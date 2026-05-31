Colombia

Acusan a funcionarios de hospital intervenido en La Guajira de presuntamente promover campaña por Iván Cepeda en zonas rurales

Integrantes de los Equipos Básicos de Salud habrían visitado comunidades wayuu en Uribia con material de carácter electoral, según denuncias conocidas en la región. El caso generó un pronunciamiento de la entidad, que negó haber autorizado actividades políticas y anunció la apertura de investigaciones internas para esclarecer lo ocurrido

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Hospital de Nazareth en La Guajira, señalado en la denuncia por presunta participación de funcionarios en actividades políticas en zonas rurales. - crédito Hospital de Nazareth
Hospital de Nazareth en La Guajira, señalado en la denuncia por presunta participación de funcionarios en actividades políticas en zonas rurales. - crédito Hospital de Nazareth

Funcionarios identificados con chalecos y gorras del Hospital de Nazareth en La Guajira, actualmente intervenido por el Gobierno de Gustavo Petro desde enero de 2025 a través de la Superintendencia de Salud, habrían sido vistos realizando actividades de presunta campaña política a favor del candidato Iván Cepeda en zonas rurales del municipio de Uribia.

De acuerdo con videos e imágenes reveladas por El Colombiano, los trabajadores habrían visitado rancherías de la Alta Guajira utilizando tarjetones, material del Pacto Histórico y elementos institucionales del hospital, con el fin de hacer pedagogía del voto en favor del candidato.

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En uno de los registros audiovisuales conocidos por el medio, una funcionaria que se expresa en wayuunaiki, lengua propia del pueblo indígena wayuu, pregunta a los habitantes: “¿Cuál es nuestro gallo?”. Según la traducción de una fuente regional, la comunidad responde al unísono: “Cepeda”.

Uso de recursos públicos y señalamiento a brigadas de salud

Otro de los funcionarios aparece portando un talonario con tarjetones y propaganda política de Iván Cepeda y Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del sector del Pacto Histórico. Las denuncias señalan que estas acciones se estarían realizando bajo el esquema de los llamados Equipos Básicos de Salud (EBS).

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“En vez de estar atendiendo a la gente que se muere en La Guajira, los equipos básicos llevan semanas haciendo campaña con plata pública”, aseguró una fuente del departamento bajo reserva del diario.

El Hospital de Nazareth, que presta servicios a comunidades dispersas del desierto de la Alta Guajira, está bajo intervención estatal debido a presuntas irregularidades administrativas. Sin embargo, el manejo del interventor Larry Laza también ha sido cuestionado por distintos sectores.

Interventor del hospital bajo escrutinio por contratos millonarios

Según denuncias previas, Laza ha sido señalado como el “zar de la contratación directa”, tras la firma de convenios por miles de millones de pesos, incluyendo un contrato de $15.000 millones con el ICBF que fue calificado como fallido.

También se le atribuyen cuestionamientos por la compra de ambulancias marítimas por $1.680 millones, aprobadas en el marco del modelo de atención territorial impulsado por el Ministerio de Salud.

Contratos y cifras millonarias asociados a la gestión del sistema de salud en La Guajira bajo intervención estatal. - crédito REUTERS/Luisa González
Contratos y cifras millonarias asociados a la gestión del sistema de salud en La Guajira bajo intervención estatal. - crédito REUTERS/Luisa González

Qué son los Equipos Básicos de Salud y por qué generan controversia

Los Equipos Básicos de Salud (EBS) son brigadas de atención primaria creadas por el Gobierno Petro, integradas por ocho profesionales de la salud. Su objetivo es prevenir enfermedades en zonas rurales y dispersas.

Sin embargo, el modelo ha sido criticado por su alto costo y baja trazabilidad. Cada equipo cuesta en promedio $51 millones mensuales, financiados con recursos del sistema de salud y el presupuesto nacional.

Estos grupos están conformados por auxiliares de enfermería, médico, enfermera, psicólogo u odontólogo, además de líderes comunitarios. No obstante, su implementación ha sido cuestionada por supuesta falta de control y uso político en territorios estratégicos.

Denuncias por presunta participación en política del Gobierno

La controversia ha escalado debido a señalamientos sobre una posible participación en política desde entidades estatales, lo cual está prohibido por la ley colombiana.

De acuerdo con las denuncias, los EBS habrían sido utilizados en eventos recientes que coinciden con actividades de campaña del Pacto Histórico. Incluso se menciona un evento en la Plaza de Bolívar de Bogotá que habría coincidido logísticamente con el cierre de campaña del denominado “Pacto Fest”.

Reacciones políticas y exigencias de investigación

La denuncia generó reacciones de organizaciones de pacientes y sectores políticos. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras calificó los hechos como de “extrema gravedad”, mientras que Pacientes Colombia pidió intervención de la Procuraduría y la Contraloría.

Desde el Congreso, el senador Andrés Forero cuestionó el uso de recursos públicos en actividades proselitistas, señalando que mientras el sistema de salud enfrenta crisis, los equipos estarían siendo usados con fines electorales.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también reaccionó, afirmando que el Gobierno habría extendido estos modelos con fines políticos en todo el país. Dijo: “Petro ensayó estos grupos en la Alcaldía de Bogotá para hacer política y ha llenado al país de los mismos para imponer a Cepeda en el proceso de hacer de Colombia una sucursal chavista”.

Comunicado oficial del Hospital de Nazareth en el que rechaza cualquier uso de su imagen institucional para actividades políticas. - crédito Hospital de Nazareth
Comunicado oficial del Hospital de Nazareth en el que rechaza cualquier uso de su imagen institucional para actividades políticas. - crédito Hospital de Nazareth

Hospital Nazareth rechaza los señalamientos

Tras la publicación del caso, el Hospital de Nazareth emitió un comunicado oficial en el que “rechaza de manera categórica cualquier conducta realizada por personas vinculadas contractualmente con la entidad que, haciendo uso de uniformes, distintivos o elementos que identifican institucionalmente al Hospital, desarrollen actividades ajenas a la prestación de los servicios de salud o que puedan interpretarse como manifestaciones de proselitismo político”.

La administración del hospital aclaró que “ninguna directiva, dependencia o funcionario autorizado del Hospital ha impartido instrucciones, autorizado o promovido actividades de carácter político-partidista utilizando la imagen institucional de la entidad”. El comunicado también advierte que las conductas que comprometan el buen nombre y la credibilidad del hospital “serán objeto de las verificaciones correspondientes y de las medidas administrativas, contractuales y legales a que haya lugar”.

La E.S.E. Hospital Nazareth reiteró su “compromiso con la transparencia, la ética pública, la neutralidad institucional y el respeto por el ordenamiento jurídico colombiano”, rechazando cualquier intento de instrumentalizar la entidad para fines distintos a los que le corresponden por ley.

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