Unas 30 empresas de seguridad privada estarían infiltradas por criminales: la Supervigilancia suspendió las licencias

Operativo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dejó 31 licencias suspendidas a empresas señaladas de presunta infiltración por estructuras criminales en distintas regiones del país - crédito suministrado a Infobae

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada destapó un preocupante caso de infiltración criminal dentro del sector de la seguridad privada en el país y anunció la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas que, presuntamente, habrían sido utilizadas para facilitar actividades ilícitas.

El anuncio fue realizado por el superintendente Larry Álvarez Morales, quien explicó que las decisiones se adoptaron tras una serie de investigaciones que evidencian un patrón reiterado: compañías que operan bajo la legalidad, pero que terminan prestando sus servicios, personal o recursos a organizaciones criminales.

Según detalló el funcionario, las irregularidades detectadas no son hechos aislados. Por el contrario, responden a una modalidad en la que empresas legalmente constituidas obtienen licencias para operar dentro del marco normativo, pero posteriormente desvían su actividad hacia el apoyo de economías ilegales.

Comunicado de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anuncia la suspensión de 31 licencias a empresas de seguridad por presunta infiltración de estructuras criminales - crédito Supervigilancia/X

“Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad”, señaló Álvarez Morales, al tiempo que advirtió que el Estado no tolerará el uso indebido de este tipo de permisos.

Entre las medidas adoptadas se encuentran sanciones contra empresas ubicadas en distintas regiones del país. En la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, se confirmó la cancelación de las licencias de funcionamiento de las compañías Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., tras fallos de primera instancia.

Además, la entidad informó que al menos ocho empresas adicionales están en proceso de investigación y podrían enfrentar sanciones similares en los próximos meses, lo que evidencia que el alcance de este fenómeno podría ser mayor de lo inicialmente estimado.

Uno de los hallazgos más graves revelados por la Superintendencia tiene que ver con el uso indebido de armas autorizadas. De acuerdo con las investigaciones judiciales, algunas de estas armas habrían sido utilizadas en hechos delictivos, lo que incrementa la preocupación de las autoridades frente al control del armamento en manos de particulares.

Armas de fuego autorizadas que, según investigaciones, habrían sido vinculadas a hechos delictivos en medio del escándalo por infiltración en empresas de seguridad privada - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Asimismo, se identificó la presencia de personal vinculado a estructuras criminales dentro de empresas de vigilancia, lo que refuerza la hipótesis de una infiltración sistemática en el sector. Estas prácticas, según explicó el superintendente, podrían estar relacionadas con delitos como el lavado de activos y la financiación de economías ilegales.

El avance de estas investigaciones ha sido posible gracias a la articulación entre distintas entidades del Estado, especialmente con la Fiscalía General de la Nación y organismos del sector Defensa. Este trabajo conjunto ha permitido fortalecer el control sobre las armas legales, mejorar los cruces de información y avanzar en procesos judiciales con impacto.

De acuerdo con la Superintendencia, esta estrategia interinstitucional es clave para detectar patrones de irregularidad y actuar de manera oportuna frente a posibles riesgos dentro del sector.

A pesar de la gravedad de los hallazgos, Álvarez Morales enfatizó que la mayoría de las empresas de vigilancia privada en Colombia operan dentro de la legalidad y cumplen un papel fundamental en la seguridad del país. El sector, además, tiene un importante impacto social, ya que genera empleo para más de 360.000 familias.

El superintendente Larry Álvarez Morales anunció las sanciones y advirtió sobre el uso ilegal de licencias para apoyar actividades delictivas - Superfinanciera

No obstante, el funcionario fue enfático en señalar que cualquier empresa que incumpla la ley o que sea utilizada como vehículo para actividades ilícitas será sancionada con todo el peso institucional.

En ese sentido, anunció que la entidad está implementando un nuevo enfoque de supervisión basado en inteligencia, analítica de datos y cooperación interinstitucional, con el fin de anticiparse a riesgos y fortalecer los mecanismos de control.

Finalmente, la Superintendencia reiteró su llamado a todas las empresas del sector a actuar con estricto apego a la normatividad vigente y a mantener estándares elevados de transparencia y legalidad en sus operaciones.

“La entidad continuará ejerciendo una vigilancia rigurosa para garantizar que este servicio opere bajo los más altos estándares de legalidad”, concluyó el superintendente.