una decisión de la Corte Constitucional que yo respeto como hombre de leyes que soy”, afirmó sobre la sentencia de 2015 que reconoció la adopción por parejas del mismo sexo, y agregó: “Me toca acatarlo”.

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