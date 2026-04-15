Eutanasia en hipopótamos: habitantes de Doradal se opusieron al plan del Gobierno Petro para frenar su expansión: “No se nos ha escuchado”

Los habitantes de las zonas donde habitan los hipopótamos afirmaron que el Estado nunca se reunió con ellos para decidir qué hacer con la especie invasora - crédito Visuales IA

El Ministerio de Ambiente de Colombia anunció que procederá al sacrificio de unos 80 hipopótamos en el Magdalena Medio durante el segundo semestre de 2026, en un operativo estimado en $7.200.000.000, ante el riesgo ambiental que representa esta especie invasora.

La medida generó un debate significativo en Antioquia, donde parte de la población y organizaciones expresaron su rechazo por considerar a estos animales un atractivo turístico y un símbolo regional.

La ejecución de este plan, que abarca desde la captura y sedación hasta la disposición final de los cuerpos por medio de entierro o incineración a más de 900 grados Celsius, responde a protocolos de control intensamente discutidos por las autoridades ambientales.

La estrategia estatal para el control del hipopótamo común incluye eutanasia, translocación a reservas y zoológicos, y esterilización quirúrgica de los ejemplares - crédito @MinAmbienteCo / X

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), entidad regional encargada, se manifestó a la expectativa respecto a los detalles operativos y subrayó su disposición a considerar alternativas previas como la translocación, el confinamiento o la esterilización, especialmente porque el hipopótamo no tiene predadores naturales en esta zona de Colombia.

La decisión adoptada por el Gobierno nacional representa la culminación de un proceso iniciado en 2022, cuando los hipopótamos fueron oficialmente declarados especie invasora. Desde entonces, la presencia de estos animales importados originalmente por Pablo Escobar ha constituido un problema ambiental cuya magnitud ha ido en aumento, al punto que los riesgos ecosistémicos justificaron acciones drásticas.

Testimonios en el terreno a Blu Radio, como el de Robin Villegas, comerciante del corregimiento Doradal, del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, ilustran la dimensión económica y simbólica del hipopótamo en ciertas comunidades. Villegas indicó que sus ingresos dependen directamente de la venta de souvenirs relacionados con estos animales, por lo que solicitó otras alternativas al sacrificio.

“Lo que queremos los habitantes de Doradal es que se puedan trasladar esos hipopótamos a otros países o esterilizarlos, pero conservar la vida de ellos. Ellos para nosotros se han vuelto emblema, así que queremos que se respete la vida de estos animales”, expresó.

Por su parte, la vocera de la Comisión Protectora de la Vida de los Hipopótamos, Tania Galindo, manifestó que las organizaciones defensoras no han sido escuchadas en el proceso de toma de decisiones.

Según relató Galindo al medio citado, “Hemos solicitado reuniones constantemente, pero se nos ha negado, no se nos ha escuchado. Le pedimos al Gobierno nacional que nos escuche, que nos sentemos y que nos reunamos para que esto que están planeando, que ya se organizó tenga otro final”.

Reacciones sobre la medida de eutanasia a hipopótamos

La senadora Andrea Padilla, reconocida voz en la defensa animal, advirtió en entrevista con El Heraldo que la iniciativa gubernamental se produjo bajo la presión mediática tras conocerse recientes reportes de dispersión de la población de hipopótamos.

La congresista cuestionó que el Gobierno nacional tome una decisión después de años sin acciones al respecto - crédito Senado

“Me parece que lo que estamos viendo hoy es una decisión apresurada, fruto de las últimas noticias que han salido en medios de comunicación, por supuesto, muy preocupantes, porque evidencian que se está dando una dispersión de la población y eso está llevando a que rápidamente hagan un pronunciamiento, a escasos cinco meses de terminar el gobierno”, indicó Padilla.

A la par, señaló que la solución propuesta por el ambientalista Nicolás Ibargüen no fue considerada adecuadamente, a pesar de que contemplaba la creación de un santuario para albergar hasta 50 hipopótamos fuera del país, ofreciendo una vía alternativa para su manejo.

“Lo que debería hacer ya el gobierno, de manera urgente, es explorar a fondo las opciones de traslocación. Yo insisto mucho en esta propuesta que presentó Nicolás Ibarguen, porque estuve conversando con él y es muy seria, realmente”, declaró Padilla.

El congresista aseguró que la decisión está basada en negligencia estatal - crédito @JuanKarloslos/X

Bajo la misma línea, Juan Carlos Losada, representante a la Cámara, afirmó en redes sociales que la decisión de realizar la eutanasia a hipopótamos es producto de la negligencia del Estado colombiano.

“La decisión de autorizar la eutanasia a los hipopótamos es una tragedia producto de 40 años de negligencia estatal. Nada que celebrar. Es una decisión ética muy difícil: un país respetuoso de la vida, debe agotar todas las alternativas antes del uso de la violencia”, escribió en su cuenta de X.