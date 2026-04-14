Colombia

Andrea Petro dio su opinión sobre la decisión de aplicar la eutanasia a hipopótamos de Pablo Escobar: “Son una especie invasora”

La hija mayor del presidente Gustavo Petro afirmó que no es una decisión que se tome solamente en Colombia, sino que otros países han tenido que recurrir a tácticas similares para controlar su reproducción

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La hija mayor del presidente colombiano defendió la deicsión y argumentó que es algo que se ha implementado en otros países - crédito @andreapetro91/IG

Una cifra impacta al panorama ambiental de Colombia: más de 160 hipopótamos viven hoy en el país, todos descendientes de los cuatro ejemplares que Pablo Escobar trajo ilegalmente en 1981.

Tras décadas sin control efectivo, el Gobierno colombiano ha dado un giro en su estrategia y autorizó la eutanasia de 80 animales para el segundo semestre de 2026.

La expansión de estos mamíferos, que comenzó como una extravagancia del narcotráfico, se transformó en una amenaza ambiental y de seguridad. La especie, originaria de África, se adaptó y multiplicó en el Magdalena Medio, alterando el equilibrio natural y poniendo en peligro tanto la fauna nativa como las comunidades cercanas.

Qué dijo Andrea Petro sobre esta decisión

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, respondió a un interrogante que formuló uno de sus seguidores sobre el tema que ha sido tema de conversación en los últimos días.

Andrea Petro habló sobre sus raíces colombianas en medio de celebración por obtener la nacionalidad francesa - crédito @andreapetro91/X
Andrea Petro habló sobre la eutanasia para hipopótamos en el Magdalena Medio - crédito @andreapetro91/X

De acuerdo con Andrea, la decisión está fundamentada principalmente porque se trata de una especie invasora y está poniendo en riesgo a la población aledaña a su ubicación.

“Hacen más daño al ecosistema, que ellos sigan en ese ecosistema destruyendo ese ecosistema, que en algunas partes es hasta virgen, no se puede tener hipopótamos. Entonces, son medidas extremas que tienden a realizarse en otros países también, no solamente en Colombia, que son sumamente necesarias para proteger la biodiversidad natural y típica colombiana".

Su respuesta provocó reacciones entre sus seguidores, que respaldaron la medida, con comentarios en los que esperaban que la integridad de los animales no se viera afectada y mucho menos dolorosa.

Qué más dijo el Ministerio de Ambiente al respecto

De acuerdo con la información dada por la entidad en entrevista con Blu Radio, la decisión de sacrificar a la mitad de la población se tomó tras constatar que los planes previos de traslado internacional no pudieron concretarse, y que la situación exige respuestas urgentes.

El Ministerio de Ambiente de Colombia estableció un protocolo técnico para la caza de control de hipopótamos, priorizando la disposición sanitaria de los cadáveres en el Magdalena Medio - crédito Visuales IA
El Ministerio de Ambiente de Colombia estableció un protocolo técnico para la caza de control de hipopótamos, priorizando la disposición sanitaria de los cadáveres en el Magdalena Medio - crédito Visuales IA

“Desde 2022 la ciencia nos dijo que hay que reducir la población para salvar nuestros ecosistemas”, afirmó la funcionaria.

El gobierno considera que la presencia de estos animales representa “un riesgo para nuestras especies nativas, como el manatí y la tortuga”, y que también afecta la calidad del agua y la vida de las comunidades del entorno.

Las estimaciones oficiales advierten que, de no intervenir, la cifra podría llegar a 500 hipopótamos en el año 2030, lo que agravaría la situación en la región.

La ministra Vélez explicó que existe un protocolo de eutanasia diseñado para asegurar que el procedimiento se realice bajo criterios técnicos, éticos y de responsabilidad hacia el bienestar animal. El documento establece las pautas que deben seguir las corporaciones encargadas del control poblacional.

Iréne Vélez,ministra encargada de Ambiente, se pronunció sobre la decisión de aplicar la eutanasia a los hipopótamos de Pablo Escobar - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
Iréne Vélez,ministra encargada de Ambiente, se pronunció sobre la decisión de aplicar la eutanasia a los hipopótamos de Pablo Escobar - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La ministra Vélez explicó que los hipopótamos colombianos tienen una “pobreza genética” debido a la endogamia, lo que ha ocasionado “daños genéticos que ya son visibles” en algunos ejemplares y que limitan su reintroducción.

“Aunque ha habido conversaciones con países como Sudáfrica, no están particularmente interesados en recibir nuestros especímenes toda vez que vienen con presuntos daños genéticos por el número tan reducido de individuos con los cuales se formó esta población”, explicó Vélez.

Sin embargo, el plan del Gobierno ya empezó a recibir críticas de defensoras de los animales, quienes consideran que el Ministerio de Ambiente debe estudiar otras alternativas para controlar la creciente población de hipopótamos como la esterilización de esta población animal.

“Jamás apoyaré la matanza de criaturas saludables; menos aún, si, como en este caso, son víctimas de la irresponsabilidad, la negligencia, la indolencia y la corrupción estatal”, dijo en su cuenta de X la senadora Andrea Padilla.

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