Colombia

Fiscalía afirmó tener pruebas y pidió condena contra exgobernador del Valle del Cauca implicado en Cartel de la Toga

Juan Carlos Abadía Campo, que cumple una condena de 21 años de prisión por corrupción, habría ofrecido $400.000.000 en sobornos

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El ente acusador considera que tuvo unaa particiaáción clara en el Cartel de la Toga - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación formalizó ante el juez su teoría del caso contra el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía Campo, el 14 de abril de 2026, argumentando que ofreció $400.000.000 en sobornos para obstruir una investigación penal en la Corte Suprema de Justicia, en el marco del escándalo conocido como el Cartel de la Toga.

Cabe recordar que este caso de corrupción revelado en 2017 implicó a altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, exfiscales y abogados, que cobraban sobornos millonarios a políticos y empresarios. Tras el pago, manipulaban procesos, desviaban investigaciones y ofrecían fallos favorables.

Entre los implicados está Abadía, que cumple una condena de 21 años de prisión por corrupción. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación planteó la posibilidad concreta de un nuevo fallo condenatorio debido a su presunto intento de manipular el funcionamiento del sistema judicial colombiano, según la presentación oficial de cargos.

El expediente expuesto ante el juez durante el juicio destaca que Abadía Campo supuestamente acordó el pago de $400.000.000 para lograr que la investigación denominada ‘bibliotecas’ —originada en un contrato de $1.076.000.000 firmado en 2010 entre la Gobernación y la Fundación Calimio— fuera archivada.

La investigación se basa en irregularidades presentadas en un convenio de cooperación - crédito Fiscalía

Conforme a la información del órgano investigativo develada en la sesión, el exgobernador contactó directamente a Alfredo Bettín Sierra, fiscal delegado ante la Corte Suprema, que lideraba las pesquisas sobre presuntas irregularidades en la dotación de 40 bibliotecas escolares en el departamento.

El avance de la causa cobró relevancia no solo por la gravedad de la suma involucrada, sino por la trayectoria de los implicados. Bettín Sierra, según la Fiscalía, ya admitió públicamente su involucramiento en este esquema de corrupción y será el testigo clave para sustentar que Abadía Campo buscó “entorpecer la administración de justicia” con sobornos, como consta en la documentación citada por el ente acusador.

En la operación participaron jueces y un exmagistrado de alto perfil

Juan Carlos Abadía Campo, que cumple una condena de 21 años de prisión por corrupción, habría ofrecido $400.000.000 en sobornos - crédito Fiscalía/juancarlosabadiacampo/Instagram
Juan Carlos Abadía Campo, que cumple una condena de 21 años de prisión por corrupción, habría ofrecido $400.000.000 en sobornos - crédito Fiscalía/juancarlosabadiacampo/Instagram

La acusación vincula además a Francisco Javier Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Según consta en el expediente presentado ante el juez por la Fiscalía, Ricaurte fundó una oficina de abogados en Bogotá orientada a asesorar a aforados constitucionales. Así mismo, la investigación apunta a que Abadía Campo acudió a este despacho con el objetivo de movilizar influencias para archivar la indagación en su contra y evitar una orden de captura inminente.

En la etapa de juicio, la Fiscalía también contará con la declaración de Luis Gustavo Moreno Rivera, exfiscal anticorrupción, que detallará el funcionamiento de la estructura criminal señalada. En función del testimonio que se espera presentar, Ricaurte lideraba una “organización criminal” con amplia influencia sobre la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los argumentos centrales de la autoridad investigativa quedó plasmado en la audiencia: “La prueba vertida en este juicio, su Señoría, lo podrá llevar a su convencimiento más allá de toda duda razonable, no solo frente a la existencia del delito de cohecho por dar u ofrecer (...), sino además la responsabilidad en la conducta punible de Juan Carlos Abadía por los hechos por los que fue acusado, teniendo en cuenta un agravante por su posición dentro de la sociedad al ser gobernador del Valle del Cauca”, puntualizó el fiscal ante el juez de conocimiento.

El gasto del Gobierno Nacional Central llegó a 22,8% del PIB, mientras que los ingresos se ubicaron en 16,4% del PIB- crédito VisualesIA
En el Cartel de la Toga hubo un multimillonario desfalco al país - crédito VisualesIA

Sin embargo, el abogado de Juan Carlos Abadía Campo presentó la postura oficial de la defensa durante la audiencia, negando que el exgobernador haya hecho entrega de sumas de dinero con el fin de archivar la investigación por el caso ‘bibliotecas’. La estrategia legal sostiene que no existen elementos probatorios que acrediten el pago de sobornos para modificar el curso del proceso penal en el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.

Como expuso el delegado de la Fiscalía ante el juez, “en los alegatos de conclusión pedirá que se emita un fallo condenatorio en contra del exgobernador del Valle del Cauca”, en base al cúmulo de pruebas y a la supuesta utilización de su posición de poder para intentar incidir en decisiones judiciales.

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