Colombia

Construirán un nuevo estadio en municipio cercano a Bogotá: el proyecto ya avanzó más de la mitad

El proyecto alcanza un 56% de ejecución y busca fortalecer la práctica deportiva y la economía local, según información de la Gobernación de Cundinamarca

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Vista general del avance de obra del estadio municipal Rodolfo Ortiz en Tausa, que ya alcanza el 56 % de ejecución sobre un área de 7.600 metros cuadrados- crédito Gobernación Cundimarca/ Adobe Stock
Vista general del avance de obra del estadio municipal Rodolfo Ortiz en Tausa, que ya alcanza el 56 % de ejecución sobre un área de 7.600 metros cuadrados- crédito Gobernación Cundimarca/ Adobe Stock

La Gobernación de Cundinamarca informó sobre el avance en la construcción del nuevo estadio municipal Rodolfo Ortiz en el municipio de Tausa, una obra que, de acuerdo con datos oficiales, ya alcanza un 56% de ejecución y contempla una inversión superior a los $2.800 millones.

El proyecto se desarrolla mediante un convenio interadministrativo entre la administración departamental y el municipio, con el objetivo de ampliar la infraestructura deportiva en una zona donde, según el gobierno local, el fútbol tiene un papel relevante en la dinámica social y económica.

De acuerdo con lo informado por el gobernador Jorge Emilio Rey a través de su cuenta en la red social X, el escenario se construye sobre un área de 7.600 metros cuadrados. El diseño incluye graderías con capacidad para 460 espectadores, camerinos, baterías sanitarias, cerramientos, obras exteriores y la adecuación del campo de juego con grama natural y sistemas de drenaje.

“El deporte mueve la economía en el municipio; cada campeonato atrae visitantes, dinamiza el comercio y beneficia a tiendas, restaurantes y al transporte, consolidando al municipio como un punto de encuentro regional alrededor del fútbol”, señaló Rey en su publicación.

Trabajos de adecuación del campo de juego con grama natural y sistemas de drenaje en el nuevo escenario deportivo financiado con más de $2.800 millones- crédito Gobernación de Cundinamarca
Trabajos de adecuación del campo de juego con grama natural y sistemas de drenaje en el nuevo escenario deportivo financiado con más de $2.800 millones- crédito Gobernación de Cundinamarca

Según la información oficial, el nuevo estadio busca reemplazar espacios que presentaban limitaciones para la práctica deportiva. En ese contexto, la administración departamental sostiene que el proyecto pretende mejorar las condiciones para la realización de torneos y entrenamientos tanto a nivel aficionado como formativo.

El impacto proyectado incluye a cerca de 400 niños y jóvenes pertenecientes a escuelas de formación deportiva de la provincia de Ubaté, quienes, de acuerdo con la Gobernación, podrán utilizar el escenario una vez finalicen las obras. En paralelo, se han adelantado entregas de uniformes e implementación deportiva como parte de la estrategia asociada al proyecto.

El municipio de Tausa, conocido como el “Balcón del Valle de Ubaté”, ha sido identificado por las autoridades como un punto con tradición futbolística. En ese sentido, la construcción del estadio se plantea como una intervención orientada a consolidar esa actividad, no solo en términos deportivos, sino también económicos.

Obras en camerinos, cerramientos y zonas exteriores del estadio que beneficiará a cerca de 400 niños y jóvenes de escuelas deportivas de la provincia de Ubaté- crédito Gobernación de Cundinamarca
Obras en camerinos, cerramientos y zonas exteriores del estadio que beneficiará a cerca de 400 niños y jóvenes de escuelas deportivas de la provincia de Ubaté- crédito Gobernación de Cundinamarca

El informe oficial también menciona que el desarrollo del escenario contempla condiciones técnicas para su uso continuo, teniendo en cuenta factores climáticos del municipio, caracterizado por bajas temperaturas y presencia frecuente de neblina. Aunque el proyecto principal incluye grama natural, la planeación ha priorizado aspectos de durabilidad y mantenimiento del terreno de juego.

Asimismo, se prevé que el estadio permita la realización de actividades en horarios extendidos, lo que implicaría una ampliación en el uso del espacio para entrenamientos y competencias.

La obra hace parte de una serie de intervenciones en infraestructura deportiva que adelanta el departamento en distintos municipios. En el caso de Tausa, la administración local ha señalado que el avance del estadio ha generado expectativas entre habitantes y comerciantes, debido al potencial incremento de visitantes durante eventos deportivos.

Construcción de graderías con capacidad para 460 espectadores como parte del proyecto impulsado por la Gobernación de Cundinamarca- crédito Gobernación de Cundinamarca
Construcción de graderías con capacidad para 460 espectadores como parte del proyecto impulsado por la Gobernación de Cundinamarca- crédito Gobernación de Cundinamarca

En paralelo, la Gobernación indicó que se desarrollan otras inversiones en el municipio, entre ellas la recuperación de la Plaza Doctrinera de Tausa Vieja, con recursos cercanos a los $3.000 millones. Este componente busca articular la oferta deportiva con espacios de interés histórico y turístico.

El acceso al municipio desde Bogotá, ubicado a una distancia aproximada de 59 a 60 kilómetros, ha sido señalado por las autoridades como un factor que podría facilitar la llegada de equipos y visitantes. El trayecto, según estimaciones oficiales, puede tomar entre una hora y una hora y 20 minutos en condiciones de tráfico moderado.

La administración departamental no precisó una fecha exacta de entrega de la obra, pero reiteró que el avance actual corresponde a más de la mitad del proyecto. Mientras tanto, el estadio Rodolfo Ortiz continúa en construcción como parte de la apuesta institucional por fortalecer la infraestructura deportiva en la región.

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