Colombia

Lokillo cuestionó a José Manuel Restrepo por su postura frente al aborto y el fracking: “¿Quién me explica eso?”

El comediante colombiano publicó un video en redes sociales para criticar lo que considera una contradicción entre declararse provida y respaldar una técnica extractiva que sigue generando controversia ambiental en Colombia

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La crítica de Lokillo al discurso provida se vuelve viral tras su video sobre aborto y medio ambiente - crédito @lokilloflorez/IG

El ambiente político que dejó la primera vuelta presidencial sigue generando reacciones desde distintos sectores de la opinión pública.

Esta vez fue el comediante colombiano Lokillo Flórez el que se sumó al debate con un contundente pronunciamiento dirigido, al parecer, a José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella.

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Sin mencionar su nombre y a través de un video publicado en sus redes sociales, el humorista expresó su desacuerdo con algunas de las posturas defendidas por Restrepo durante una entrevista reciente; en particular, cuestionó lo que considera una contradicción entre declararse provida y respaldar prácticas como el fracking, una técnica de extracción de hidrocarburos que ha sido objeto de controversia por sus posibles impactos ambientales.

Las declaraciones de Lokillo rápidamente se viralizaron y generaron una ola de comentarios en plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre la coherencia entre las posiciones políticas relacionadas con la protección de la vida, el medio ambiente y los derechos reproductivos.

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Lokillo entra al debate político y cuestiona a José Manuel Restrepo por su postura sobre el fracking - crédito @lokilloflorez y @jmrestrepoa/IG
Lokillo entra al debate político y cuestiona a José Manuel Restrepo por su postura sobre el fracking - crédito @lokilloflorez y @jmrestrepoa/IG

En el video, Lokillo explicó que quedó sorprendido tras escuchar las respuestas de un candidato sobre dos temas que suelen generar fuertes divisiones ideológicas: el aborto y el fracking.

Según relató, la entrevista le dejó dudas sobre la consistencia de algunos argumentos utilizados en el debate político actual.

“Acabo de ver una entrevista a una de las personas que está aspirando al poder en este país, más exactamente una fórmula vicepresidencial. Y le preguntan que si está de acuerdo con el aborto y dice que no, porque él es provida. Y le preguntan que si está de acuerdo con el fracking y dice que sí, que definitivamente sí. ¿Quién me explica pues eso? Si eres provida, ¿no deberías defender el medio ambiente, el planeta en el que vivimos, donde está la vida?”, expresó el comediante evidentemente molesto.

La intervención del creador de contenido no se limitó a cuestionar la postura sobre el aborto. Su principal argumento estuvo enfocado en lo que considera una falta de coherencia entre defender la vida humana desde la concepción y, al mismo tiempo, respaldar actividades económicas que, según diversos sectores ambientales, podrían representar riesgos para los ecosistemas.

Durante su pronunciamiento, Lokillo profundizó en su reflexión y sostuvo que algunos discursos políticos terminan siendo selectivos cuando se trata de defender la vida.

Lokillo Flórez habló de las amenazas que ha recibido por enfrentamiento con El Menor - crédito @lokilloflorez/IG
Lokillo Flórez cuestiona la postura provida de José Manuel Restrepo - crédito @lokilloflorez/IG

El comediante planteó que el concepto de protección de la vida debería extenderse también al cuidado del entorno natural y a las condiciones ambientales que permiten la existencia de las personas.

“Entonces, pa’ meternos en las decisiones de las personas y decidir en el cuerpo y la mente de las otras personas, ahí sí somos provida. Pero pa’ dañar este hijueputa planeta y coman puta mierda, hagamos plata con la explotación, ahí sí”, manifestó en el video que compartió con sus seguidores.

Sus palabras generaron una amplia conversación en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron la crítica y otros defendieron la posición expresada previamente por Restrepo.

“Es pro vida, pero si en algún momento hacen protestas, ‘hay que darles de baja’. Las incoherencias”, “Lokillo es un hit, toda la razón”, “Lokillo nunca falla”, “Lokillo del lado correcto”, “Lokillo, lo único que quiere esa basura de Abelardo es explotar el país, llenarse los bolsillos de plata e irse para el país donde él ya tiene la vida resuelta. Manada de ignorantes los que votaron por esa bestia asquerosa”, fueron algunas de las reacciones del los internautas.

el humorista dijo que la defensa de la vida no puede desligarse del cuidado ambiental y criticó lo dicho por el candidato vicepresidencial en una entrevista - crédito Reuters
el humorista dijo que la defensa de la vida no puede desligarse del cuidado ambiental y criticó lo dicho por el candidato vicepresidencial en una entrevista - crédito Reuters

La reacción de Lokillo Flórez se suma a una serie de pronunciamientos de figuras públicas, influenciadores y creadores de contenido que han decidido participar activamente en las discusiones políticas tras los resultados de la primera vuelta presidencial.

Mientras avanza la campaña hacia la segunda vuelta, temas como el aborto, la política energética, la explotación de recursos naturales y el cuidado del medio ambiente continúan ocupando un lugar central en la agenda pública.

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