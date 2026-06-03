Comerciante costarricense desapareció en Bogotá hace cinco días tras salir de un hotel: su familia no descarta un atraco

Alejandro Calderón viajó a Colombia para comprar productos y luego venderlos en Costa Rica, sin embargo, se perdió su rastro el 29 de mayo (Cortesía)

La desaparición del costarricense Alejandro Calderón en Bogotá desde la noche del viernes 29 de mayo de 2026 volvió a poner bajo escrutinio la seguridad de los extranjeros en Colombia, en un caso que su familia vincula con un posible asalto y que se conoció días después de la muerte de una turista neerlandesa hallada en un paraje cerca de Salento, Quindío.

El dato que más desconcierta a sus allegados es que, al revisar la habitación del hotel donde se hospedaba en la localidad de Santa Fe, en el centro de la capital, encontraron intactos su pasaporte, sus tarjetas bancarias y la mercancía que había comprado para su negocio. Esa situación llevó a la familia a descartar, por ahora, una fuga planificada o un robo dentro del alojamiento.

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Calderón tiene 42 años y viajó a Bogotá por negocios para comprar ropa deportiva, gorras y otros artículos destinados a surtir su tienda virtual. Según el texto fuente, su primo iba a acompañarlo, pero no pudo abordar el avión porque no tenía el carné de vacunación contra la fiebre amarilla, de modo que el comerciante hizo el viaje solo.

Autoridades colombianas también se encuentran en la búsqueda del comerciante costarricense. Crédito: Policía de Colombia

Su última comunicación ocurrió entre las 7:30 y las 8:00 p. m. del viernes, cuando llamó a su novia para decirle que, pese al cansancio de la jornada, saldría a comer a una pizzería. Después de esa llamada, el teléfono se apagó y no se volvió a tener noticia de su paradero.

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La familia halló sus documentos y compras en el hotel

La preocupación comenzó al día siguiente, cuando las llamadas entraban directamente al buzón y en el hotel no daban información sobre dónde estaba. Ante esa situación, familiares de Costa Rica viajaron a Bogotá y se sumaron a las diligencias con las autoridades.

Andrey Calderón, hermano del desaparecido, relató a Red+ Noticias: “Ese día perdimos comunicación con él, más o menos a las siete de la noche del viernes. El sábado todavía le entraban las llamadas. El sábado nos preocupamos bastante y buscamos un vuelo para el domingo para venir a Colombia”.

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Según Andrey Calderón al medio Red+ Noticias, en la habitación estaban todas las pertenencias relevantes de su hermano: el pasaporte, las tarjetas bancarias y los artículos que había comprado. Con base en esa revisión, la familia concluye que Alejandro salió del hotel únicamente con el teléfono celular y algo de dinero en efectivo.